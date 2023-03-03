16 людей, которые так сильно фотошопят свои снимки, будто никогда не собираются выходить из дома

В погоне за подписчиками и славой некоторые так сильно фотошопят свои снимки, что это уже даже не смешно, но зато всегда интересно сравнивать реальные фото людей с тем, как они выставляют себя в Сети.
Блогер Тана Монжо: фото из её профиля и фото с вручения премии Streamy Awards
Как сообщается, она не скрывает, что беспощадно фотошопит свои фотографии. Однако признание во лжи не делает её правдой.
Тиктокер Одри Питерс: фото в медиа и фото в её Инстаграме
Женщина не просто подправила яркость/контрастность или убрала прыщик, она буквально изменила форму своего лица. Те самые неочевидные правки, из-за которых потом сложно узнать человека на улице.
Пэрис Хилтон в своём Инстаграме и на красной ковровой дорожке
Как сообщается, в реальной жизни Пэрис серьёзный и деловой человек, и она далека от образа глупой и избалованной блондинки, который сама создала в середине нулевых, но это не мешает ей фотошопить свои снимки до исчезновения пор с кожи. Сейчас ей 42 года.
В своём Инстаграме и в реалити-шоу. Она утверждает, что ей 27 лет..
В каких годах она считает? В собачьих? Как сообщается, позже она призналась, что на самом деле она старше, но вот наколько?
Сила видеофильтров
Да, это один и тот же человек: слева вы можете видеть запись видео на смартфоне с применением видеофильтров, а справа — настоящее лицо девушки. Такое вот моментальное превращение из японки в филиппинку.
Эти фотографии были опубликованы в один и тот же день. Левая была опубликована в Инстаграме Меган Фокс, а правая — фотографами с премии Грэмми
Люди считают, что с возрастом выглядят хуже только потому, что они не могут принять тот факт, что это нормально. Многие пользователи высказывали мнение, что в свои 36 лет Меган выглядит гораздо старше.
Фотошоп также заполонил и мир татуировки. Многие мастера намеренно накручивают насыщенность и контрастность на фотографиях своих работ
Перед тем, как сделать татуировку, всегда стоит учитывать, что она никогда не будет такой же яркой и насыщенной, как сразу после нанесения. Дело в том, что нанесение татуировки травмирует кожу и оставляет краску в верхних слоях, после заживления кожа обновляется и краска останется исключительно под верхним слоем, из-за чего татуировка уже не будет выглядеть такой яркой.
Она клянётся, что ей 25 лет
Должно быть она родилась 29 февраля.. В одном мы уверены точно — когда-то ей действительно было 25 лет.
Фото слева взято из её Инстаграма, правое — кадр из интервью польскому телевидению
Польская звезда Лалуна Юник из телешоу «Королева жизни» («Królowe Życia»). Если бы не татуировка на шее, мы бы никогда не поверили, что это один и тот же человек. Пожалуй, один из самых ярких фотошопных обманов.
Да, и это тоже один и тот же человек
Женщина настолько беспощадно прячет своё реальное лицо за фильтрами, что у неё пропали не только все морщины, но и поры.
«Она моя родственница. Она публикует отредактированные фотографии в приложениях для знакомств после того, как рассталась с мужем. Она знает, что не похожа на себя на отредактированных фото, но ей все равно, она хочет встречаться с мужчинами помоложе», — написал автор, опубликовавший эти фото.
28-летняя австралийка Каника Батра, которая была финалисткой конкурса «Мисс Мира Австралия»
Как сообщается, девушке был поставлен диагноз социопатия. Помимо беспощадного фотошопа она носит голубые линзы. К счастью, её нос в реальной жизни не такой тонкий и всё-таки функциональный.
Французская певица Орели Престон: фото из её Инстаграма против кадра из видео, которое было опубликовано там же
Французская звезда действительно хорошо выглядит в реальной жизни, но определённо не так, какой она пытается себя показать на фото слева.
Знаменитый тиктокер и визажист Микайла Ногейра, ей платят за обзоры и продвижение средств по уходу за кожей и косметики
На отредактированном фото она настолько непохожа на себя реальную, что это просто какое-то безумие. Фото слева было опубликовано в её Инстаграме. Это уже не фотошоп, а практически другой человек!
Мадонна в своём Инстаграме и на 65-й церемонии вручения наград «Грэмми» (февраль 2023 года)
Мадонна уже проделала столько манипуляций со своим лицом, что кажется, будто у неё бесконечная аллергическая реакция. Аллергия на естественный процесс старения, по всей видимости.
И, наконец, ещё одно сравнение, показывающее, что сейчас в Сети ничему нельзя верить
На самом деле мы только рады за парня, что он находится в безопасности, а не рискует своей жизнью ради красивого снимка.
Источник:
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