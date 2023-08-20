17 ценников от богов маркетинга, которые знают, как привлечь внимание покупателей к своему товару

Если вы не привыкли разбрасываться деньгами, то во время похода за покупками в первую очередь обращаете внимание ценники. Именно цифры на ценниках часто определяют то, будет ли тот или иной товар заброшен в нашу корзину.
Однако на ценниках стоит обращать внимание не только на цифры, но и на надписи, которые порой бывают настолько красноречивыми и смешными, что товар всё равно хочется купить, даже если он нам не нужен. Ну или как минимум посмеяться над остроумием того, кто приложил руку к этому шедевру.
Иногда ты понимаешь, что дети объективно получились не очень, но всё равно хочешь дать им образование
Как сообщается, это кривой перевод американского блюда «pig wings», что на самом деле является продуктом, сделанным из малоберцовой кости свиной рульки.
Источник:
- С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом
- 20 новых костюмов от короля бюджетного косплея
- 15 забавных праздничных открыток, которые делали люди задолго до Photoshop
- 16 примеров уморительного ЖЭК-арта
- 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал