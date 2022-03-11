Житель Домодедово заперся в квартире и стал стрелять из окна по машинам

Видимо, мужчина решил открыть «охотничий сезон» и переполошил весь район.
Юрий Жорин - владелец квартиры на улице Королёва, в доме №7. По совместительству, он ёще и гендиректор управляющей компании «Концерн «АйсРоос».
Что с ним случилось, пока не ясно, по предварительным данным, у него были серьёзные проблемы в бизнесе. А вот начало его дебоша: сначала разбил все стёкла, потом напал на консьержку.
Затем поднялся к себе в квартиру, взял охотничье ружьё и начал стрелять.
На вызов оперативно приехали силовики и взяли квартиру штурмом.
Жорина ранили в плечо и сейчас он в больнице. Как подлечится - пойдёт под суд, меру пресечения сейчас определяют.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Только не это!": Бузова захотела стать лицом отечественного фастфуда
- И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ
- Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос
- Чудак засунул в половой орган батарейку и удивился, что у него возникли проблемы
- Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний
Понравилось18
"хулиганство" и под домашний арест ?