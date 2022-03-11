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Житель Домодедово заперся в квартире и стал стрелять из окна по машинам

Житель Домодедово заперся в квартире и стал стрелять из окна по машинам (2 фото + 3 видео)

Автор:
11 марта 2022 17:15
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   бизнес   домодедово   мужчина   ружье   силовики   стрельба   
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Видимо, мужчина решил открыть «охотничий сезон» и переполошил весь район.

Юрий Жорин - владелец квартиры на улице Королёва, в доме №7. По совместительству, он ёще и гендиректор управляющей компании «Концерн «АйсРоос».

Что с ним случилось, пока не ясно, по предварительным данным, у него были серьёзные проблемы в бизнесе. А вот начало его дебоша: сначала разбил все стёкла, потом напал на консьержку.

Затем поднялся к себе в квартиру, взял охотничье ружьё и начал стрелять.

На вызов оперативно приехали силовики и взяли квартиру штурмом.

Жорина ранили в плечо и сейчас он в больнице. Как подлечится - пойдёт под суд, меру пресечения сейчас определяют.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Подмосковье   бизнес   домодедово   мужчина   ружье   силовики   стрельба   
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71
Motorola 6 минут назад
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Lola 44 минуты назад
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Сергей 48 минут назад
На Кузьмича похож.
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Как подлечится - пойдёт под суд, меру пресечения сейчас определяют.

"хулиганство" и под домашний арест ?
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