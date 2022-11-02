«Ты кто?»: люди, которые заигрались с фотошопом

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Социальные сети — это место, где каждый может выстроить свой идеальный мир и выставить напоказ лучшую версию себя. И сделать это можно без особых усилий. Ведь у каждого найдётся парочка удачных кадров, где всё сложилось наилучшим образом.
А если вам всё равно в них что-то не понравится, то это будет очень легко исправить с помощью фотошопа. Хотя дружат с ним далеко не все. Поэтому у кого-то «я тут один прыщик чуть-чуть замажу и всё» может перейти в самую настоящую операцию по смене внешности.
И она ещё утверждает, что не редактирует свои фотки
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Подпись гласит: 2022 vs 2020. Как вам такой апгрейд за два года?
Эта девушка каждый раз выглядит по-новому на всех своих фотографиях. Какая же ты на самом деле, загадочная леди?
Кажется, что разница здесь очевидна
Придётся немного напрячься, чтобы узнать Пэрис Хилтон в жизни
Фото в Инстаграме* vs скриншот из видео
Когда нашла новое приложение с фильтрами
Щепоточка фильтров, и ваше кукольное личико готово
Магия фотошопа
Мимолётное омолаживание на ваших глазах
Кто сказал, что я редактирую свои фото?
Это же один и тот же человек, верно?
Фото слева — снимок, который девушка приложила к своему резюме
Захотелось вновь почувствовать себя молодой
Вылизанная фоточка из Инстаграма* против живого снимка из реальности
Когда не сказала своему бойфренду, чтобы он тоже не забыл добавить фильтров на фото в Инстаграме*
Источник:
АНТИФИШКИ
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