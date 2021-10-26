"Мы хотим в Польшу, а нас не пускают": мигранты на границе Белоруссии жалуются на свою участь

Несмотря на сдерживающие мигрантов меры, власти Польши признают, что они недостаточные. Совсем недавно правительство страны приняло решение о строительстве заграждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Линия общей протяженностью в 418 километров по всей границе должна, по идее, обезопасить страну от вторжения нежелательных лиц. Однако и этого вероятнее всего будет недостаточно, а потому на границе увеличат число военных. В результате рубежи Польши будут охранять около 10 тысяч человек. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак. Похоже, это вынужденное решение, т.к. в минувшие выходные вблизи Уснаж-Гурны две группы мигрантов по 60-70 человек в попытке перейти через границу, начали забрасывать польских солдат камнями и ветками. Сообщается, что два офицера получили ранения.

2021-10-26T07:08:20+03:00