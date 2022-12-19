Удивительный гигантский плавучий город в форме ската

Плавучий город был разработан для исследователей, учёных и студентов, которые хотят исследовать морскую жизнь.



Амбициозный архитектор объяснил, что «город» будет принимать людей со всего мира и регулироваться в соответствии со стандартами Организации Объединённых Наций.



«Это произвело бы революцию в мире подводных исследований, так как люди имели бы постоянный контакт с океаном, а также прямой доступ к подводному миру, поскольку часть города полностью находится под водой», — добавил Ружери.



После постройки он будет иметь общую длину 900 метров и ширину 500 метров, а внутри него будут размещаться исследовательские суда длиной до 90 метров.



Планируются лекционные залы, классные комнаты, лаборатории, жилые помещения, зоны для культурного отдыха и спорта.



Ружери также позаботился и об окружающей среде, сделав выбор в пользу возобновляемых источников морской энергии с принципами устойчивого развития.