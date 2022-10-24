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20 новых костюмов от короля бюджетного косплея

20 новых костюмов от короля бюджетного косплея

Автор:
24 октября 2022 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Lowcost cosplay   Ануча Саенчарт   Юмор   забавно   косплей   креатив   фантазия   фото   
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Ануча Саенчарт -самый популярный в Интернете мастер "дешевого" косплея. Косплееров много, но такой - один. Он способен перевоплотиться и скопировать кого угодно и что угодно, и при этом потратить минимум средств.

Почти одно и то же

×
×

 

Так вот, чем вдохновлялись создатели костюма Дэдпула

 

Другая виртуальная реальность

 

Косплей на Вариса из «Игры Престолов»

 


 

И никакого грима не надо

 

Выпил кофе и стал Уолтером Уайтом

 

Нельзя просто так взять и поесть

 

Бог раковины

 


 

Косплей на Эмбер Хёрд в суде

 

Это не больно, это вкусно

 

«Ты не пройдёшь!»

 

Если не видно разницы, зачем платить больше?

 


 

Изобретательный косплей на Вуди из «Истории игрушек»

 

И котик поучаствовал

 

Даже не пришлось искать настоящего дракона


Источник:

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Метки: Lowcost cosplay   Ануча Саенчарт   Юмор   забавно   косплей   креатив   фантазия   фото   
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49k
dima423 46 минут назад
прикольно)
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78
Jangalop 54 секунды назад
Осуждающие, а в чем смысл Подсолнухов или "9-го вала"!? Наверное так: если кому-то поднимает настроение и заряжает энергией, значит доказал право на существование. Тем более, что скорее всего товарищ сам всю неделю ходит на обычную работу, а по выходным развлекается сам и других развлекает. И всем хорошо
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Dorell 15 минут назад
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5k
Бу 36 минут назад
креативненько!)
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27k
Квантовый переход 37 минут назад
Страдание хуней теперь называют косплеем.
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Квантовый переход 38 минут назад
Неужели эта хуня кому то нравится?
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