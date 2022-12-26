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«Северное кладбище Атлантики»: чем живёт загадочный остров с населением всего 5 человек?

«Северное кладбище Атлантики»: чем живёт загадочный остров с населением всего 5 человек?

Автор:
26 декабря 2022 12:48
Сообщество : Факты
Метки: Канада   атлантика   география   земля лошадей   кораблекрушение   корабль   остров Сейбл   
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43-километровый остров в акватории Атлантического океана называют землёй погибших кораблей. За что он получил такое зловещее название?

Сейбл находится неподалёку от канадской провинции Новая Шотландия. Своей формой остров напоминает полумесяц. Площадь около 34 квадратных километров, а максимальная ширина не превышает полутора километров.

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Растительность здесь очень скудная. Но это не помешало размножиться лошадям, которых можно считать коренными жителями. Животных сюда завезли ещё в XVIII веке акадийцы – представители одной из основных этнических групп франкоканадцев. Постепенно непарнокопытные одичали и заселили  остров, неплохо себя чувствуя на подножном корме.

Попытки посадить на Сейбле деревья не увенчались успехом. Саженцы чахли и погибали. Видимо, очень уж неподходящие условия на острове для более серьёзной растительности.

Постоянное население острова – это 5 человек, сотрудники местной метеорологической станции. Они работают посменно, вахтами, поскольку семьи с собой брать не разрешается.

Остров относится к категории особо охраняемых, и без специального разрешения в заповедную зону проникнуть не получится. Раньше здесь работал маяк, при котором имелась спасательная станция. Соответственно, людей было побольше. Но по мере развития современных технологий улучшилась и навигация. И маяк закрыли.   

Хотя улучшение навигации очень условно. Поскольку в этой зоне регулярно происходят кораблекрушения. И место получило зловещее неофициальное название «Северное кладбище Атлантики». Основа острова – песок. Поэтому фиксированных координат этот участок суши не имеет. Он периодически меняет своё положение, перемещается.

Сейбл нередко окутывают туманы, что тоже ухудшает видимость. Обычное явление здесь и водовороты, а также зыбучие пески, которые затянули уже немало кораблей. За 200 с небольшим лет здесь официально зафиксировано 350 кораблекрушений. Хотя в действительности их может быть гораздо больше, ведь при своей неказистости и простоте Сейбл коварен, переменчив и не прощает ошибок.

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Метки: Канада   атлантика   география   земля лошадей   кораблекрушение   корабль   остров Сейбл   
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Corvus Corax Час назад
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