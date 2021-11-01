"Что дальше? Драки инвалидов?": зрители не оценили межгендерные бои ММА, которые провели в Польше

"Удары двух не тренированных людей – это не бой по правилам ММА. Затем будет слепой бездомный, одетый как Санта, сражающийся с трансвеститом, едущим на газонном тракторе", - иронизирует пользователь unintended consequences.

"Что дальше? Драки инвалидов?" – возмущается Krzysztof.

"Сколько алкоголя они были вынуждены выпить перед боем?" – интересуется PunchyKickyShow.

Любители ММА заметили, что "идиотизм достигает апогея", хотя, конечно, организаторы этих соревнований скорее всего получили неплохие деньги, ведь за глупость всегда платят дорого.