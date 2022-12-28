Мужчина с 12 женами и 102 детьми задумался о контрацепции

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Мзи Муса Хасахья, 67-летний фермер из Уганды, — один из самых плодовитых полигамистов в истории. На его счету 10 жен, 102 ребенка и аж 568 внуков. Как же он дошёл до жизни такой?
В его родной деревне Лусаке полигамия узаконена. Но даже по тамошним меркам семья Мзи Мусы Хасахьи считается гигантской.
Несмотря на то, что Муса вырос в крайней нищете, ему удалось "выбиться в люди", стать обеспеченным и уважаемым человеком. Несколько десятилетий его назначали главой деревни - а это было гарантией того, что если он пойдет свататься, родители девушки однозначно не откажут .
В первый раз Хасахья женился в 1971 году в возрасте 16 лет, а затем продолжал брать все новых и новых жен, пока их не стало двенадцать. Фермер всегда мечтал о большом семейном клане и взял на себе ответственность обеспечить мощное фамильное древо.
Несмотря на то, что Муса вырос в крайней нищете, ему удалось "выбиться в люди", стать обеспеченным и уважаемым человеком. Несколько десятилетий его назначали главой деревни - а это было гарантией того, что если он пойдет свататься, родители девушки однозначно не откажут .
В первый раз Хасахья женился в 1971 году в возрасте 16 лет, а затем продолжал брать все новых и новых жен, пока их не стало двенадцать. Фермер всегда мечтал о большом семейном клане и взял на себе ответственность обеспечить мощное фамильное древо.
"У моего покойного отца, Мвамади Мудумбы, было две жены, но родилось только двое детей. Это поставило под угрозу исчезновение нашей семьи и клана", — сказал Мзи Муса Хасахья изданию Ugandan Monitor, и добавил, что он счастлив, что его дети и внуки будут расширять клан и дальше.
Жены родили ему более 100 детей, а теперь, вместе с 568 внуками, можно с уверенностью утверждать, что это древо выстоит даже в самую сильную бурю.
Жены родили ему более 100 детей, а теперь, вместе с 568 внуками, можно с уверенностью утверждать, что это древо выстоит даже в самую сильную бурю.
Около трети детей Хасахьи живут с ним и его женами в семейном доме, а остальные уехали и создали собственные семьи. Он утверждает, что знает всех в лицо и может определить, кто из его детей от какой из жен. Но признает, что не помнит всех своих детей по именам.
Муса и его жены
"Как мужчина может быть удовлетворен одной женщиной? Это признак того, что человек родился мужчиной, но с женскими гормонами, — смеется Хасахья. — Все мои жены готовят одинаково и живут вместе в одном доме. Мне легко следить за ними, а также не давать им сбежать с другими мужчинами в этой деревне".
Интересно, что старший ребенок Мусы на 21 год старше его младшей жены, 28-летней Забины. Забина утверждает, что, несмотря на 67 лет, ее муж обладает энергией 25-летнего мужчины. Он заботится обо всех своих женах, проводит время с каждой из них и никогда им не изменяет.
Несмотря на все похвалы от его семьи, Мзи Муса Хасахья признает, что не все так уж идеально. Из-за роста стоимости жизни ему все труднее и труднее обеспечивать всех членов семьи тем, в чем они нуждаются, и это привело к тому, что половина его жен бросила его. В настоящее время с ним живут только шесть из его первоначальных двенадцати жен.
"У него были деньги, но четыре года назад его скотоводческий бизнес рухнул, и женщины начали уходить одна за другой, пока их не осталось шесть", — рассказал Бумару Хифунде, один из старших сыновей Хасахьи.
Именно из-за этих финансовых проблем Хасахья уведомил своих оставшихся жен, что теперь им нужно будет использовать противозачаточные средства. Увы, любой новый рот, который нужно кормить, станет серьезным бременем для фермера. Женщины подумали и согласились принимать противозачаточные таблетки.
Именно из-за этих финансовых проблем Хасахья уведомил своих оставшихся жен, что теперь им нужно будет использовать противозачаточные средства. Увы, любой новый рот, который нужно кормить, станет серьезным бременем для фермера. Женщины подумали и согласились принимать противозачаточные таблетки.
Возможно, решение Хасахьи к лучшему, ведь у него уже 102 ребенка и 568 внуков. Наследников уже больше чем достаточно!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А как велико население страны?
Два миллиарда…
Журналист, помолчав:
А чем вы еще занимаетесь?
- Здравствуйте... Пожалуйста, возьмите меня на работу. Я уже год без работы... У меня дома жена и восемь детей, ВОСЕМЬ, понимаете???
- Понимаю. Скажите, ЧТО ЕЩЕ Вы умеете делать?