Это произошло на самом деле

Настало время увлекательных историй. Вот 25 забавных и необычных случаев, произошедших в реальной жизни с реальными людьми. Иногда такие рассказы бывают на удивление захватывающими, лучше всякого кино!
1. В 2019 году пятилетний мальчик из Мичигана пригласил всю свою детсадовскую группу стать свидетелями его усыновления. Пришли все
2. Китаец Чэнь Си по выходным дежурит на самом большом в стране мосту и следит, чтобы оттуда не прыгали суицидники. Он спас больше 300 человек
3. Орангутанг пытался спасти человека из пруда, кишащего змеями, полагая, что ему грозит опасность. На самом деле сотрудник заповедника чистил пруд от змей, чтобы обеспечить безопасность обезьян
4. В 2001 году американец Кенни Уотерс, незаконно заключенный в тюрьму на 18 лет, был наконец освобожден. Его младшая сестра выучилась на юриста, чтобы доказать его невиновность
5. В 1996 году кошка по кличке Скарлетт спасла пятерых своих котят из горящего здания в Нью-Йорке. Она прошла сквозь огонь 5 раз, чтобы спасти их всех
6. Дэниел Киш стал слепым в возрасте 1 года из-за ракового заболевания глаз. Он освоил эхолокацию, щелкая языком и прислушиваясь к эху
Он может ездить на велосипеде в пробке, определять здание на расстоянии до 300 метров, различать определенные типы автомобилей. Киш и его организация обучают эхолокации слепых детей по всему миру.
7. В 1836 году руководство Банка Англии получило анонимное письмо, в котором автор утверждал, что имеет прямой доступ к золоту в банке
Письму не поверили, но позже пришло еще одно, и его отправитель предлагал встретиться с директорами банка в выбранное ими время внутри главного хранилища. Банкиры были заинтригованы и согласились. В назначенный час в хранилище под половицами послышался шум, и откуда-то из-под пола выскочил человек. Он оказался канализационным рабочим, который обнаружил старую канализацию, ведущую прямо под золотое хранилище внутри банка. У него была масса возможностей взять что-то из хранилища, но он этого не сделал. За честность ему выдали 800 фунтов стерлингов — на сегодняшний день эта сумма эквивалентна 80 000 фунтов стерлингов.
8. В 2018 году отец-герой Брэд Льюис спас своего младшего сына от смерти после падения с балкона. Он прыгнул сразу за ним и прижал его к груди, приняв на себя основной удар и получив перелом черепа
Инцидент произошел, когда его сын выстрелил из игрушечного пистолета Nerf и погнался за пулей на балкон, но поскользнулся и потерял равновесие. И Брэд, и его сын полностью поправились.
9. В 2000 году умер полицейский пес из Мумбаи по кличке Занджир. Он удостоился государственных похорон со всеми почестями
Во время терактов в Бомбее в марте 1993 года Занджир помог предотвратить еще как минимум три теракта — в Бомбее, Мумбре и Тейне.
Первый инцидент произошел 15 марта 1993 года, когда Занджир предупредил своих кураторов о взрывном устройстве на скутере на улице Дханджи, содержащем взрывчатку RDX. Затем его вызвали на место обнаружения десяти невостребованных чемоданов возле храма Сиддхивинаяк, и он обнаружил три винтовки, пять 9-мм пистолетов и 200 гранат с маркировкой «Аргес 69». Несколько дней спустя Занджир обследовал на базаре Завери два чемодана, в которых находились девять винтовок.
За свою службу в качестве полицейской собаки он обнаружил более 2329 кг взрывчатки, 249 ручных гранат и 6406 патронов к боевым патронам.
10. Барри Маршалл был убежден, что бактерия Helicobacter Pylori вызывает язву желудка, но ему никто не верил
Поскольку проверять свою теорию на людях было незаконно, он сам выпил бактерии, и через несколько дней у него развилась язва. Он вылечил её антибиотиками — и получил Нобелевскую премию в 2005 году.
11. В 2012 году немецкая воспитательница детского сада по имени Ина Кениг спрыгнула в шахту высотой 23 метра, когда в нее упал ее трехлетний ученик
Шахта была наполнена холодной водой, но Ине Кениг удалось продержать голову ребенка над поверхностью более двух часов, спасая ему жизнь.
12. В Клуже, Румыния, можно оплатить билет на автобус, сделав 20 приседаний. Инвалиды и пожилые люди могут кататься бесплатно
13. 1 апреля 2001 года американский паб Hooters предложил сотрудникам шанс выиграть Toyota, продав как можно больше пива. Джоди Берри победила в конкурсе, но вместо машины получила фигурку Йоды
Компания заявила, что конкурс был всего лишь первоапрельской шуткой. Год спустя Джоди выиграла в суде, получив от компании большую компенсацию за то, что над ней так подшутили. Сумма не была озвучена, но адвокат женщины сказал, что на эти деньги Джоди сможет выбрать любую «Тойоту», какую захочет.
15. В 2001 году актеру Марку Руффало приснился реалистичный сон о том, что у него опухоль мозга
Несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, он пошел к врачу под впечатлением от своего сна. Компьютерная томография показала, что у Марка действительно опухоль головного мозга за ухом. Ее впоследствии удалили. Он потерял слух на одно ухо, но остался жив и считает это подарком свыше.
16. В 1994 году 73-летнему американцу не дали водительские права из плохого зрения. Он проехал 400 км из одного штата в другой на газонокосилке, чтобы навестить брата, у которого недавно случился инсульт
17. Китаянка Ли Цзинчжи воссоединилась со своим сыном Цзя Цзя, похищенным в 1988 году, спустя 32 года
17 октября 1988 года отец Цзя Цзя, известный по фамилии Мао, взял своего двухлетнего сына погулять и поиграть на улице недалеко от дома. Чуть позже Мао зашел в отель, чтобы попросить стакан воды для малыша, который хотел пить, но когда вернулся, то понял, что его сын пропал.
Мать мальчика провела более 32 лет, путешествуя по всему Китаю, через 20 провинций и сотни городов, разыскивая его. Во время своих поисков она помогла воссоединить четырех разных детей с их семьями, прежде чем в конце концов нашла собственного сына. Оказывается, Цзя Цзя был продан семье в провинции Сычуань на юго-западе Китая за 6000 юаней.
18. В 1993 году американец Джеймс Скотт намеренно повредил дамбу и вызвал сильное наводнение на реке Миссисипи только для того, чтобы помешать своей жене вернуться домой и устроить вечеринку
В результате его действий были затоплены 14 000 акров сельскохозяйственных угодий, разрушены здания и закрыт мост. Джеймса Скотта виновным в умышленном причинении катастрофы и он до сих пор находится в тюрьме, отбывая пожизненное заключение.
19. В Силакоге, штат Алабама, в 1954 году Энн Ходжес дремала на диване, когда кусок черного камня размером с небольшой мячик пробил потолок, отскочил от консоли радиоприемника и ударил женщину в бедро, оставив очень большой синяк
На место происшествия был вызван геолог, работавший в этом районе, который определил, что объект представляет собой метеорит. Энн Элизабет Ходжес — первый задокументированный случай удара метеорита по человеку.
20. 19 апреля 1995 года американец Макартур Уиллер ограбил банк, используя в качестве маскировки лимонный сок
Он знал, что лимонный сок можно использовать в качестве невидимых чернил, и был уверен, что если намазать им лицо, он станет «невидимкой» для камер видеонаблюдения. Он улыбался в каждую камеру, которую замечал. Его арестовали в тот же вечер. Когда ему показали записи с камер видеонаблюдения, Уиллер недоверчиво уставился на них. «Но у меня же на лице был сок!» — сказал он полицейским.
21. Колумбийку по имени Марина Чепмен 5 лет воспитывали обезьяны-капуцины после того, как ее ребенком бросили в джунглях
Она научилась взбираться на деревья, ловить птиц и кроликов голыми руками и жила среди обезьян как одна из них, пока ее не обнаружили охотники.
22. Это Франческо Лентини, трехногий человек. Итало-американский артист цирка родился с тремя ногами, четырьмя ступнями и двумя наборами функционирующих гениталий
Он был звездой в «цирке уродов» и дожил до 77 лет.
23. В 50-е годы в США среди подростков была такая забава — впихнуть в телефонную будку «бутербродом» как можно больше человек
24. 28 апреля 1988 года у самолета авиакомпании Aloha Airlines сорвало крышу на высоте 7 км, но самолету все же удалось приземлиться. Был один летальный исход
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(Не верю что между штатами не ходит хотя бы один раз в день захудалый автобус)