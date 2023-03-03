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16 людей, которые так сильно фотошопят свои снимки, будто никогда не собираются выходить из дома

16 людей, которые так сильно фотошопят свои снимки, будто никогда не собираются выходить из дома

Автор:
03 марта 2023 09:38
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   красота   люди   обман   фотошоп   
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В погоне за подписчиками и славой некоторые так сильно фотошопят свои снимки, что это уже даже не смешно, но зато всегда интересно сравнивать реальные фото людей с тем, как они выставляют себя в Сети.


Блогер Тана Монжо: фото из её профиля и фото с вручения премии Streamy Awards

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Как сообщается, она не скрывает, что беспощадно фотошопит свои фотографии. Однако признание во лжи не делает её правдой.

 

Тиктокер Одри Питерс: фото в медиа и фото в её Инстаграме

Женщина не просто подправила яркость/контрастность или убрала прыщик, она буквально изменила форму своего лица. Те самые неочевидные правки, из-за которых потом сложно узнать человека на улице.

 

Пэрис Хилтон в своём Инстаграме и на красной ковровой дорожке

Как сообщается, в реальной жизни Пэрис серьёзный и деловой человек, и она далека от образа глупой и избалованной блондинки, который сама создала в середине нулевых, но это не мешает ей фотошопить свои снимки до исчезновения пор с кожи. Сейчас ей 42 года.

 

В своём Инстаграме и в реалити-шоу. Она утверждает, что ей 27 лет..

В каких годах она считает? В собачьих? Как сообщается, позже она призналась, что на самом деле она старше, но вот наколько?

 


 

Сила видеофильтров

Да, это один и тот же человек: слева вы можете видеть запись видео на смартфоне с применением видеофильтров, а справа — настоящее лицо девушки. Такое вот моментальное превращение из японки в филиппинку.

 

Эти фотографии были опубликованы в один и тот же день. Левая была опубликована в Инстаграме Меган Фокс, а правая — фотографами с премии Грэмми

Люди считают, что с возрастом выглядят хуже только потому, что они не могут принять тот факт, что это нормально. Многие пользователи высказывали мнение, что в свои 36 лет Меган выглядит гораздо старше.

 

Фотошоп также заполонил и мир татуировки. Многие мастера намеренно накручивают насыщенность и контрастность на фотографиях своих работ


Перед тем, как сделать татуировку, всегда стоит учитывать, что она никогда не будет такой же яркой и насыщенной, как сразу после нанесения. Дело в том, что нанесение татуировки травмирует кожу и оставляет краску в верхних слоях, после заживления кожа обновляется и краска останется исключительно под верхним слоем, из-за чего татуировка уже не будет выглядеть такой яркой.

 


 

Она клянётся, что ей 25 лет

Должно быть она родилась 29 февраля.. В одном мы уверены точно — когда-то ей действительно было 25 лет.

 

Фото слева взято из её Инстаграма, правое — кадр из интервью польскому телевидению

Польская звезда Лалуна Юник из телешоу «Королева жизни» («Królowe Życia»). Если бы не татуировка на шее, мы бы никогда не поверили, что это один и тот же человек. Пожалуй, один из самых ярких фотошопных обманов.

 

Да, и это тоже один и тот же человек

Женщина настолько беспощадно прячет своё реальное лицо за фильтрами, что у неё пропали не только все морщины, но и поры.

«Она моя родственница. Она публикует отредактированные фотографии в приложениях для знакомств после того, как рассталась с мужем. Она знает, что не похожа на себя на отредактированных фото, но ей все равно, она хочет встречаться с мужчинами помоложе», — написал автор, опубликовавший эти фото.

 

28-летняя австралийка Каника Батра, которая была финалисткой конкурса «Мисс Мира Австралия»

Как сообщается, девушке был поставлен диагноз социопатия. Помимо беспощадного фотошопа она носит голубые линзы. К счастью, её нос в реальной жизни не такой тонкий и всё-таки функциональный.

 


 

Французская певица Орели Престон: фото из её Инстаграма против кадра из видео, которое было опубликовано там же

Французская звезда действительно хорошо выглядит в реальной жизни, но определённо не так, какой она пытается себя показать на фото слева.

 

Знаменитый тиктокер и визажист Микайла Ногейра, ей платят за обзоры и продвижение средств по уходу за кожей и косметики

На отредактированном фото она настолько непохожа на себя реальную, что это просто какое-то безумие. Фото слева было опубликовано в её Инстаграме. Это уже не фотошоп, а практически другой человек!

 

Мадонна в своём Инстаграме и на 65-й церемонии вручения наград «Грэмми» (февраль 2023 года)

Мадонна уже проделала столько манипуляций со своим лицом, что кажется, будто у неё бесконечная аллергическая реакция. Аллергия на естественный процесс старения, по всей видимости.

 

И, наконец, ещё одно сравнение, показывающее, что сейчас в Сети ничему нельзя верить

На самом деле мы только рады за парня, что он находится в безопасности, а не рискует своей жизнью ради красивого снимка.

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Метки: Юмор   внешность   красота   люди   обман   фотошоп   
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4  комментария
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8k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
Зовите ведьмака у нас тут завелась не свежая полуденница!
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2k
Carex 14 минут назад
Наличие кругленькой суммы на банковском счёте не избавляет от комплекса неполноценности.
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2k
wwwoffka 1 21 минуту назад
И только мадонна - молодец, одинаково буево выглядит и там и там.
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72k
Доктор Джонс Час назад
Это же надо, какое говно у них в мозгах...
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