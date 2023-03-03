16 людей, которые так сильно фотошопят свои снимки, будто никогда не собираются выходить из дома

Женщина настолько беспощадно прячет своё реальное лицо за фильтрами, что у неё пропали не только все морщины, но и поры.

«Она моя родственница. Она публикует отредактированные фотографии в приложениях для знакомств после того, как рассталась с мужем. Она знает, что не похожа на себя на отредактированных фото, но ей все равно, она хочет встречаться с мужчинами помоложе», — написал автор, опубликовавший эти фото.

28-летняя австралийка Каника Батра, которая была финалисткой конкурса «Мисс Мира Австралия»