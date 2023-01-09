15 раз, когда блогерши переборщили с фильтрами

Этим мы сегодня и займёмся. А попутно – поднимем себе настроение, потому что некоторые блогеры используют такое количество фильтров или делают это так плохо, что это вызывает улыбку, а иногда – гомерический хохот.

В её профиле написано: «Я никогда не использую фильтры»