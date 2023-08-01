FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1979 постов • 773 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
«Самые идентичные близнецы в мире» делят одного жениха на двоих

«Самые идентичные близнецы в мире» делят одного жениха на двоих

Автор:
01 августа 2023 13:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: близнецы   две сестры   истории людей   истории необычных людей   необычные истории   полигамия   тройничок   
2035
4

Анна и Люси ДеСинк считают себя самыми идентичными близнецами в мире, поскольку они абсолютно всё делают вместе. Они носят одинаковые наряды, сделали одну и ту же пластическую операцию, спят в одной постели, едят одну и ту пищу, вместе принимают душ и даже пользуются туалетом бок о бок. Мужчина у них тоже один на двоих.

35-летние Анна и Люси, выступая в телевизионном шоу TLC Extreme Sisters, сказали: «Мы просто думаем, что мы один человек».


Со своим женихом Беном Бирном сёстры познакомились 11 лет назад в соцсети. Он понял и принял их подход, поскольку у него и самого есть брат-близнец.


Поначалу Бен переписывался с женщинами по отдельности, и так продолжалось около полугода. Затем эта троица обсудила возможность встречаться всем вместе и пришла к согласию.


«Обмен парнем для нас означает, что мы всё время будем вместе. Разные бойфренды просто не сработали, они всегда хотели разлучить нас», — говорит Анна. «В отношениях с Беном между нами нет ревности. Если он поцелует Анну, то сразу же поцелует и меня», — вторит ей Люси.


С тех пор они живут вместе, в одном доме с мамой Анны и Люси в Перте, Австралия. И Бен сближается одинаково с обеими своими женщинами, поскольку они всё повторяют друг за другом. «Бен полностью нас удовлетворяет. Если он делает что-то с одной из нас в спальне, то должен сделать это и с другой», — говорят они. Чтобы без обид.


Хотя счастливчик помолвлен с близнецами с 2021 года, свадьбы на троих может никогда не случиться. Австралийские законы о полигамии этого не позволяют, что Бен считает абсолютно несправедливым. «Нас сдерживает то, что по закону нельзя жениться на двух людях. Это наше самое большое препятствие», — говорит он.


Также, выступая в одной из телепередач, сёстры рассказали о том, что мечтают забеременеть и вынашивать детей в одно и то же время:


Мы хотим всё испытать вместе. Мы не можем жить друг без друга. Если это возможно, мы хотели бы и беременными быть одновременно. В конце концов, это наш способ прожить жизнь, и он делает нас счастливыми.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: близнецы   две сестры   истории людей   истории необычных людей   необычные истории   полигамия   тройничок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Роман Час назад
Бабы похоже долбанутые, а мужик не прочь воспользоваться =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Ловите наркомана! 3 минуты назад
вместе принимают душ и даже пользуются туалетом бок о бок
-Аня, пойдем покакаем?
-Конечно, Люся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
413
Человек Разумный Полчаса назад
Сразу вспомнился сериал "Байки из склепа" там в одно серии так же было, две близняшки которые в конце серии распилили мужика напополам и каждая спала со своей половинкой :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
Добрый Доктор 37 минут назад
Оспадиии... опять моралисты-осуждатели набежали.... Ну хотят девочки жить с одним мужиком на двоих - это их дело, если это делает их счастливыми...
А причина высказываний моралистов тут может быть только одна - зависть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто 44 минуты назад
Я думаю Бен и с мамой ихней развлекается, раз в одном доме живут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Семенов Час назад
Не такими уж они и одинаковыми сначала были. Но пластика творит чудеса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi 2 часа назад
<<Анна и Люси ДеСинк считают себя самыми идентичными близнецами в мире, поскольку они абсолютно всё делают вместе.>>
--------
ах вот оно оказывается как все просто в мире устроено
а кто-нить еще кроме них так считает? генетики например?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 2 часа назад
одинаковое банутые выражения физиономий..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105290



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неутешительный вывод

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#люди#интересно#забавно#Китай#история#Россия#сарказм#милота
#фото#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#США#фильм#новости#СССР#подростки
#машина#автомобили#в мире#ДТП#кино#Автовсячина#подборка#позитив#знаменитости#улыбнуло
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться