20 девушек, которые так сильно фотошопят свои фото, что, возможно, уже забыли, как они выглядят на самом деле

Предлагаю для вас 20 сравнительных фотографий девушек, которые не расстаются с фотошопом и фильтрами, и, скорее всего, уже точно не уверены, как они выглядят на самом деле.
«На опубликованных ими фото и на тех, на которых их отметили. Обе сестры редактируют внешность через приложение»
Практически другие люди, собственно, как и многие другие из этой статьи. Редактирование явно состарило сестер, потому что на левом фото они выглядят так, будто им по 30 лет, а на фото справа они выглядят как школьницы.
Чешская модель и ее муж боец ММА
Девушка выглядит так, словно её внешний вид в реальности — это лишь заготовка для более удобного редактирования. Нам кажется, или боец выпрямил себе взгляд?
Венгерский фитнес-блогер в своём Инстаграме и на скринах из видео с её участием
Думаем, справедливее было бы назвать её «фотошоп-блогер». Если присмотреться к фотографии слева, то можно даже увидеть полосу, которая была добавлена к её фигуре, хотя сама женщина утверждает, что это просто правильно подобранный ракурс.
Вряд ли бы кто-то смог узнать её в реальности
Когда назначаешь свидание 30-летней женщине, а вместо неё приходит 60-летняя. Видимо, 30 лет ушло на ретуширование. На самом деле женщине на фото 51 год.
— Маам, купи Уэнсдэй!
— Уэнсдэй есть у нас дома!
Уэнсдэй, которая есть у нас дома:
Единственное, что на этих фото кажется неотредактированным — это волосы женщины.
«Человек-паук стал очень плохо выглядеть», — пошутил один из пользователей.
Фото из Инстаграма против скриншота из видео
И снова звезду соцсети «погубило» видео с её участием. Как сообщается, женщина на всех фото пытается сделать себе очерченную линию подбородка, которой у неё нет.
«Одна и та же женщина на опубликованных ею фотографиях и на тех, на которых её отметили. Обе фотографии были сделаны в один и тот же период»
Вы только взгляните на кисть её руки на левом фото, левая сторона которой неестественно узкая, а правая — растворяется в пространстве.
«Ходил на свидание с такой женщиной несколько лет назад. Когда я прошел мимо неё, она встала и сказала: "Привет, это я". Я сел и поговорил с ней около 10 минут, и всё это время я думал: "Как ты надеешься найти настоящие отношения с поддельными фотографиями?" Она вела себя так растерянно. Я думаю, что они верят, что они действительно выглядят так после того, как годами публикуют такие фотографии», — поделился своей историей один из комментаторов.
Слева — фото из её Инстаграма, справа — скриншоты из реалити шоу с её участием
Эти фото выглядят так, словно на них старшая и младшая сёстры. Как сообщается, женщине на этих фотографиях 25 лет.
Как она могла это пропустить?
Зеркало предательски раскрыло обман, потому что в отражении у женщины нет той завидной фигуры. Пользователи предположили, что этого провала можно было бы избежать, но для этого женщине пришлось бы на секунду оторвать взгляд о себя.
«В смысле новостные камеры не могут применять фильтры?»
Сегодня люди в соцсетях перестали быть настоящими и превратились в персонажей, которыми они хотят быть.
Ким Кардашьян в своём Инстаграме и на фото с мероприятия
Это именно то, что происходит, когда вы наносите тонны тонального крема и пудры. Это только в объективе камеры выглядит хорошо, в живую же выглядит просто ужасно. Но кому есть до этого дело, когда в Интернете на тебя смотрят чаще, чем в реальности.
И политики из американского правительства туда же
Жизнь не пожалела эту женщину, как и тот, кто редактировал её фото. Трудно представить её шею на фото слева без складок, тем не менее у них это получилось и вы можете видеть потусторонне чёткий прямоугольник.
Знаменитый тиктокер и бьюти-блогер Микайла Ногейра
В своём Инстаграме женщина выглядит практически как другой человек, в то время как в TikTok и YouTube она показывает себя практически такой, какая она есть. Несмотря на это она утверждает, что не использует фильтры, хотя и выглядит по-разному на всех своих фотографиях.
Эта женщина зовёт себя «греческой Ким Кардашьян»
Пользователи жаловались, что между этими фотографиями настолько резкий переход, что некоторым чуть не поплохело.
«Ого... Я не был готов к этому переходу... Лучи поддержки тем, кто согласится встретиться с ней после того, как наткнётся на неё в приложении для знакомств», — написал один из пользователей.
Опубликованное фото и то, на котором её отметили
Отличное пособие для здорового психического состояния доверчивых людей. Просто им надо показывать подобные фото как пример того, насколько сильно люди в Интернете отличаются от того, как они выглядят в реальности. Некоторые пользователи ругали автора коллажа, говоря, что это не является справедливым сравнением, так как в таком виде как на фото справа любой будет выглядеть не очень хорошо. Другие же пользователи вступились в его защиту, отметив, что на фото слева девушка подло исправила в себе многие черты: нос, линии подбородка и шеи, скорректировала брови и т.д.
Блогер Диана Дитс легко может превратиться из взрослой женщины в девушку, которой не дашь и 20 лет
Две подруги показали, как они выглядят у себя в Инстаграме и в реальной жизни. Ну, по крайней мере, их можно похвалить за смелость
Источник:
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А наоборот - запросто