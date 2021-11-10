На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши

Обстановка в Белоруссии на границе с Польшей продолжает оставаться напряженной. Тысячи курдских беженцев пытаются попасть в Европу - сотни польских и литовских военных противостоят натиску.
Курды, афганцы с семьями и детьми не собираются сдаваться. В ход идут любые уловки. Пытаясь разжалобить журналистов и пограничников, мигранты готовы на все. Они пускают сигаретный дым в глаза детям, чтобы те со слезами рассказывали о своей горькой доле, откровенно врут, а когда эти методы не срабатывают, в гневе забрасывают военных камнями, бросаются на заграждения и продолжают недоумевать: почему же их не пускают в Германию?
Поразительная наглость! "Мы должны идти в Германию".— ✌Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_A_Vit_) November 9, 2021
Интересно, а почему не остаться в развитой и стабильной Беларуси Лукашенко? Почему не отправиться во вставшую с колен Россию Путина? И наконец главное: почему Германия, которая вас к себе не приглашала, вам что-то должна? pic.twitter.com/g5Qzvg4WiO
Большую группу мигрантов заметили у пограничного пункта "Брузги" еще 8 ноября. С тех пор количество желающих попасть в Европу возросло.
По разным оценкам в настоящее время у границы дежурит от двух до трех тысяч курдов и афганцев. Время от времени мигранты предпринимают отчаянные попытки штурма.
И хотя откровенно проявлять силу польские пограничники пока не спешат, минувшей ночью у границы было, видимо, совсем жарко. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что курдские беженцы были избиты и выброшены обратно в стихийный лагерь, который мигранты разбили у границы с Польшей.
"Судя по многочисленным травмам на телах мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - сообщает ведомство, публикуя снимки окровавленных курдов.
Также информируется о том, что в ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов попытались проникнуть на территорию Польши, но повезло не всем.
Между тем, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач недвусмысленно обвинил в сложившейся ситуации власти Белоруссии, заявив, что Александр Лукашенко использует беженцев для дестабилизации границ ЕС. По утверждениям Пшидача, мигранты из Ирака и Афганистана приезжают в Минск, где им выдают белорусские визы и перевозят к границам ЕС. По словам Пшидача власти Белоруссии обещают беженцам счастливую и беспроблемную жизнь. Дескать, как только они пересекут границу, их сразу же отвезут в Германию. К мигранционному кризису у границ с Польшей причастна и Россия. По мнению замминистра, сложившаяся ситуация на польско-белорусской границе – это часть более крупной "скоординированной атаки, которая носит характер войны нового типа".
Ниже - рекламный ролик авиакомпании "Белавиа" в Ираке, которая обещает замечательное путешествие в Минск.
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А вот так выглядит самолет из ОАЭ в Белоруссию. В салоне - одни мужчины.
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Пишут, что на этом видео сотни сирийцев в аэропорту Дамаска ждут самолёт в Беларусь чтобы затем незаконно перебраться в Европу. pic.twitter.com/oH99teiHyW— ✌Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_A_Vit_) November 10, 2021
Кто они, эти люди, решившие, что в Европе им будет лучше?
В соцсетях удивились куртке одного из беженцев и нашли похожую в интернет-магазине. Утверждать, что это оригинал, мы не будем. Однако и билет на самолет "Белавиа" не бесплатный. Однако, мигранты летят, причем, семьями, надеясь, что уж в Европе-то после заживут по-человечески.
А пока ситуация такова: если Евросоюз признает происходящее на границе Белоруссии с Польшей гибридной войной, последуют новые санкции. Для Белоруссии. В Польше уже обсуждают вопрос о введении санкций для авиакомпаний, доставляющих курдов и афганцев в Минск. А военные уже готовы к тому, чтобы начать расстреливать попытавшихся нарушить границу. Об этом заявил польский генерал и бывший командир бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько в эфире Radio Maryja.
Продолжаем наблюдать за развитием ситуации.
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«Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз», – сказал парламентарий.
И это только начало....
Америкосы там положили около 1 млн. местных.
Чего сейчас удивляться, что люди там чем-то недовольны.
А разве это кому-то интересно? Задрали этой темой, из каждого утюга одно и тоже
Но вообще Лукашенко выпустил джина из бутылки и явно не понимает что эти беженцы с ним церемониться не будут и сами захватят власть в стране, если их туда прибудет огромное количество. В европу им не пробиться, жрать нечего, жить негде, придётся штурмовать правительственные здания в Беларуси и добиваться своих прав. Доиграется Лукашенко. Беженцы, которым терять нечего, это не те мямли-белорусы, которые снимают обувь чтобы встать на скамейку с красно-белым флагом и устраивают революцию с шариками и цветочками. Беженцы живо сметут этот режим и церемониться с омоновцами не будут. Оно и к лучшему. Помощь белорусской оппозиции придёт оттуда, откуда её ждали меньше всего. С юга.
если бы меньше лезли разные эуропейцы не в свои дела, то не было бы проблем. данные мигранты просто не проходили бы контроль в аэропорту и отправлялись тут же обратно.
соцсети есть, вернули человек двести-триста и все, остальные поняли бы, что лавочка закрыта.