«Самые идентичные близнецы в мире» делят одного жениха на двоих

35-летние Анна и Люси, выступая в телевизионном шоу TLC Extreme Sisters, сказали: «Мы просто думаем, что мы один человек».

Со своим женихом Беном Бирном сёстры познакомились 11 лет назад в соцсети. Он понял и принял их подход, поскольку у него и самого есть брат-близнец.