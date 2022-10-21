Заброшенный атомный маяк на краю российской земли

Он находится на одноимённом мысе, который японцы называют Накасирэтоко – ровно так же они назвали и маяк, который построили в 1939-м году, когда Южный Сахалин считался японским.

Точнее говоря, маяк стоит на скале, находящейся в 20 метрах от оконечности мыса. При этом площадь самого островка настолько маленькая, что работавшим над возведением маяка даже негде было складывать стройматериалы.