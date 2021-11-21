В Солнечногорске ликвидировали мужчину, убившего свою мать и устроившего стрельбу по полицейским

Минувшей ночью в Солнечногорске было по-настоящему страшно. Жители города проснулись от стрельбы на улице. Пьяный мужчина сначала расправился с матерью, а после попытался разделаться с сожительницей и уйти от правоохранителей. Но не успел.
Причины бойни, случившейся в ночь на воскресенье 21 ноября в Солнечногорске, еще предстоит выяснить следователям. А пока известны лишь некоторые детали картины.
53-летний Владислав Шарков выпивал в доме со своей сожительницей. По всей видимости, алкоголь всколыхнул старые обиды. Разгоряченный спиртным мужчина сначала поругался со своей пассией, затем отправился к матери. Задушив родительницу полиэтиленовым пакетом, Шарков поджег ее дом.
По свидетельству соседей, проживавших рядом с матерью Шаркова, тот довольно часто устраивал скандалы, особенно, когда находился под хмельком. Где-то 1,5 года назад он сошелся с женщиной с соседней улицы, привел ее к матери домой, намереваясь жить там вместе с родительницей. Новая пассия с матерью Шаркова не ладила. Наконец, пожилая женщина выгнала сына с его сожительницей из своего дома. Выпив, тот, по-видимому, решил расправиться с матерью и поджег дом, чтобы скрыть ее убийство.
После этого убийца с охотничьим ружьем отправился обратно к сожительнице и стал палить из ружья по окнам, требуя, чтобы женщина вышла на разговор. А потом попытался влезть в дом через окно.
Перепуганная семья спряталась у соседей и не пострадала. В это время была вызвана полиция.
Пытаясь скрыться от стражей порядка, Шарков стал стрелять по полицейским, сдавая на своем авто задним ходом с открытой пассажирской дверью. Ответным огнем мужчина был убит.
По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ). "После установления причины смерти матери злоумышленника специалисты дадут оценку его действиям в этой части", - сообщает агенство РИА Новости.
Соседи - о Шаркове и происходивших событиях:
Источник:
Источник:
Источник:
- В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина
- Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин
- Залётный уголёк попытался устроить теннис в магазинчике и вчистую продул этот сет
- Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан
- В Ленинградской области полицейские освободили беременную заложницу, от мужа которой требовали выкуп
Понравилось25
Что-то мне не попадались в жизни крутые алкаши, хорошо одетые, уважаемые или хотя бы не призираемые.
Его пример, наоборот, показывает как можно все просрать только из-за одной зависимости.