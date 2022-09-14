С помощью подручных средств этот парень может стать хоть звездой, хоть клещом

Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России

16 забавных объявлений, которые вызовут улыбку

Странные и забавные объявления

16 уморительных работ от парня, который решил разбавить фото звёзд своим присутствием

Как косплееры выглядят в образе и без него

Этому парню достаточно пара подручных материалов, чтобы изобразить что угодно