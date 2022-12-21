15 фото, которые показывают, какая пропасть между снимками из соцсетей и реальностью

Хотим подчеркнуть, что цель подобных постов не в том, чтобы высмеять людей, которые любят обработку. Мы хотим показать, что настоящие люди — это не пластиковые куклы и не персонажи компьютерных игр. И если кто-то испытывает неприятные эмоции, глядя на фото, стоит расслабиться: в жизни эти безукоризненные люди такие же неидеальные, как и все.

Фото и скриншот из видео