Это произошло на самом деле

Во время терактов в Бомбее в марте 1993 года Занджир помог предотвратить еще как минимум три теракта — в Бомбее, Мумбре и Тейне.

Первый инцидент произошел 15 марта 1993 года, когда Занджир предупредил своих кураторов о взрывном устройстве на скутере на улице Дханджи, содержащем взрывчатку RDX. Затем его вызвали на место обнаружения десяти невостребованных чемоданов возле храма Сиддхивинаяк, и он обнаружил три винтовки, пять 9-мм пистолетов и 200 гранат с маркировкой «Аргес 69». Несколько дней спустя Занджир обследовал на базаре Завери два чемодана, в которых находились девять винтовок.

За свою службу в качестве полицейской собаки он обнаружил более 2329 кг взрывчатки, 249 ручных гранат и 6406 патронов к боевым патронам.