20 девушек, которые так сильно фотошопят свои фото, что, возможно, уже забыли, как они выглядят на самом деле

Вы только взгляните на кисть её руки на левом фото, левая сторона которой неестественно узкая, а правая — растворяется в пространстве.

«Ходил на свидание с такой женщиной несколько лет назад. Когда я прошел мимо неё, она встала и сказала: "Привет, это я". Я сел и поговорил с ней около 10 минут, и всё это время я думал: "Как ты надеешься найти настоящие отношения с поддельными фотографиями?" Она вела себя так растерянно. Я думаю, что они верят, что они действительно выглядят так после того, как годами публикуют такие фотографии», — поделился своей историей один из комментаторов.

Слева — фото из её Инстаграма, справа — скриншоты из реалити шоу с её участием