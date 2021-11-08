FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5053 поста • 800 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов

Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов (2 фото)

Автор:
08 ноября 2021 21:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   драки   мигранты   нелегалы   облава   полиция   проверка документов   
12714
2

МВД анонсировало массовые рейды полиции по хостелам и общежитиям, где живут мигранты. Облавы пройдут в Подмосковье в ближайшее время.

В Подмосковье в скором времени начнутся массовые рейды, организованные МВД. Их цель - поиск граждан, нелегально прибывших на территорию РФ. Об этом пишет портал URA.ru.

По словам начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова, поводом для проверок стали участившиеся драки мигрантов с местным населением: "Там [в хостелах и общежитиях] проживают лица азиатской национальности, из Закавказья. Было принято решение о полной отработке жилого сектора с установлением всех официальных и неофициальных мест компактного проживания указанных граждан. Имеется несколько случаев [драк] — Люберцы, Красногорск и Домодедово", — заявил начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков.

МВД требовало от всех приезжих навести порядок в документах еще в конце лета. Время "Ч" до которого нужно было узаконить свое пребывание в РФ было назначено на 1 октября. Об этом писала "Новая Газета".


Несколько недавних инцидентов с участием мигрантов, в том числе недавняя драка четверых азербайджанцев, имеющих гражданство РФ, с мужчиной с ребенком, вызвали большой резонанс в обществе, а рейды с тотальной проверкой незаконных мигрантов сделали практически неотвратимыми.

Напомним, четверых нападавших взяли под стражу до 5 января 2022 года. Возбуждено уголовно дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». После этой драки правоохранительные органы уже провели рейд, в ходе которого задержали несколько десятков мигрантов.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Подмосковье   драки   мигранты   нелегалы   облава   полиция   проверка документов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
116
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
116  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Опаньки 21 час назад
а в чем прикол анонсировать это мероприятие ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
7k
Влад Полчаса назад
толку то? нужен визовый режим. и много чего ещё-ну начать с виз хотя бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
715
Тырыпыры 4 часа назад
Мигранты на курсе рубля выиграли. Расселились за 2 года повсюду (почти в каждом подъезде новые соседи). Скоро там и на рублёвке придётся продвинуться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Froll 5 часов назад
А почему не написали когда конкретно и в каких местах будут облавы?
Что бы мигранты могли на время слинять.
Наверно такие вещи всё-таки делаются без анонсов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 6 часов назад
Самое главное вовремя предупредить о гастролях! Ну,что бы публика подготовилась.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
Инженер 6 часов назад
В Закавказсии не бывают "лица азиатской национальности".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
309k
Adat 6 часов назад
Дешевая показуха! Не более! как будто они раньше до этой драки не знали о незаконных мигрантах, общагах, хостелах и всем этом беспределе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
trak 7 часов назад
Главное что бы эти акции полиции не были одноразовыми и проводились постоянно и с максимальной жёсткостью .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−16
597
Григорий Водениктов 8 часов назад
щас они их всех переловят, сделают им документы за ваш же счёт и заставит их платить себе налоги))))) но подают это как борьбу со злом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
люльчитай 8 часов назад
путлер хер сс полициай бабло трясёт ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−62
The Sinner 9 часов назад
Возможно я ошибаюсь, но у лиц полицейской наци... внешн... менталитета короче. Уж не первоначальное ли предназначение делать Это постоянно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 9 часов назад
А следующим шагом должна стать проверка тех, у кого есть документы. Ибо для получения патента, оформления регистрации временного пребывания, вида на жительство и гражданства Мастурбек сдает экзамен на знание русского языка. Но почему-то на складе ТК ПЭК на Коровинском шоссе плакаты о безопасности и правильности складирования висят на языке Мастурбека. Это значит что Мастурбек не знает русского языка, соответственно он никак не мог сдать экзамен, следовательно его документы фиктивны и он подлежит депортации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Illuminat 9 часов назад
Анонсировали они. Как цирк прямо. Афиши повесили? Цену билетов указали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 9 часов назад
Они таки обязаны были раз в месяц проверки устраивать. С обыском и задержаниями. Забивали на свои обязанности, вот чуркабесы и распоясались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147k
anthrax 9 часов назад
Если он честно живёт,ходит на работу,другим жить не мешает,закон не нарушает,то зачем его казнить? Единственная проблема-как отделить чертей от законопослушных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
banzai7 10 часов назад
Как они гоажданами РФ то становятся? Надо законодательство менять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−202
масяня 10 часов назад
Как фашисты устраивали погромы и обыски в поисках евреев. Хотя чему удивляться, рашка страна нацистов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Faithless масяня 9 часов назад
Ты забыло между словом "страна" и "нацистов" вставить слово "победившая" с соответствующими знаками препинания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
29
EricDimon 10 часов назад
Не получится так,что во время облавы ,какого-нибудь мигранта не грохнут? А потом будут требовать от нас на колено вставать.BLIADLM
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
好狼 10 часов назад
Возникают вопросы: зачем мы платим в виде налогов миграционным службам и участковым? От них реальная польза но хоть какая-то есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
EricDimon 10 часов назад
Я думаю, надо брать тех,кто занимается их легализацией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Faithless EricDimon 9 часов назад
Глупости не пишите, нелегальные мигранты потому и называются нелегальными, что их никто не легализует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 37 комментариев (из 76)
Показать ещё
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии 6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно "Мы интеллигентные люди": узбеки из Подмосковья обратились к чеченцам с призывом жить дружно Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости Нелегальные мигранты Европы и их чудеса ловкости В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6339



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Полу-пирожки Владимира Полякова
47
81
Полу-пирожки Владимира Полякова
"Это же как с краповым беретом!": зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту
1
153
"Это же как с краповым беретом!": зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту
Набирающие популярность в сообществах
Глютен запрещенный и разрешенный
0
1
Глютен запрещенный и разрешенный
Теория шести рукопожатий
0
7
Теория шести рукопожатий
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшее свидание
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Ynews#животные#дтп#автомир#новости#приколы#Разное#фотографии
#Юмор#подборка#факты#прикол#кино#аварии#интересное#СССР#дети#прикольные
#интересно#картинки#Россия#автомобили#люди#авто аварии#фильм#в мире#мигранты#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться