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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 389 постов • 233 подписчика подписаться
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Как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от реальности

Как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от реальности

Автор:
02 августа 2022 09:00
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: внешность   девушки   красота   обман   фото   фотошоп   
2267
18

Предлагаю для вас примеры того, как фотографии в социальных сетях могут быть далеки от действительности.

Иногда, пролистывая ленту социальны сетей, можно прийти к выводу, что это совершенно отдельный мир, который мало связан с реальностью. И живут в нём какие-то идеальные люди с идеальной кожей, чертами лиц и фигурами. Это даже может наскучить, ведь реальность тем и прекрасна, что в ней много шероховатостей и разных оттенков, а не только пластиковые стандарты.

Инстаграм* и реальность

×
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Венгерская «королева фейсапа»

Пост и интервью

Чрезмерное количество фильтров

Мистер неузнаваемый

Пост и кадр из видео

С одной стороны, что такого в том, что люди редактируют свои фото? Закон они этим не нарушают и другим плохо не делают. С другой, можно поразмыслить над тем, что за всем этим скрывается большая проблема непринятия себя и боязни показать другим собственную неидеальность.


Это точно один и тот же человек?

Крис Дженнер без макияжа

Пост у визажиста и реальность

Звезда реалити-шоу из Дании

Фото и видео

Соцсети и реальность

Фото, которое выкладываешь у себя, и фото, на котором тебя отмечают

С обработкой и без

Когда на фото уже не похож на человека

Как выглядеть молодо? Используйте фильтры!

Фото из своего аккаунта и из чужого

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: внешность   девушки   красота   обман   фото   фотошоп   
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12  комментариев
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11k
Александр 53 минуты назад
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46k
Войнов 16 минут назад
Мы медленно и верно движемся в мир суррогатов.
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8k
Лещ 38 минут назад
Что автор хотел этим донести до нас? На фотках очень хорошо видны спецэфекты и так.
Вот эта в жизни гораздо лучше выглядит, чем на фотке редактированной
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503
Аристарх Севидов 39 минут назад
Фумля обыкновенная
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23k
Андрей 44 минуты назад
И зачем здесь все эти долпоёпы?
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1k
gizmo gizmo 53 минуты назад
и как теперь это развидеть??
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785
Уходим отсюда 54 минуты назад
Беда в том, что все эти инстасамки не понимают, насколько они стали зависимы от мнения окружающих, выращивая в себе еще больше комплексов и эгоцентричности, это фиаско..
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17k
Наталья 2 часа назад
Фото без ретуши в большинстве случаев лучше, чем с этим трэш-фотошопом.
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3k
Владимир 2 часа назад
лютый ахтунг!!!
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Неужели вы верите, что у актрисы, играющей "кошку, которая гуляет сама по себе" и вправду есть хвост?
Эти фотографии - как сценический грим - образ, иллюзия.
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47k
dima423 2 часа назад
чето мне их жалко прям... это какие комплексы у людей, какая неудовлетворенность собой...
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