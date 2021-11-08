Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов

В Подмосковье в скором времени начнутся массовые рейды, организованные МВД. Их цель - поиск граждан, нелегально прибывших на территорию РФ. Об этом пишет портал URA.ru.

По словам начальника ГУ МВД России по Московской области Виктора Паукова, поводом для проверок стали участившиеся драки мигрантов с местным населением: "Там [в хостелах и общежитиях] проживают лица азиатской национальности, из Закавказья. Было принято решение о полной отработке жилого сектора с установлением всех официальных и неофициальных мест компактного проживания указанных граждан. Имеется несколько случаев [драк] — Люберцы, Красногорск и Домодедово", — заявил начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков.

МВД требовало от всех приезжих навести порядок в документах еще в конце лета. Время "Ч" до которого нужно было узаконить свое пребывание в РФ было назначено на 1 октября. Об этом писала "Новая Газета".