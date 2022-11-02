«Ты кто?»: люди, которые заигрались с фотошопом

А если вам всё равно в них что-то не понравится, то это будет очень легко исправить с помощью фотошопа. Хотя дружат с ним далеко не все. Поэтому у кого-то «я тут один прыщик чуть-чуть замажу и всё» может перейти в самую настоящую операцию по смене внешности.

И она ещё утверждает, что не редактирует свои фотки