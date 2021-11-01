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"Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше

"Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше (5 фото)

Автор:
01 ноября 2021 12:32
Сообщество : Спорт
Метки: Польша   бой   видео   межгендерные бои   мма   ринг   
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В рамках бойцовской организации MMA-VIP в Ченстохове состоялись два боя, в которых мужчины дрались с женщинами. Результат оказался предсказуем.

В свете новых веяний в последнее время какой только дичи не встретишь в спортивном мире. И синхронное плавание смешанных команд, и художественная гимнастика у мужчин. В Польше решили провести межгендерные бои ММА. И провели.


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Первый бой между Петром Лисовским и Улой Шекач завершился во втором раунде победой Лисовского, отправившего соперницу в технический нокаут.Ула – армрестлер и инструктор по фитнесу, регулярно демонстрирующая свои выпуклые бицепсы в интернете. Однако рельефа оказалось недостаточно для победы в бою ММА.


Второй бой был еще короче. В первом же раунде Михал Пшибилович (известный как Польский Кен) избил Викторию Домжальскую. Девушка-боец практически не защищалась, видимо, ошалев от частоты и силы ударов.


Фанаты ММА идею межгендерных боев не поддержали.


"Удары двух не тренированных людей – это не бой по правилам ММА. Затем будет слепой бездомный, одетый как Санта, сражающийся с трансвеститом, едущим на газонном тракторе", - иронизирует пользователь unintended consequences.

"Что дальше? Драки инвалидов?" – возмущается Krzysztof.

"Сколько алкоголя они были вынуждены выпить перед боем?" – интересуется PunchyKickyShow.

Любители ММА заметили, что "идиотизм достигает апогея", хотя, конечно, организаторы этих соревнований скорее всего получили неплохие деньги, ведь за глупость всегда платят дорого.



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Метки: Польша   бой   видео   межгендерные бои   мма   ринг   
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1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Это не спорт... бредовый польский шоу-бизнес для педиков
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477
BHU1004 Минуту назад
Фестиваль биомусора.
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40k
dima423 2 минуты назад
ахахах)) ну че попробовали, молодцы) интересно еще будут такое проводить?) Мне любопытно, а на что сами бабы рассчитывали выходя на такой бой?) ...последняя телочка ниче так кстати, симпатишная)
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23k
SerGProS 9 минут назад
Наташу Рогозину бы туда или Валю Шевченко..Они бы им их яйца на шею намотала бы.
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14k
Михаил Гривин 10 минут назад
Да ну, я думал - профессиональные бойцы ММА будут просто разных полов. А тут - тупое ББПЕ. При чём первый очкарик, судя по всему, хотел воплотить не раз виденное им на порнхабе кино, а когда задуманное не вышло - обиделся и надавал бабе по щам

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2k
Sergius SPb 13 минут назад
Шоу оно и есть шоу.
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1k
Vladimirs Orlovskis 13 минут назад
Эх, не смогли девки пидрил оттоварить.
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12k
Евгений 20 минут назад
В интернете целый жанр таких видео...
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3k
Sam Backet Полчаса назад
уровень "бойцов" - Джигурда с Милоновым)
Ссылка www.youtube.com
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4k
au3 Полчаса назад
Ну конечно, где же еще могут быть межгендерные бои как не в Польше - хранительнице традиций семьи и христианства
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