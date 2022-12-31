15 забавных праздничных открыток, которые делали люди задолго до Photoshop

Полиграфия сегодня творит чудеса: можно нанести свое фото везде — начиная от кружки и заканчивая открытками. Согласитесь, поздравить бабушек и дедушек милой новогодней открыткой с изображением детей и внуков — очень милая семейная традиция, которой можно было бы обзавестись. Многие даже отправляются на фотосессии, чтобы запечатлеть праздничное настроение, а потом сделать милые карточки.

В США давно следуют этой традиции, рождественские открытки тут создавали еще задолго до появления компьютеров. Предлагаем вам посмотреть на милые поздравительные карточки середины прошлого столетия.

Семейный ансамбль