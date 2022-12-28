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Мужчина с 12 женами и 102 детьми задумался о контрацепции

Мужчина с 12 женами и 102 детьми задумался о контрацепции

Автор:
28 декабря 2022 14:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: во дает   истории из жизни   истории людей   многоженство   ну и ну   полигамия   самая большая семья   семейный клан   уганда   
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Мзи Муса Хасахья, 67-летний фермер из Уганды, — один из самых плодовитых полигамистов в истории. На его счету 10 жен, 102 ребенка и аж 568 внуков. Как же он дошёл до жизни такой?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: во дает   истории из жизни   истории людей   многоженство   ну и ну   полигамия   самая большая семья   семейный клан   уганда   
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10  комментариев
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4k
dampfer 53 минуты назад
Один мужик, решив проверить правильность пословицы "есть еще порох в пороховницах", стал регулярно подсыпать себе в еду вместо соли порох. Заметив улучшение своего состояния, он продолжил поедать сей продукт. Он прожил 108 лет, оставив после себя 10 детей, 28 внуков, 44 правнука и 5-метровую воронку на месте крематория. (с)
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40k
Сергей 3 минуты назад
Мужик стахановец, да и сам процесс ему нравится, а вот дети это уже издержки производства.
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18k
сергей костюнин Полчаса назад
проводит время с каждой из них и никогда им не изменяет ))) наивные ! у него ещё два гарема на стороне
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4k
Babangdida 45 минут назад
Интересно откуда у Забины базис для сравнения? А так, успехов фермеру. То что он успевал содержать такую семью достойно уважения. Если дети и внуки переняли способности вести дела и зарабатывать трудом, может хоть чуть-чуть уменьшится поток халявщиков е €пу.
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12k
Ivan Час назад
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Журналист в Китае. Осмотрев достопримечательности, начинает интересоваться подробностями быта и пр. В числе прочих звучит вопрос:
А как велико население страны?
Два миллиарда…
Журналист, помолчав:
А чем вы еще занимаетесь?
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