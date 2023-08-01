«Самые идентичные близнецы в мире» делят одного жениха на двоих

Анна и Люси ДеСинк считают себя самыми идентичными близнецами в мире, поскольку они абсолютно всё делают вместе. Они носят одинаковые наряды, сделали одну и ту же пластическую операцию, спят в одной постели, едят одну и ту пищу, вместе принимают душ и даже пользуются туалетом бок о бок. Мужчина у них тоже один на двоих.
35-летние Анна и Люси, выступая в телевизионном шоу TLC Extreme Sisters, сказали: «Мы просто думаем, что мы один человек».
Со своим женихом Беном Бирном сёстры познакомились 11 лет назад в соцсети. Он понял и принял их подход, поскольку у него и самого есть брат-близнец.
Поначалу Бен переписывался с женщинами по отдельности, и так продолжалось около полугода. Затем эта троица обсудила возможность встречаться всем вместе и пришла к согласию.
«Обмен парнем для нас означает, что мы всё время будем вместе. Разные бойфренды просто не сработали, они всегда хотели разлучить нас», — говорит Анна. «В отношениях с Беном между нами нет ревности. Если он поцелует Анну, то сразу же поцелует и меня», — вторит ей Люси.
С тех пор они живут вместе, в одном доме с мамой Анны и Люси в Перте, Австралия. И Бен сближается одинаково с обеими своими женщинами, поскольку они всё повторяют друг за другом. «Бен полностью нас удовлетворяет. Если он делает что-то с одной из нас в спальне, то должен сделать это и с другой», — говорят они. Чтобы без обид.
Хотя счастливчик помолвлен с близнецами с 2021 года, свадьбы на троих может никогда не случиться. Австралийские законы о полигамии этого не позволяют, что Бен считает абсолютно несправедливым. «Нас сдерживает то, что по закону нельзя жениться на двух людях. Это наше самое большое препятствие», — говорит он.
Также, выступая в одной из телепередач, сёстры рассказали о том, что мечтают забеременеть и вынашивать детей в одно и то же время:
Мы хотим всё испытать вместе. Мы не можем жить друг без друга. Если это возможно, мы хотели бы и беременными быть одновременно. В конце концов, это наш способ прожить жизнь, и он делает нас счастливыми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
-Аня, пойдем покакаем?
-Конечно, Люся!
А причина высказываний моралистов тут может быть только одна - зависть!
--------
ах вот оно оказывается как все просто в мире устроено а кто-нить еще кроме них так считает? генетики например?