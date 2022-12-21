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15 фото, которые показывают, какая пропасть между снимками из соцсетей и реальностью

15 фото, которые показывают, какая пропасть между снимками из соцсетей и реальностью

Автор:
21 декабря 2022 09:29
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: внешность   люди   обман   обработка   соцсети   фильтр   фотошоп   
1936
16

Стремясь выглядеть лучше и идеальнее люди редактируют свои фото, оттачивают форму лица, скрывают недостатки, делают фигуру приближенной к некому эталону. Но интернет всё помнит и всё знает.

Порой оригиналы снимков тоже попадают в сеть, или есть возможность сравнить, как человек выглядит на фото и на видео. И все эти сравнения дают понять: разница между соцсетями и реальностью просто огромна!


На странице девушки и на странице фотографа

×
×

Помимо отличающейся цветокоррекции на странице модели можно заметить и более тонкие черты лица и талию.


Фото и видео


Эта разница даже забавна


Превращение в куклу


Талия на обработанном фото слишком уж осиная


Инстаграм* и ТикТок


Фото и видео без макияжа


Когда фото из соцсетей и реальность столкнулись в одном месте

Да, на футболке фотография той же женщины. Только отретушированная почти до неузнаваемости.


Снова ретушь фигуры

Макияж тоже многое значит

Говорят, девушка пытается продвигать бодипозитив

Хотим подчеркнуть, что цель подобных постов не в том, чтобы высмеять людей, которые любят обработку. Мы хотим показать, что настоящие люди — это не пластиковые куклы и не персонажи компьютерных игр. И если кто-то испытывает неприятные эмоции, глядя на фото, стоит расслабиться: в жизни эти безукоризненные люди такие же неидеальные, как и все.


Фото и скриншот из видео

Фото из Инстаграма* и необработанное фото

Правило первое: никогда не позволяйте своим парням выкладывать неотретушированные фото

Закончим тем же, с чего начали: фото в профиле модели и в профиле фотографа

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: внешность   люди   обман   обработка   соцсети   фильтр   фотошоп   
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12  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
А руки-то куда делись? Растворились в сраке?
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78
Mountain Fox 10 минут назад
Да кто весь этот цирк в инсте смотрит и кому интересно, как эти клованы в реале выглядят?
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12k
Kostick Полчаса назад
баяню, такие кисо свято верят в то, что в реале они такие, как после кучи фильтров) и очень обижаются, когда им говоришь, что "сорян пупсег, но твой патрет в реале вообще не имеет ничего общего с картинкой, которую ты разместила в сети".
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55
Velziavul Necronomikonoff 57 минут назад
Везде обман!!!!
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24k
Serg2001 Час назад
На левом фото на Бабкину после очередной пластики похожа... )
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Только мне вспомнилась песня?:
"Ну что ж ты страшная такая,
ты такая страшная,
Ты не накрашенная страшная и накрашенная..."

И от себя хочется добавить:
"Ты и с фильтрами страшная
и без фильтров страшная..."
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Фотоленты в соцсетях, тату, пирсинг, импланты, "пластика", И.Т.П.,только помогают определить степень вменяемости человека!
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6k
Copycat 2 часа назад
хочется скзать "Ты не накрашенная страшная и накрашенная"


это я ктому что там многие и в реальной жизни страшные, так отфотошоплено тоже не красиво, даже не знаешь что хуже
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Как будто этого кто-то не знает...
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