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20 девушек, которые так сильно фотошопят свои фото, что, возможно, уже забыли, как они выглядят на самом деле

20 девушек, которые так сильно фотошопят свои фото, что, возможно, уже забыли, как они выглядят на самом деле

Автор:
05 апреля 2023 09:30
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   внешность   девушки   кошмар   обман   фотошоп   
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Предлагаю для вас 20 сравнительных фотографий девушек, которые не расстаются с фотошопом и фильтрами, и, скорее всего, уже точно не уверены, как они выглядят на самом деле.


 

«На опубликованных ими фото и на тех, на которых их отметили. Обе сестры редактируют внешность через приложение»

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Практически другие люди, собственно, как и многие другие из этой статьи. Редактирование явно состарило сестер, потому что на левом фото они выглядят так, будто им по 30 лет, а на фото справа они выглядят как школьницы.

 

Чешская модель и ее муж боец ММА

Девушка выглядит так, словно её внешний вид в реальности — это лишь заготовка для более удобного редактирования. Нам кажется, или боец выпрямил себе взгляд?

 

Венгерский фитнес-блогер в своём Инстаграме и на скринах из видео с её участием

Думаем, справедливее было бы назвать её «фотошоп-блогер». Если присмотреться к фотографии слева, то можно даже увидеть полосу, которая была добавлена к её фигуре, хотя сама женщина утверждает, что это просто правильно подобранный ракурс.

 

Вряд ли бы кто-то смог узнать её в реальности

Когда назначаешь свидание 30-летней женщине, а вместо неё приходит 60-летняя. Видимо, 30 лет ушло на ретуширование. На самом деле женщине на фото 51 год.

 

— Маам, купи Уэнсдэй!

— Уэнсдэй есть у нас дома!

Уэнсдэй, которая есть у нас дома:

Единственное, что на этих фото кажется неотредактированным — это волосы женщины.

«Человек-паук стал очень плохо выглядеть», — пошутил один из пользователей.

 

Фото из Инстаграма против скриншота из видео

И снова звезду соцсети «погубило» видео с её участием. Как сообщается, женщина на всех фото пытается сделать себе очерченную линию подбородка, которой у неё нет.

 

«Одна и та же женщина на опубликованных ею фотографиях и на тех, на которых её отметили. Обе фотографии были сделаны в один и тот же период»

Вы только взгляните на кисть её руки на левом фото, левая сторона которой неестественно узкая, а правая — растворяется в пространстве.

«Ходил на свидание с такой женщиной несколько лет назад. Когда я прошел мимо неё, она встала и сказала: "Привет, это я". Я сел и поговорил с ней около 10 минут, и всё это время я думал: "Как ты надеешься найти настоящие отношения с поддельными фотографиями?" Она вела себя так растерянно. Я думаю, что они верят, что они действительно выглядят так после того, как годами публикуют такие фотографии», — поделился своей историей один из комментаторов.

 

Слева — фото из её Инстаграма, справа — скриншоты из реалити шоу с её участием

Эти фото выглядят так, словно на них старшая и младшая сёстры. Как сообщается, женщине на этих фотографиях 25 лет.

 

Как она могла это пропустить?

Зеркало предательски раскрыло обман, потому что в отражении у женщины нет той завидной фигуры. Пользователи предположили, что этого провала можно было бы избежать, но для этого женщине пришлось бы на секунду оторвать взгляд о себя.

 

 

«В смысле новостные камеры не могут применять фильтры?»

Сегодня люди в соцсетях перестали быть настоящими и превратились в персонажей, которыми они хотят быть.

 

Ким Кардашьян в своём Инстаграме и на фото с мероприятия

Это именно то, что происходит, когда вы наносите тонны тонального крема и пудры. Это только в объективе камеры выглядит хорошо, в живую же выглядит просто ужасно. Но кому есть до этого дело, когда в Интернете на тебя смотрят чаще, чем в реальности.

 

И политики из американского правительства туда же

Жизнь не пожалела эту женщину, как и тот, кто редактировал её фото. Трудно представить её шею на фото слева без складок, тем не менее у них это получилось и вы можете видеть потусторонне чёткий прямоугольник.

 

Знаменитый тиктокер и бьюти-блогер Микайла Ногейра

В своём Инстаграме женщина выглядит практически как другой человек, в то время как в TikTok и YouTube она показывает себя практически такой, какая она есть. Несмотря на это она утверждает, что не использует фильтры, хотя и выглядит по-разному на всех своих фотографиях.

 

Эта женщина зовёт себя «греческой Ким Кардашьян»

Пользователи жаловались, что между этими фотографиями настолько резкий переход, что некоторым чуть не поплохело.

«Ого... Я не был готов к этому переходу... Лучи поддержки тем, кто согласится встретиться с ней после того, как наткнётся на неё в приложении для знакомств», — написал один из пользователей.

 

Опубликованное фото и то, на котором её отметили

Отличное пособие для здорового психического состояния доверчивых людей. Просто им надо показывать подобные фото как пример того, насколько сильно люди в Интернете отличаются от того, как они выглядят в реальности. Некоторые пользователи ругали автора коллажа, говоря, что это не является справедливым сравнением, так как в таком виде как на фото справа любой будет выглядеть не очень хорошо. Другие же пользователи вступились в его защиту, отметив, что на фото слева девушка подло исправила в себе многие черты: нос, линии подбородка и шеи, скорректировала брови и т.д.

 

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Метки: Прикол   Юмор   внешность   девушки   кошмар   обман   фотошоп   
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524
Feto13 2 часа назад
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59k
pynh 11 минут назад
Фотошопить надо еще уметь. А тут просто фильтры тыркают.
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52k
smakido 36 минут назад
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1k
Max 39 минут назад
Тетки с громадной кучей комплексов, которые создала им индустрия моды и культ селебрити. Понятно становится почему нынче пользуются спросом всякие психологические тренинги, коучи и прочая подобная ерунда для бестолковых буратин. Кстати о тренингах. Бесплатный совет всем кошелкам, которые переживают из-за своей внешности. Вместо всяких "мальдив" и прочей статусной лабуды вам надо съездить в деревню на 2-3 месяца и заняться сельским хозяйством - месить навоз, убирать за скотиной, заготавливать сено и т.п.. И все само пройдет. Дарю. Пользуйтесь.
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5k
ПЕТР 41 минуту назад
Да люди живут в мире иллюзий. Все хотят быть красивыми и богатыми, а не бедными уродинами.
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1k
Андрей Филиппов 48 минут назад
За такое судить надо.
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1k
DDM 50 минут назад
Это не женщина - это ёршик какой-то для унитаза. До и после использования.
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2k
crownanniversury Час назад
Самообман-самая печальная ложь на свете.
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6k
Бу Час назад
[мат] нах
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Фотошоп и косметика страшная сила)
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10k
ron Час назад
Стошнило примерно на 4-й картинке.
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28k
Levyathan Час назад
Все эти фотки объединены одним упрямым фактом: полное отсутствие мозгов!
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53k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
я бы сказал из старой бабки...
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Зачем? Какой в этом практический смысл?
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4k
Wertos Час назад
Все варианты гАвно !
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13k
Мистер Фикс Час назад
Не бывает в 40 лет лица двадцатилетней.
А наоборот - запросто
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11k
Shtoppi 2 часа назад
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Deiz

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