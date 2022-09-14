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С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом

С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом

Автор:
14 сентября 2022 09:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   косплеер   косплей   креатив   умора   фантазия   фото   
1119
16

Да-да, это тот самый легендарный косплеер из Таиланда, которому для того, чтобы преобразиться в кого угодно хватит только подручных материалов и собственной безумной фантазии.

Он легко перевоплощается хоть в знаменитость, хоть в героя мультфильма, хоть в клеща. Смотрите сами!


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Источник:

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Метки: Юмор   забавно   косплеер   косплей   креатив   умора   фантазия   фото   
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1  комментарий
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Максим Минаев Час назад
пинкхэд и эмебер вполне не плохо получились.
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