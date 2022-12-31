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15 забавных праздничных открыток, которые делали люди задолго до Photoshop

15 забавных праздничных открыток, которые делали люди задолго до Photoshop

Автор:
31 декабря 2022 10:23
Сообщество : Юмор
Метки: photoshop   Юмор   забавно   креатив   новый год   открытка   фантазия   
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Какими были семейные открытки к праздникам до появления компьютеров и Photoshop.

Полиграфия сегодня творит чудеса: можно нанести свое фото везде — начиная от кружки и заканчивая открытками. Согласитесь, поздравить бабушек и дедушек милой новогодней открыткой с изображением детей и внуков — очень милая семейная традиция, которой можно было бы обзавестись. Многие даже отправляются на фотосессии, чтобы запечатлеть праздничное настроение, а потом сделать милые карточки.


В США давно следуют этой традиции, рождественские открытки тут создавали еще задолго до появления компьютеров. Предлагаем вам посмотреть на милые поздравительные карточки середины прошлого столетия.

Семейный ансамбль

×
×

Семья упаковывает подарок

Девочка просит у Санта-Клауса собаку

С наступающим годом петуха!

Чудесное перевоплощение

Открытка от любимых кошек

Собака, кажется, не особо рада такому повороту

Праздничная открытка от персонала медицинского учреждения

От папы и сына родственникам и друзьям

Поздравление 1933 года

Волшебного Нового года и Рождества!

Пижамная вечеринка

Оригинальный семейный портрет, в котором не забыли и про кота

Смешная открытка — хороший способ поднять настроение близким

Кошки и некий Боб Форд

Источник:

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Метки: photoshop   Юмор   забавно   креатив   новый год   открытка   фантазия   
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Похабыч 2 часа назад
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