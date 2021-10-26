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"Мы хотим в Польшу, а нас не пускают": мигранты на границе Белоруссии жалуются на свою участь

"Мы хотим в Польшу, а нас не пускают": мигранты на границе Белоруссии жалуются на свою участь (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 07:08
Сообщество : Политика
Метки: Белоруссия   Польша   видео   граница   мигранты   политика   
1889
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"Мы идём отнимать ваши рабочие места, получать пособия и медицинскую помощь, домогаться ваших женщин и детей, почему вы нас не пускаете?" Этого, конечно, мигранты не говорят, но, судя по статистике европейских стран, страдающих от нашествия сирых и лишающихся, планы и мечты у них именно такие.

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Метки: Белоруссия   Польша   видео   граница   мигранты   политика   
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35  комментариев
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2k
foggen2 2 часа назад
При всём остатке уважения к мигрантам любая страна в целях защиты суверенитета должна иметь право открывать огонь на поражение при любом несанкционированном нарушении границы.И тут уже нет пол,возраст,раса и национальность не имеют значения.
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2
Caio Li Минуту назад
Расстреливать на месте как нарушителей государственной Границы.
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0
Божидар Кирилов 6 минут назад
Когда я захожу, я вхожу через дверь, а не через окно и спрашиваю, могу ли я войти.
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8k
vit 9 минут назад
Ого, сюрприз, оказывается пограничников обвиняют в том, что они выполняют свою работу... Обезьяны похоже не просто в другом мире живут, а в другой вселенной.
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12k
Кархародон 12 минут назад
В былые времена при попытке убежать из СССР погранцы стреляли бы в спину. И если сейчас этого не делают - то даже вопросов кто за всем этим стоит не возникает. Мигранты лишь пешки, разменная монета.
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9k
Евгений 17 минут назад
ПКМ успешно справится с проблемой мигрантов)
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11
add Полчаса назад
зачем загнивающий запад когда можно осваивать арктику оставшись в россии
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9k
Касьян Пуздой 37 минут назад
Хм.. ну дело всё в том, что как правило мигранты - это те, кто не смог у себя на родине преуспеть. то есть, это натурально самые низшие слои общества. и когда вся эта мудота прётся к тебе в страну, естественно возникает справедливое опасение в том, что возрастёт и преступность и эпидемии и много ещё чего с этим связанное.
я бы, вместо того чтобы строить стены, строил бы тюрьмы на границах, в которые сажал бы именно нарушающих эту границу, а значит и закон. и пусть они там работают на благо моей страны, раз не хотели работать на благо своей, окупая своё содержание и неся прибыль мне. только теперь под контролем и надзором.
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337
raael13 47 минут назад
Выдайте мигрантам оружие и отправьте на Варшаву.
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21k
pssst 56 минут назад
Пока пшеки с этой масовкой сопли жуют, в десятке километров, наверняка, пара тысяч крепких и дружных ребят с кусачками устроила double penetration Евросоюзу.
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5
Игорь 56 минут назад
Они не в Польшу бегут, а дальше на запад.
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2k
Sergius SPb 57 минут назад
Пшекам надо оплачивать свои подлости. Больше мигрантов им на границы и больше скандалов в ПАСЕ. Ой, а чего это ПАСЕ молчит, так не хорошо пшеки обходятся с мигрантами, не замечают в европах,ослепли и оглохли....
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2k
Bobbus 57 минут назад
Один вопрос- как они в Белоруссии оказались?
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256
Nuucha Bobbus 48 минут назад
На корабле приплыли
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55k
parallax Час назад
Пусть страны Запада винят сами себя. Создали все условия, как финансовые, так и законодательные, для того, чтобы мигранты рискуя жизнью рвались в их "райские кущи".
Урежьте пособия до минимума, отмените право оставаться в вашей стране, при восстановлении мира на родине беженцев. Высылайте пришельцев за малейшую провинность... и поток желающих прибыть в ваши страны, сразу уменьшится в разы.
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−60
наместник Час назад
так ведь лукашеску создал идеальную страну? чего они бегут?
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337
raael13 наместник 45 минут назад
В Беларуси работать надо, а Магомед не хочет работать.
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8k
Кенвуд Час назад
Еще эти обостранты свою веру и традиции тащат вагонами. Всех в топку, пусть тепло в дома дают.
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337
raael13 Кенвуд 44 минуты назад
Чурки для печурки ?
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693
VSh 2 часа назад
Куда несменный смотрит, вон сколько воинов без дела ходят. Всех к нам нужно привозить, а то народ головы начинает поднимать и что то требовать.
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370
bobobo 2 часа назад
Партизаны уже не те.
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Страны НАТО продолжают пожинать плоты своих деяний, мигранты не ищут лучше жизни, они ищут мести и они ее найдут.
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51
Мамука SpoiltNail Час назад
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2k
kotkot 2 часа назад
А будут бочку на Белоруссию катить, Лука им еще и оружие раздаст...
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