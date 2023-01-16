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Японец потратил 7 лет на создание хитроумной головоломки

Японец потратил 7 лет на создание хитроумной головоломки

Автор:
16 января 2023 17:26
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Загадка   Япония   головоломка   игра   истории из жизни   истории людей   лабиринт   ну и ну   хобби   
1694
6
Недавно пользовательница Твиттера рассказала о необычной находке. Она отыскала на чердаке своего дома рисунок запутанного лабиринта, сделанный её отцом 36 лет назад. Этот лабиринт-загадка настолько сложен, что никто не может его пройти, сколько бы ни пытался.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Загадка   Япония   головоломка   игра   истории из жизни   истории людей   лабиринт   ну и ну   хобби   
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11  комментариев
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6
макс 56 минут назад
Вот что значит работать дежурным вахтером
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4k
Трям 13 минут назад
Специалист по геоподоснове.
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18
Ростислав Дмитриев 16 минут назад
Другой вахтер пройдет.
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45k
Максим Т. 17 минут назад
В детстве очень любил подобные лабиринты рисовать) Конечно, не такие сложные и максимум на тетрадном развороте. Зачем? ХЗ, нравилось)
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1k
raael13 Полчаса назад
Это план новой избирательной системы ))
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5k
Hugo_RnD 38 минут назад
Если никто не знал об этом рисунке, то откуда данные о семи годах, о том, что это лабиринт, а не простой орнамент от нефигделать?
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9k
Barachek_Obachek 39 минут назад
Прошёл бы, если бы 8 лет жизни лишних было
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1M
Великий Немой 40 минут назад
Один вопрос: найдётся ли идиот, которому захочется пройти этот лабиринт?
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9k
Бритва 57 минут назад
у него бумага не в клеточку.
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10k
Shtoppi Час назад
А мне говорят что это я жизнь почем зря проживаю.
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