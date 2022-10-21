Заброшенный атомный маяк на краю российской земли

Маяк Анива является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Сахалина, хотя и является заброшенным. При этом маяк остаётся достаточно популярным среди туристов местом несмотря на труднодоступность.
Он находится на одноимённом мысе, который японцы называют Накасирэтоко – ровно так же они назвали и маяк, который построили в 1939-м году, когда Южный Сахалин считался японским.
Точнее говоря, маяк стоит на скале, находящейся в 20 метрах от оконечности мыса. При этом площадь самого островка настолько маленькая, что работавшим над возведением маяка даже негде было складывать стройматериалы.
В итоге своего рода "стройбаза" была устроена на "большой земле", то есть на самом Сахалине, в нескольких километрах от строящегося маяка. Материалы же приходилось постоянно подвозить на лодках – ровно по мере необходимости в соответствии с этапом строительства.
К слову, стройка шла почти три года, а стоимость всего проекта по оценке японского Министерства связи, которое отвечало за весь процесс, составила 600 000 иен. Тогда это было больше, чем сейчас.
Высота башни маяка Анива – 31 метр, а высота света за счёт высоты самой скалы — 40 метров над уровнем моря. У постройки изначально есть один подземный этаж и два обычных, а уже в 1968-м году советскими специалистами был надстроен третий этаж.
Собственно, после того, как эта территория стала советской (после окончания Второй мировой войны), маяк продолжали использовать по его прямому назначению.
Вот только с 1990-го года он стал необитаемым, поскольку постоянное присутствие людей больше не требовалось (а изначально был рассчитан на 12 человек, там есть место под большой склад продовольствия и т.п.) – маяк переоборудовали в атомный.
Так он проработал аж до 2006-го года, но в итоге был заброшен – хотя изотопные установки сняли, конечно. Поскольку доступ туда был свободным, маяк быстро был разграблен и превратился в типичную "заброшку".
Всё это время ведутся разговоры о том, что государство должно признать старый маяк историческим памятником, отреставрировать и, соответственно, охранять – но несмотря на ряд вроде бы официально принятых решений заняться этим вопросом, воз, то есть маяк, и ныне там.
Источник:
АНТИФИШКИ
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