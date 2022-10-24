20 новых костюмов от короля бюджетного косплея

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Ануча Саенчарт -самый популярный в Интернете мастер "дешевого" косплея. Косплееров много, но такой - один. Он способен перевоплотиться и скопировать кого угодно и что угодно, и при этом потратить минимум средств.
Почти одно и то же
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Так вот, чем вдохновлялись создатели костюма Дэдпула
Другая виртуальная реальность
Косплей на Вариса из «Игры Престолов»
И никакого грима не надо
Выпил кофе и стал Уолтером Уайтом
Нельзя просто так взять и поесть
Бог раковины
Косплей на Эмбер Хёрд в суде
Это не больно, это вкусно
«Ты не пройдёшь!»
Если не видно разницы, зачем платить больше?
Изобретательный косплей на Вуди из «Истории игрушек»
И котик поучаствовал
Даже не пришлось искать настоящего дракона
Источник:
АНТИФИШКИ
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