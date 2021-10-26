"Мы хотим в Польшу, а нас не пускают": мигранты на границе Белоруссии жалуются на свою участь

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"Мы идём отнимать ваши рабочие места, получать пособия и медицинскую помощь, домогаться ваших женщин и детей, почему вы нас не пускаете?" Этого, конечно, мигранты не говорят, но, судя по статистике европейских стран, страдающих от нашествия сирых и лишающихся, планы и мечты у них именно такие.
Западную Европу атакуют мигранты. В последнее время особенный натиск со стороны "сирых и убогих" испытывает Польша. Через границу с Белоруссией а территорию этой страны ежедневно пытаются незаконно проникнуть сотни мигрантов.
Причем, они уверены, что пограничники просто обязаны пропустить их на территорию Польши. Как, например, мужчина с видео, который заявляет, что если этого не случится, то погибнет его семья. Видимо, вопрос, по какому такому праву европейское государство обязано принять его в свои объятья, мигранта не волнует.
Несмотря на сдерживающие мигрантов меры, власти Польши признают, что они недостаточные. Совсем недавно правительство страны приняло решение о строительстве заграждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Линия общей протяженностью в 418 километров по всей границе должна, по идее, обезопасить страну от вторжения нежелательных лиц. Однако и этого вероятнее всего будет недостаточно, а потому на границе увеличат число военных. В результате рубежи Польши будут охранять около 10 тысяч человек. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак. Похоже, это вынужденное решение, т.к. в минувшие выходные вблизи Уснаж-Гурны две группы мигрантов по 60-70 человек в попытке перейти через границу, начали забрасывать польских солдат камнями и ветками. Сообщается, что два офицера получили ранения.
W weekend dwa siłowe forsowania granicy. Agresywne grupy (ok.60 i 70 osób) rzucały w #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP kamieniami i gałęziami.Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 25, 2021
Obie próby siłowego wdarcia się do Polski🇵🇱zostały udaremnione.
👉https://t.co/Za0Cbg3Cew#zgranicy pic.twitter.com/dPvl5UukLy
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я бы, вместо того чтобы строить стены, строил бы тюрьмы на границах, в которые сажал бы именно нарушающих эту границу, а значит и закон. и пусть они там работают на благо моей страны, раз не хотели работать на благо своей, окупая своё содержание и неся прибыль мне. только теперь под контролем и надзором.
согласен, часть смогут быть оплачены из арабских сект, но это капля в море. в основном это мужчины, которым скидывались всем аулом, чтобы когда они закрепятся на месте, перетащить остальной кагал к себе. по большому счёту самая тупая и примитивная "стратегия", что в первую очередь как раз и выдаёт в этих людях их скудоумие и принадлежность к самым низшим слоям.
Урежьте пособия до минимума, отмените право оставаться в вашей стране, при восстановлении мира на родине беженцев. Высылайте пришельцев за малейшую провинность... и поток желающих прибыть в ваши страны, сразу уменьшится в разы.
Не быть тебе политиком.
Тогда препятствие пересечению границы таким замечательным коллективом можно будет преподносить как поддержку Лукашенко.