На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши

И хотя откровенно проявлять силу польские пограничники пока не спешат, минувшей ночью у границы было, видимо, совсем жарко. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что курдские беженцы были избиты и выброшены обратно в стихийный лагерь, который мигранты разбили у границы с Польшей.

"Судя по многочисленным травмам на телах мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - сообщает ведомство, публикуя снимки окровавленных курдов.

Также информируется о том, что в ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов попытались проникнуть на территорию Польши, но повезло не всем.