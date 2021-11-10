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На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши

На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши (9 фото + 2 видео)

Автор:
10 ноября 2021 10:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   Польша   беженцы   видео   граница   мигранты   нелегалы   политика   
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Обстановка в Белоруссии на границе с Польшей продолжает оставаться напряженной. Тысячи курдских беженцев пытаются попасть в Европу - сотни польских и литовских военных противостоят натиску.

Курды, афганцы с семьями и детьми не собираются сдаваться. В ход идут любые уловки. Пытаясь разжалобить журналистов и пограничников, мигранты готовы на все. Они пускают сигаретный дым в глаза детям, чтобы те со слезами рассказывали о своей горькой доле, откровенно врут, а когда эти методы не срабатывают, в гневе забрасывают военных камнями, бросаются на заграждения и продолжают недоумевать: почему же их не пускают в Германию?


Большую группу мигрантов заметили у пограничного пункта "Брузги" еще 8 ноября. С тех пор количество желающих попасть в Европу возросло.



По разным оценкам в настоящее время у границы дежурит от двух до трех тысяч курдов и афганцев. Время от времени мигранты предпринимают отчаянные попытки штурма.



И хотя откровенно проявлять силу польские пограничники пока не спешат, минувшей ночью у границы было, видимо, совсем жарко. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что курдские беженцы были избиты и выброшены обратно в стихийный лагерь, который мигранты разбили у границы с Польшей.

"Судя по многочисленным травмам на телах мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - сообщает ведомство, публикуя снимки окровавленных курдов.

Также информируется о том, что в ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов попытались проникнуть на территорию Польши, но повезло не всем.


Между тем, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач недвусмысленно обвинил в сложившейся ситуации власти Белоруссии, заявив, что Александр Лукашенко использует беженцев для дестабилизации границ ЕС. По утверждениям Пшидача, мигранты из Ирака и Афганистана приезжают в Минск, где им выдают белорусские визы и перевозят к границам ЕС. По словам Пшидача власти Белоруссии обещают беженцам счастливую и беспроблемную жизнь. Дескать, как только они пересекут границу, их сразу же отвезут в Германию. К мигранционному кризису у границ с Польшей причастна и Россия. По мнению замминистра, сложившаяся ситуация на польско-белорусской границе – это часть более крупной "скоординированной атаки, которая носит характер войны нового типа".


Ниже - рекламный ролик авиакомпании "Белавиа" в Ираке, которая обещает замечательное путешествие в Минск.


А вот так выглядит самолет из ОАЭ в Белоруссию. В салоне - одни мужчины.


Кто они, эти люди, решившие, что в Европе им будет лучше?

В соцсетях удивились куртке одного из беженцев и нашли похожую в интернет-магазине. Утверждать, что это оригинал, мы не будем. Однако и билет на самолет "Белавиа" не бесплатный. Однако, мигранты летят, причем, семьями, надеясь, что уж в Европе-то после заживут по-человечески.


А пока ситуация такова: если Евросоюз признает происходящее на границе Белоруссии с Польшей гибридной войной, последуют новые санкции. Для Белоруссии. В Польше уже обсуждают вопрос о введении санкций для авиакомпаний, доставляющих курдов и афганцев в Минск. А военные уже готовы к тому, чтобы начать расстреливать попытавшихся нарушить границу. Об этом заявил польский генерал и бывший командир бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько в эфире Radio Maryja.

Продолжаем наблюдать за развитием ситуации.

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Метки: Белоруссия   Польша   беженцы   видео   граница   мигранты   нелегалы   политика   
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446
Константин 5 часов назад
Сдается мне что бацька больше проблем от этого поимеет чем выгоды. В крайнем случае останется у него несколько тысяч мигрантов. Там ведь тоже нужны дополнительные "рабочие" руки. Хотя скорее мигранты нашкребут денег чтобы сбежать от туда на родину ))
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47
@photoaQyn 15 минут назад
Кстати про одежду, есть ешё такой с афониным другом
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1k
Denis 41 минуту назад
К слову подделки делают на дорогие, но узнаваемые в массах бренды типа D&G, Supreme, Gucci и т/д. Canada Goose хоть и дорогой но к ним не относится. Поэтому скорее всего у мужика куртка настоящая
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1k
Александр Час назад
Социал-демократическая партия предлагает задействовать Украину в решении проблемы беженцев, скопившихся на белорусско-польской границе. В СДПГ предлагают, чтобы мигранты ждали на территории Украины рассмотрения их заявки на убежище в Евросоюзе. Такую инициативу выдвинул эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СДПГ Нильc Шмид:
«Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз», – сказал парламентарий.

И это только начало....
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375k
Алексей Час назад
а не надо было вместе с сша лезть в их страны и рушить то что крепко до вас стояло.да вы теперь им всем должны
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312
Вадим В. Новоженов Час назад
ЕС поддакивал и прислуживал США, когда те бомбили и разоряли Сирию, Афганистан и Ирак - вот теперь получайте. ЕС, вас Штаты развели, как лохов!
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10k
K7OO 2 часа назад
Вся эта лицемерная европейская свора напоминает мне людей, которые в порыве благодушия тащат к себе домой бездомных собачек и кошечек, кормят их, вычесывают им блох, выкладывают все это в своих соцсетях и хлещутся на весь свет о том, какие они гуманные, совестливые и благородные, собирая кучи лайков. А когда им эта бодяга надоест, просто выкидывают всю эту живность на помойку и дело с концом. А если какая-нибудь собачка по старой памяти вернется к их двери, тут же вытянут ее палкой вдоль хребта, чтобы навсегда дорогу сюда забыла. И при этом орут как потерпевшие, мол, кто посмел эту дрянь сюда запустить? Как она сюда проникла? Все, пиар-проект закрыт, точка. И не смейте тащить в мой дом эту погань.
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1k
Валерий 2 часа назад
Европа как обычно,с больной головы на здоровую... Разрешили этим ребятам к себе ехать-так им пофиг было какая разница,через какую страну? Нате ,принимайте.
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4k
Алексей Куликов 2 часа назад
Пусть как Турции, выделят деньги на содержание беженцев. И усё.
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1k
FedOZ 2 часа назад
Лукаш придурковато удивляется, с чего бы это людей с паспортами и визами не пускают в Польшу? А у меня к таракану вопрос: а с чего это людям с паспортами и европейскими визами не лететь напрямую в ту страну, где у них открыты визы? Зачем эти обходные маневры с Белорусью? Получается, Лукаш опять врёт?
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30k
russger 2 часа назад
Вы на этих беженцев посмотрите тут в Германии. У них "сникерсы" по 300-400 евро, я в жизни себе такие не куплю. А телефоны? Думаете они со старыми нокиями ходят? У каждого второго айфон если не последней, то предпоследней модели точно.
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7k
Garpia121 3 часа назад
Каждая страна имеет право защищать свои границы любыми способами. Или пусть едут обратно, откуда пришли. Или остаются там, куда их пустили добровольно.
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28k
LEPA 3 часа назад
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1k
Denis 3 часа назад
Вроде ещё партия летит. Они новостей что-ли не смотрят. Не понимают что они пушечное мясо. Ладно бы война, но Ирак регион относительно стабильный.
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2k
kotkot 3 часа назад
Засем ругаисси насяльника? Жегерме бегерме осинь кусать хосися, пусти насяльника..))
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7k
JeanLuk 3 часа назад
>Продолжаем наблюдать за развитием ситуации

А разве это кому-то интересно? Задрали этой темой, из каждого утюга одно и тоже
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842
light12 3 часа назад
Беженцы бежали спасаясь от войны. Сейчас их никто не бомбит и не обстреливает. Так какого чёрта они находясь на мирной территории прутся ещё куда-то на север? Причём лезут под пули, которыми их в случае чего будут обстреливать пограничники. Видимо думают что будут жить припеваючи в Германии и Скандинавии получая по 2000 евро в месяц пособие на каждого. А как альтернатива работать на ферме в Беларуси за 100 долларов их похоже мало устраивает. Но это всё же лучше чем на войне. Они же от войны бежали.

Но вообще Лукашенко выпустил джина из бутылки и явно не понимает что эти беженцы с ним церемониться не будут и сами захватят власть в стране, если их туда прибудет огромное количество. В европу им не пробиться, жрать нечего, жить негде, придётся штурмовать правительственные здания в Беларуси и добиваться своих прав. Доиграется Лукашенко. Беженцы, которым терять нечего, это не те мямли-белорусы, которые снимают обувь чтобы встать на скамейку с красно-белым флагом и устраивают революцию с шариками и цветочками. Беженцы живо сметут этот режим и церемониться с омоновцами не будут. Оно и к лучшему. Помощь белорусской оппозиции придёт оттуда, откуда её ждали меньше всего. С юга.
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4k
RRK 3 часа назад
В РФ места много, пусть туда отправляют, тем более Путин говорил, что надо больше мигрантов на импортозмещение))
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11k
Oleg 3 часа назад
А когда они не смогут пролезть в европу, то куда они полезут? не уж то останутся в славной Белоруссии? Вряд ли у них бабла есть на обратную дорогу. Кормить их никто там не будет. А что там на границе у нас с Белоруссией? тоже так? колючая проволока, толпы пограничников, демаркационная зона? Батька заигрался, имхо, и теперь не знает что со всем этим хавном делать. а европа , да, въипашит еще санкций и батьке опять идти к вовочке просить бабла на очередной белорусский прорыв
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4k
Ыукп 4 часа назад
европа санкции, беларусь им мигрантов уже было.
если бы меньше лезли разные эуропейцы не в свои дела, то не было бы проблем. данные мигранты просто не проходили бы контроль в аэропорту и отправлялись тут же обратно.
соцсети есть, вернули человек двести-триста и все, остальные поняли бы, что лавочка закрыта.
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−19
дональд горби 4 часа назад
у лукашеску уже агония...не долго осталось
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