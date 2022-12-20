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15 случаев, когда подарок упакован максимально оригинально

15 случаев, когда подарок упакован максимально оригинально

Автор:
20 декабря 2022 09:23
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавно   креатив   новый год   обертка   подарок   упаковка   фантазия   
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«Не судите подарок по упаковке». Именно это хотят донести до нас люди, чья фантазия не знает границ в упаковке презентов. Герои сегодняшнего поста даже слышать не хотят о том, что значит просто завернуть подарок в красивенькую бумагу.

Они смотрят дальше, делая всё, чтобы ввести в заблуждение будущего получателя подарочка. По итогу у кого-то это выходит на все сто, а кто-то просто оказывается профессионалом спойлеров. Но в любом случае их мастерству в подготовке подарков на праздники можно только восхищаться! Не верите? Тогда убедитесь в этом сами, взглянув на ниже представленные примеры.


Билеты на концерт упакованы!

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Подарок, который упаковал один из моих коллег для тайного Санты


Розовая пони


«Закинул парочку жвачек себе в рот и увлёкся обёртыванием этой кастрюльки»


«Получил подарок от родителей моей девушки, который был вот так упакован»


Подарок с сюрпризом для мужа


Громадный леденец

За маской леденца спрятана клюшка для гольфа.


«Побаловался с декоративным скотчем и выпученными глазами»

Казалось бы, мелочь, но как чудненько эти два декоративных элемента сумели оживить подарочные упаковки.


А на фоне ещё играет музыка из «Парка Юрского периода»


Участвую в обмене подарков и делаю всё, чтобы никто не догадался, что там спрятано.


Угадаете, что там такое?

Наверняка все подумали, что это вешалка, но нет. Это так мастерски упакован зонт для гольфа.


Подарки, упакованные в старые туристические брошюрки с красивыми картинками


Снеговик с секретиком

Две сферы снеговика наполнены подарочками, а шапка и шарф служат отличнейшим дополнением к образу снежного человечка.


Подарок, который не так и просто открыть

А внутри спрятана подарочная карта на участие в квесте.


Холсты, упакованные в форме унитаза


Сладенькая конфетка


Отличная идея, как здоровски можно упаковать любой мяч!


А как вы упаковываете свои подарки? И приходилось ли вам получать нечто подобное, что вы сегодня увидели в посте?

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Метки: забавно   креатив   новый год   обертка   подарок   упаковка   фантазия   
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