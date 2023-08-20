17 ценников от богов маркетинга, которые знают, как привлечь внимание покупателей к своему товару

Однако на ценниках стоит обращать внимание не только на цифры, но и на надписи, которые порой бывают настолько красноречивыми и смешными, что товар всё равно хочется купить, даже если он нам не нужен. Ну или как минимум посмеяться над остроумием того, кто приложил руку к этому шедевру.