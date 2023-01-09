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15 раз, когда блогерши переборщили с фильтрами

15 раз, когда блогерши переборщили с фильтрами

Автор:
09 января 2023 09:48
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: внешность   девушки   красота   обман   перебор   фильтр   фотошоп   
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С появлением социальных сетей появились фильтры для фотографий. А с появлением этих фильтров, встала и небывало высокая проблема доверия к фото. Сегодня большинство людей знают правду, скрывающуюся за идеальными снимками, но это не заставило исчезнуть проблему доверия.

Продвигая недостижимые стандарты красоты для своих подписчиков, блогеры, которые используют фильтры, искажают представление людей о собственной внешности. Потому важно постоянно напоминать себе о том, что всё то лишь иллюзия.


Тот самый момент, когда твои глаза сияют даже сквозь козырёк бейсболки

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Этим мы сегодня и займёмся. А попутно – поднимем себе настроение, потому что некоторые блогеры используют такое количество фильтров или делают это так плохо, что это вызывает улыбку, а иногда – гомерический хохот.


В её профиле написано: «Я никогда не использую фильтры»

Очень часто инфлюенсеры меняют имидж и людям со стороны трудно понять, реальны эти перемены или нет. Изображения, которые мы видим в социальных сетях, тщательно отбираются, редактируются и не отражают реальность.


Интересно, о чём думала эта девушка, когда загружала фото

Эта девушка показывает разницу «до» и «после» фильтров

Вам придётся заново учить анатомию после подобных снимков

Но не только влиятельные блогеры используют фильтры красоты. В исследовании 2021 года, проведенном Лондонским городским университетом, было обнаружено, что 90% женщин в возрасте от 18 до 30 лет используют программы редактирования, изменяющие внешний вид.


Привет с Чемпионата мира по футболу в Катаре

Подписчики даже не узнали её, когда увидели по телевизору

Большинство людей сегодня испытывают давление. Общество требует от них выглядеть определенным образом и демонстрировать «идеальную жизнь».


Ещё одна «горячая» футбольная болельщица в реальной жизни и в социальных сетях. Ей 20 лет

А этой даме 48

Популярная Тиктокерша, которой платят за обзоры косметики и средств по уходу за кожей

Постоянная одержимость атрибутами успеха может привести к проблемам с самооценкой, а в некоторых случаях может способствовать развитию проблем с психикой и возникновению депрессии и тревоги.


Как вы считаете, такая талия достижима?

Это снимки одной и той же персоны. На последнем нет фильтров

Социальные сети и живое интервью

62 000 лайков и 1 000 комментариев в стиле «У тебя идеальное тело»

Подписчики и читатели Modern art & Fun! Не забывайте, что вы прекрасны такими, какие вы есть. Любые черты, которые вы пытаетесь скрыть, делают вас уникальными и неповторимыми, а фильтры лишь стирают вашу индивидуальность.


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Метки: внешность   девушки   красота   обман   перебор   фильтр   фотошоп   
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