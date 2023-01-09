Огурец преткновения: польский журналист и сенатор устроили ссору из-за российских овощей

Сенатор польского сейма Яцек Бурый и журналист Милош Клечек едва не подрались в эфире местного канала TVP Info. Яблоком раздора, как бы смешно это не звучало, стали российские огурцы.



Обсуждая экономические проблемы в стране, журналист заметил, что сенатору не страшны высокие цены на топливо и продукты, поскольку тот хорошо зарабатывает на перепродаже российских огурцов.



"Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых покупали хлеб на 30 злотых, как ожидал Дональд Туск. Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, потому что продаете российские огурцы. Да, вы можете это себе позволить", — заметил чиновника Клечек.



Бурый, очевидно, ждал этого разговора, потому что с собой в студию притащил символ своего благосостояния. Он достал огурец из кармана, подошёл к столу журналиста и раздавил перед его носом, заявив, что Клечек и сам не знает, каково приходится обычным полякам:



"Я вижу, что ты зарабатываешь большие деньги, получаешь субсидии из

Государственного казначейства, тогда у меня есть кое-что для тебя. Умник, это тебе!"