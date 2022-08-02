Как идеальные фотографии из соцсетей отличаются от реальности

Предлагаю для вас примеры того, как фотографии в социальных сетях могут быть далеки от действительности.
Иногда, пролистывая ленту социальны сетей, можно прийти к выводу, что это совершенно отдельный мир, который мало связан с реальностью. И живут в нём какие-то идеальные люди с идеальной кожей, чертами лиц и фигурами. Это даже может наскучить, ведь реальность тем и прекрасна, что в ней много шероховатостей и разных оттенков, а не только пластиковые стандарты.
Инстаграм* и реальность
Венгерская «королева фейсапа»
Пост и интервью
Чрезмерное количество фильтров
Мистер неузнаваемый
Пост и кадр из видео
С одной стороны, что такого в том, что люди редактируют свои фото? Закон они этим не нарушают и другим плохо не делают. С другой, можно поразмыслить над тем, что за всем этим скрывается большая проблема непринятия себя и боязни показать другим собственную неидеальность.
Это точно один и тот же человек?
Крис Дженнер без макияжа
Пост у визажиста и реальность
Звезда реалити-шоу из Дании
Фото и видео
Соцсети и реальность
Фото, которое выкладываешь у себя, и фото, на котором тебя отмечают
С обработкой и без
Когда на фото уже не похож на человека
Как выглядеть молодо? Используйте фильтры!
Фото из своего аккаунта и из чужого
Источник:
АНТИФИШКИ
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Эти фотографии - как сценический грим - образ, иллюзия.