В Солнечногорске ликвидировали мужчину, убившего свою мать и устроившего стрельбу по полицейским

Причины бойни, случившейся в ночь на воскресенье 21 ноября в Солнечногорске, еще предстоит выяснить следователям. А пока известны лишь некоторые детали картины.

53-летний Владислав Шарков выпивал в доме со своей сожительницей. По всей видимости, алкоголь всколыхнул старые обиды. Разгоряченный спиртным мужчина сначала поругался со своей пассией, затем отправился к матери. Задушив родительницу полиэтиленовым пакетом, Шарков поджег ее дом.