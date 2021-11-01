"Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше

В рамках бойцовской организации MMA-VIP в Ченстохове состоялись два боя, в которых мужчины дрались с женщинами. Результат оказался предсказуем.
В свете новых веяний в последнее время какой только дичи не встретишь в спортивном мире. И синхронное плавание смешанных команд, и художественная гимнастика у мужчин. В Польше решили провести межгендерные бои ММА. И провели.
Первый бой между Петром Лисовским и Улой Шекач завершился во втором раунде победой Лисовского, отправившего соперницу в технический нокаут.Ула – армрестлер и инструктор по фитнесу, регулярно демонстрирующая свои выпуклые бицепсы в интернете. Однако рельефа оказалось недостаточно для победы в бою ММА.
Второй бой был еще короче. В первом же раунде Михал Пшибилович (известный как Польский Кен) избил Викторию Домжальскую. Девушка-боец практически не защищалась, видимо, ошалев от частоты и силы ударов.
Фанаты ММА идею межгендерных боев не поддержали.
"Удары двух не тренированных людей – это не бой по правилам ММА. Затем будет слепой бездомный, одетый как Санта, сражающийся с трансвеститом, едущим на газонном тракторе", - иронизирует пользователь unintended consequences.
"Что дальше? Драки инвалидов?" – возмущается Krzysztof.
"Сколько алкоголя они были вынуждены выпить перед боем?" – интересуется PunchyKickyShow.
Любители ММА заметили, что "идиотизм достигает апогея", хотя, конечно, организаторы этих соревнований скорее всего получили неплохие деньги, ведь за глупость всегда платят дорого.
Источник:
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