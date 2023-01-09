FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5961 пост • 2467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Огурец преткновения: польский журналист и сенатор устроили ссору из-за российских овощей

Огурец преткновения: польский журналист и сенатор устроили ссору из-за российских овощей

Автор:
09 января 2023 11:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Польша   видео   огурцы   ссора   шоу   экономика   
2840
1
2

Политика обвинили в том, что благодаря российской сельхозпродукции он оказался безумно далёк от народа.

Сенатор польского сейма Яцек Бурый и журналист Милош Клечек едва не подрались в эфире местного канала TVP Info. Яблоком раздора, как бы смешно это не звучало, стали российские огурцы.

Обсуждая экономические проблемы в стране, журналист заметил, что сенатору не страшны высокие цены на топливо и продукты, поскольку тот хорошо зарабатывает на перепродаже российских огурцов.

"Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых покупали хлеб на 30 злотых, как ожидал Дональд Туск. Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, потому что продаете российские огурцы. Да, вы можете это себе позволить", — заметил чиновника Клечек.

Бурый, очевидно, ждал этого разговора, потому что с собой в студию притащил символ своего благосостояния. Он достал огурец из кармана, подошёл к столу журналиста и раздавил перед его носом, заявив, что Клечек и сам не знает, каково приходится обычным полякам:

"Я вижу, что ты зарабатываешь большие деньги, получаешь субсидии из

Государственного казначейства, тогда у меня есть кое-что для тебя. Умник, это тебе!"

В ответ журналист обвинил политика в организации "мощного запланированного шоу", швырнув раздавленный огурец в его сторону.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Польша   видео   огурцы   ссора   шоу   экономика   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
Андрей 3 часа назад
Настоящий поляк без огурца из дома не выходит, ибо в любой момент может охватить желание возможно почувствовать силу земли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
28k
koleos72 16 минут назад
Ху.ли на огурцах, некоторые на космодромах наживаются! В депутаты выдвигают достойных, честных людей. Но в какой-то момент вся честь проходит! Видимо должность влияет и поглощает личность. Может нужно, для госслужащих, убрать все плюшки, зарплату среднюю сделать, по его району. И чтобы у каждого был журнал жалоб и предложений, и на зарплату влиял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 20 минут назад
А кто такой Дональд Туск ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar 58 минут назад
Всегда жалко тех людей которые смотрят подобного рода шоу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
KoteBasilio Час назад
каждому поляку по огурцу! из России с любовью!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pravednik84 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 3 часа назад
Европа умирает весело, с шутками, плясками и театрализованными сценками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
100
wretry4 Ashabad 2 часа назад
Да, мне с моей жизнью в 70 лет, сильно греет что через ещё 3 века что то там сучится с сшп....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Хухрмухр wretry4 Час назад
В Африке тоже много государств.А в какой жопе они находятся?Одни названия.Твоя любимая пиндосня это давно уже не центр вселенной.Бомжи,безработица,наркомания,преступность.Филиал ада на земле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Хухрмухр wretry4 Час назад
Ты как был идиотом до семидесяти лет,и так им и остался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 3 часа назад
Никогда ещё поляки не жили так плохо, как при Путине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
777k
А.Берестенко 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 3 часа назад
ну хоть по старой гейропейской традиции не стали сувать его себе в силу земли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
Alek 3 часа назад
Смешные они какие-то. Co, za co, cemu
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мефодий 3 часа назад
да, такого говна по всей Европе нынче хватает во всех правительствах. Получают сверхприбыли не только на торговле товаром, но и Родиной по чутка(вытесняя импортом отечественное). А когда в результате экономика идёт вниз - задирают цены на прочие товары и услуги.
Моравецкого, вон в Катовицах вообще чуть не откиздили - приехал гуй на дебаты, сторонников найти, ага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Alex Djeff 3 часа назад
Как передачу "Кабачок "13 стульев" из 70-х посмотрел. В конце б ещё пани Моника спела на польском...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 3 часа назад
борются за силу земли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Егор 3 часа назад
Прошу забрать своего огурка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 3 часа назад
Как они на таких серьёзных щах так смешно лапочут?))) Репетировали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Как скучно мы живем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Lera Kudrjavtseva Татьяна Юсова 3 часа назад
Я помню, в 90-ые мы жили весело. На подобной передаче как-то Жириновский облил Немцова апельсиновым соком из стакана. Вся страна потом судачила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Lera Kudrjavtseva Mike Miller Час назад
Вода какого-то подозрительно жёлтого цвета...
Вода какого-то подозрительно жёлтого цвета...Посмотреть
Вода какого-то подозрительно жёлтого цвета...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126988



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур Смольянинов готов стрелять в актёров-патриотов РФ
"Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию...
«Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук Путина»: дрессировщик Запашный раскритиковал уехавшую актрису
«Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук...
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые крылатые фразы
Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые...
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Гай Ричи, «Вызов» и Алиса Селезнева. Возможные блокбастеры в России 2023 года
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#Приколы#животные#подборка#США#коты#соцсети#интересное
#фото#Фотографии#картинки#факты#кино#собака#фильм#милота#шоу бизнес#Украина
#Прикол#СССР#люди#история#забавно#в мире#полиция#позитив#внешность#Интересные
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200 Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200 "Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше "Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше Женщина спасла котят, выброшенных хозяйкой в водоем Женщина спасла котят, выброшенных хозяйкой в водоем Что на самом деле произошло между Ализе и Милен Фармер Что на самом деле произошло между Ализе и Милен Фармер На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу

На что жалуетесь?

Вернуться