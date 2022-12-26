«Северное кладбище Атлантики»: чем живёт загадочный остров с населением всего 5 человек?

Сейбл нередко окутывают туманы, что тоже ухудшает видимость. Обычное явление здесь и водовороты, а также зыбучие пески, которые затянули уже немало кораблей. За 200 с небольшим лет здесь официально зафиксировано 350 кораблекрушений. Хотя в действительности их может быть гораздо больше, ведь при своей неказистости и простоте Сейбл коварен, переменчив и не прощает ошибок.