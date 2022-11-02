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«Ты кто?»: люди, которые заигрались с фотошопом

«Ты кто?»: люди, которые заигрались с фотошопом

Автор:
02 ноября 2022 09:33
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   красота   люди   обман   фильтр   фотошоп   
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Социальные сети — это место, где каждый может выстроить свой идеальный мир и выставить напоказ лучшую версию себя. И сделать это можно без особых усилий. Ведь у каждого найдётся парочка удачных кадров, где всё сложилось наилучшим образом.

А если вам всё равно в них что-то не понравится, то это будет очень легко исправить с помощью фотошопа. Хотя дружат с ним далеко не все. Поэтому у кого-то «я тут один прыщик чуть-чуть замажу и всё» может перейти в самую настоящую операцию по смене внешности.


И она ещё утверждает, что не редактирует свои фотки

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Подпись гласит: 2022 vs 2020. Как вам такой апгрейд за два года?

Эта девушка каждый раз выглядит по-новому на всех своих фотографиях. Какая же ты на самом деле, загадочная леди?

Кажется, что разница здесь очевидна

Придётся немного напрячься, чтобы узнать Пэрис Хилтон в жизни

Фото в Инстаграме* vs скриншот из видео

Когда нашла новое приложение с фильтрами

Щепоточка фильтров, и ваше кукольное личико готово

Магия фотошопа

Мимолётное омолаживание на ваших глазах

Кто сказал, что я редактирую свои фото?

Это же один и тот же человек, верно?

Фото слева — снимок, который девушка приложила к своему резюме

Захотелось вновь почувствовать себя молодой

Вылизанная фоточка из Инстаграма* против живого снимка из реальности

Когда не сказала своему бойфренду, чтобы он тоже не забыл добавить фильтров на фото в Инстаграме*

Источник:

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Метки: Юмор   внешность   красота   люди   обман   фильтр   фотошоп   
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1k
GoInDown Час назад
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550
Никита 2 минуты назад
Не хило он конечно сам себя захерачил!

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181
Ffffff Ffffffffff 19 минут назад
Многие женщины из подборки на реальных фото лучше выглядят, чем на отфотошопленных.
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51k
smakido Полчаса назад
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Комментарий удален
−3
12k
Мистер Фикс 45 минут назад
А потом жалуются, мол, мужики казлы


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