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17 ценников от богов маркетинга, которые знают, как привлечь внимание покупателей к своему товару

17 ценников от богов маркетинга, которые знают, как привлечь внимание покупателей к своему товару

Автор:
20 августа 2023 11:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   креатив   маркетинг   фантазия   ценник   
638
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Если вы не привыкли разбрасываться деньгами, то во время похода за покупками в первую очередь обращаете внимание ценники. Именно цифры на ценниках часто определяют то, будет ли тот или иной товар заброшен в нашу корзину.

Однако на ценниках стоит обращать внимание не только на цифры, но и на надписи, которые порой бывают настолько красноречивыми и смешными, что товар всё равно хочется купить, даже если он нам не нужен. Ну или как минимум посмеяться над остроумием того, кто приложил руку к этому шедевру.

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Как сообщается, это кривой перевод американского блюда «pig wings», что на самом деле является продуктом, сделанным из малоберцовой кости свиной рульки.

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Метки: Юмор   забавно   креатив   маркетинг   фантазия   ценник   
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