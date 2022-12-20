15 случаев, когда подарок упакован максимально оригинально

Они смотрят дальше, делая всё, чтобы ввести в заблуждение будущего получателя подарочка. По итогу у кого-то это выходит на все сто, а кто-то просто оказывается профессионалом спойлеров. Но в любом случае их мастерству в подготовке подарков на праздники можно только восхищаться! Не верите? Тогда убедитесь в этом сами, взглянув на ниже представленные примеры.

Билеты на концерт упакованы!