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Это произошло на самом деле

Это произошло на самом деле

Автор:
15 сентября 2023 15:52
Сообщество : Истории из жизни
Метки: документальные снимки   захватывающе   истории из жизни   истории людей   ну и ну   реальные истории   реальные истории из жизни   увлекательно   факты   
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Настало время увлекательных историй. Вот 25 забавных и необычных случаев, произошедших в реальной жизни с реальными людьми. Иногда такие рассказы бывают на удивление захватывающими, лучше всякого кино!

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Он может ездить на велосипеде в пробке, определять здание на расстоянии до 300 метров, различать определенные типы автомобилей. Киш и его организация обучают эхолокации слепых детей по всему миру.



Письму не поверили, но позже пришло еще одно, и его отправитель предлагал встретиться с директорами банка в выбранное ими время внутри главного хранилища. Банкиры были заинтригованы и согласились. В назначенный час в хранилище под половицами послышался шум, и откуда-то из-под пола выскочил человек. Он оказался канализационным рабочим, который обнаружил старую канализацию, ведущую прямо под золотое хранилище внутри банка. У него была масса возможностей взять что-то из хранилища, но он этого не сделал. За честность ему выдали 800 фунтов стерлингов — на сегодняшний день эта сумма эквивалентна 80 000 фунтов стерлингов.



Инцидент произошел, когда его сын выстрелил из игрушечного пистолета Nerf и погнался за пулей на балкон, но поскользнулся и потерял равновесие. И Брэд, и его сын полностью поправились.



Во время терактов в Бомбее в марте 1993 года Занджир помог предотвратить еще как минимум три теракта — в Бомбее, Мумбре и Тейне.


Первый инцидент произошел 15 марта 1993 года, когда Занджир предупредил своих кураторов о взрывном устройстве на скутере на улице Дханджи, содержащем взрывчатку RDX. Затем его вызвали на место обнаружения десяти невостребованных чемоданов возле храма Сиддхивинаяк, и он обнаружил три винтовки, пять 9-мм пистолетов и 200 гранат с маркировкой «Аргес 69». Несколько дней спустя Занджир обследовал на базаре Завери два чемодана, в которых находились девять винтовок.


За свою службу в качестве полицейской собаки он обнаружил более 2329 кг взрывчатки, 249 ручных гранат и 6406 патронов к боевым патронам.



Поскольку проверять свою теорию на людях было незаконно, он сам выпил бактерии, и через несколько дней у него развилась язва. Он вылечил её антибиотиками — и получил Нобелевскую премию в 2005 году.



Шахта была наполнена холодной водой, но Ине Кениг удалось продержать голову ребенка над поверхностью более двух часов, спасая ему жизнь.



Компания заявила, что конкурс был всего лишь первоапрельской шуткой. Год спустя Джоди выиграла в суде, получив от компании большую компенсацию за то, что над ней так подшутили. Сумма не была озвучена, но адвокат женщины сказал, что на эти деньги Джоди сможет выбрать любую «Тойоту», какую захочет.



Несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, он пошел к врачу под впечатлением от своего сна. Компьютерная томография показала, что у Марка действительно опухоль головного мозга за ухом. Ее впоследствии удалили. Он потерял слух на одно ухо, но остался жив и считает это подарком свыше.




17 октября 1988 года отец Цзя Цзя, известный по фамилии Мао, взял своего двухлетнего сына погулять и поиграть на улице недалеко от дома. Чуть позже Мао зашел в отель, чтобы попросить стакан воды для малыша, который хотел пить, но когда вернулся, то понял, что его сын пропал.


Мать мальчика провела более 32 лет, путешествуя по всему Китаю, через 20 провинций и сотни городов, разыскивая его. Во время своих поисков она помогла воссоединить четырех разных детей с их семьями, прежде чем в конце концов нашла собственного сына. Оказывается, Цзя Цзя был продан семье в провинции Сычуань на юго-западе Китая за 6000 юаней.



В результате его действий были затоплены 14 000 акров сельскохозяйственных угодий, разрушены здания и закрыт мост. Джеймса Скотта виновным в умышленном причинении катастрофы и он до сих пор находится в тюрьме, отбывая пожизненное заключение.



На место происшествия был вызван геолог, работавший в этом районе, который определил, что объект представляет собой метеорит. Энн Элизабет Ходжес — первый задокументированный случай удара метеорита по человеку.




Он знал, что лимонный сок можно использовать в качестве невидимых чернил, и был уверен, что если намазать им лицо, он станет «невидимкой» для камер видеонаблюдения. Он улыбался в каждую камеру, которую замечал. Его арестовали в тот же вечер. Когда ему показали записи с камер видеонаблюдения, Уиллер недоверчиво уставился на них. «Но у меня же на лице был сок!» — сказал он полицейским.



Она научилась взбираться на деревья, ловить птиц и кроликов голыми руками и жила среди обезьян как одна из них, пока ее не обнаружили охотники.



Он был звездой в «цирке уродов» и дожил до 77 лет.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: документальные снимки   захватывающе   истории из жизни   истории людей   ну и ну   реальные истории   реальные истории из жизни   увлекательно   факты   
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ACU900 52 минуты назад
Номер 16 - а общественным транспортом не судьба было воспользоваться?
(Не верю что между штатами не ходит хотя бы один раз в день захудалый автобус)
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2k
xannar Полчаса назад
№16 - про этот случай Дэвид Линч даже кино снял, называется "Простая история" (Straight story)
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44k
Карандаш 51 минуту назад
№25. Хорошая резина, однако. За 20 лет совсем не спустила.
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