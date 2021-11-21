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В Солнечногорске ликвидировали мужчину, убившего свою мать и устроившего стрельбу по полицейским

В Солнечногорске ликвидировали мужчину, убившего свою мать и устроившего стрельбу по полицейским (6 фото + 2 видео)

Автор:
21 ноября 2021 20:14
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   видео   криминал   отношения   полиция   расправа   солнечногорск   
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Минувшей ночью в Солнечногорске было по-настоящему страшно. Жители города проснулись от стрельбы на улице. Пьяный мужчина сначала расправился с матерью, а после попытался разделаться с сожительницей и уйти от правоохранителей. Но не успел.

Причины бойни, случившейся в ночь на воскресенье 21 ноября в Солнечногорске, еще предстоит выяснить следователям. А пока известны лишь некоторые детали картины.

53-летний Владислав Шарков выпивал в доме со своей сожительницей. По всей видимости, алкоголь всколыхнул старые обиды. Разгоряченный спиртным мужчина сначала поругался со своей пассией, затем отправился к матери. Задушив родительницу полиэтиленовым пакетом, Шарков поджег ее дом.


По свидетельству соседей, проживавших рядом с матерью Шаркова, тот довольно часто устраивал скандалы, особенно, когда находился под хмельком. Где-то 1,5 года назад он сошелся  с женщиной с соседней улицы, привел ее к матери домой, намереваясь жить там вместе с родительницей. Новая пассия с матерью Шаркова не ладила. Наконец, пожилая женщина выгнала сына с его сожительницей из своего дома. Выпив, тот, по-видимому, решил расправиться с матерью и поджег дом, чтобы скрыть ее убийство.



После этого убийца с охотничьим ружьем отправился обратно к сожительнице и стал палить из ружья по окнам, требуя, чтобы женщина вышла на разговор. А потом попытался влезть в дом через окно.



Перепуганная семья спряталась у соседей и не пострадала. В это время была вызвана полиция.


Пытаясь скрыться от стражей порядка, Шарков стал стрелять по полицейским, сдавая на своем авто задним ходом с открытой пассажирской дверью. Ответным огнем мужчина был убит.


По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ). "После установления причины смерти матери злоумышленника специалисты дадут оценку его действиям в этой части", - сообщает агенство РИА Новости.


Соседи - о Шаркове и происходивших событиях:


Источник:

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Метки: Подмосковье   видео   криминал   отношения   полиция   расправа   солнечногорск   
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17  комментариев
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Твою мать, ну почему его не закрыли на пару лет после первой стрельбы по пьянке то?? С отбором оружия и лицензии на всю жизнь..
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3k
Юра Гагарин 12 минут назад
воин-интернационалист значит, отдал долг в Афганистане
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677
Mazter Час назад
Синька зло! И все кто романтизирует алкоголь рано или поздно заканчивают или похожим образом, или ссаные заблеванные под забором.
Что-то мне не попадались в жизни крутые алкаши, хорошо одетые, уважаемые или хотя бы не призираемые.
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355
Снежный Барс 2 часа назад
Синяя болезнь
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−18
Dmitry 2 часа назад
Это алкоголизм, человек становится невменяем. Таких надо изолировать от общества, спасти их нельзя, но сохранить жизнь невинным людям это поможет.
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15k
SpoiltNail 2 часа назад
Конфликты, конфликты... Люди сами устраивают себе Ад при жизни
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