С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом

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Да-да, это тот самый легендарный косплеер из Таиланда, которому для того, чтобы преобразиться в кого угодно хватит только подручных материалов и собственной безумной фантазии.
Он легко перевоплощается хоть в знаменитость, хоть в героя мультфильма, хоть в клеща. Смотрите сами!
Джастин Бибер
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Говорим же, он может скопировать что угодно! Даже еду.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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