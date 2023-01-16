Японец потратил 7 лет на создание хитроумной головоломки

Выяснилось, что создатель рисованного лабиринта работал дежурным вахтером в одном из университетов. Работа над головоломкой заняла у него более 7 лет!



Мужчина смог изобразить настолько детализированный и сложный лабиринт, что его работу можно назвать уникальным произведением искусства. Лабиринт состоит из множества тонкий линий, кривых и мелких деталей, которые делают его еще более загадочным и практически неразрешимым.



Рисунок был завершен в 1983 году и с тех пор хранился на чердаке дома. О нем не знали даже близкие. Дочка, отыскав такое сокровище, была приятно поражена. Она решила начать продавать этот лабиринт как игру-головоломку в Интернете, чтобы посмотреть, сможет ли кто-нибудь ее решить. Игра получила название "Папин лабиринт", что вполне понятно.



Пока никто из покупателей с прохождением лабиринта не справился.