Мужчина с 12 женами и 102 детьми задумался о контрацепции

В его родной деревне Лусаке полигамия узаконена. Но даже по тамошним меркам семья Мзи Мусы Хасахьи считается гигантской.



Несмотря на то, что Муса вырос в крайней нищете, ему удалось "выбиться в люди", стать обеспеченным и уважаемым человеком. Несколько десятилетий его назначали главой деревни - а это было гарантией того, что если он пойдет свататься, родители девушки однозначно не откажут .



В первый раз Хасахья женился в 1971 году в возрасте 16 лет, а затем продолжал брать все новых и новых жен, пока их не стало двенадцать. Фермер всегда мечтал о большом семейном клане и взял на себе ответственность обеспечить мощное фамильное древо.