15 забавных праздничных открыток, которые делали люди задолго до Photoshop

Какими были семейные открытки к праздникам до появления компьютеров и Photoshop.
Полиграфия сегодня творит чудеса: можно нанести свое фото везде — начиная от кружки и заканчивая открытками. Согласитесь, поздравить бабушек и дедушек милой новогодней открыткой с изображением детей и внуков — очень милая семейная традиция, которой можно было бы обзавестись. Многие даже отправляются на фотосессии, чтобы запечатлеть праздничное настроение, а потом сделать милые карточки.
В США давно следуют этой традиции, рождественские открытки тут создавали еще задолго до появления компьютеров. Предлагаем вам посмотреть на милые поздравительные карточки середины прошлого столетия.
Семейный ансамбль
Семья упаковывает подарок
Девочка просит у Санта-Клауса собаку
С наступающим годом петуха!
Чудесное перевоплощение
Открытка от любимых кошек
Собака, кажется, не особо рада такому повороту
Праздничная открытка от персонала медицинского учреждения
От папы и сына родственникам и друзьям
Поздравление 1933 года
Волшебного Нового года и Рождества!
Пижамная вечеринка
Оригинальный семейный портрет, в котором не забыли и про кота
Смешная открытка — хороший способ поднять настроение близким
Кошки и некий Боб Форд
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