Удивительный гигантский плавучий город в форме ската

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Невероятные изображения показывают планы плавучего города, в котором могли бы разместиться тысячи человек.
Судно в форме ската манта «City of Meriens» выглядит как персонаж научно-фантастического фильма и предназначено для кругосветного плавания с тысячами людей на борту.
Он (город) в состоянии обеспечить до 7 тысяч человек множеством исследовательских и научных объектов, при этом в состоянии путешествовать по открытому морю, отчего идеально подходит для любителей океана.
«Я спроектировал город Мериенс в форме ската манта, потому что это был лучший дизайн для размещения такого сообщества», — рассказал французский архитектор Жак Ружери (Jacques Rougerie).
«Я спроектировал город Мериенс в форме ската манта, потому что это был лучший дизайн для размещения такого сообщества», — рассказал французский архитектор Жак Ружери (Jacques Rougerie).
Плавучий город был разработан для исследователей, учёных и студентов, которые хотят исследовать морскую жизнь.
Амбициозный архитектор объяснил, что «город» будет принимать людей со всего мира и регулироваться в соответствии со стандартами Организации Объединённых Наций.
«Это произвело бы революцию в мире подводных исследований, так как люди имели бы постоянный контакт с океаном, а также прямой доступ к подводному миру, поскольку часть города полностью находится под водой», — добавил Ружери.
После постройки он будет иметь общую длину 900 метров и ширину 500 метров, а внутри него будут размещаться исследовательские суда длиной до 90 метров.
Планируются лекционные залы, классные комнаты, лаборатории, жилые помещения, зоны для культурного отдыха и спорта.
Ружери также позаботился и об окружающей среде, сделав выбор в пользу возобновляемых источников морской энергии с принципами устойчивого развития.
Амбициозный архитектор объяснил, что «город» будет принимать людей со всего мира и регулироваться в соответствии со стандартами Организации Объединённых Наций.
«Это произвело бы революцию в мире подводных исследований, так как люди имели бы постоянный контакт с океаном, а также прямой доступ к подводному миру, поскольку часть города полностью находится под водой», — добавил Ружери.
После постройки он будет иметь общую длину 900 метров и ширину 500 метров, а внутри него будут размещаться исследовательские суда длиной до 90 метров.
Планируются лекционные залы, классные комнаты, лаборатории, жилые помещения, зоны для культурного отдыха и спорта.
Ружери также позаботился и об окружающей среде, сделав выбор в пользу возобновляемых источников морской энергии с принципами устойчивого развития.
Он разработал концепцию, которая включает в себя программу нулевых отходов, а в конце «крыльев», напоминающих конечности ската, судно будет иметь доступ к каналам и гидропонным теплицам.
Город Мериенс будет находиться под эгидой ЮНЕСКО через Межправительственную океанографическую комиссию.
Ружери начал планировать свою бионическую и биомиметическую концепцию 13 лет назад и уверен, что она может быть реализована уже к 2050 году.
Город Мериенс будет находиться под эгидой ЮНЕСКО через Межправительственную океанографическую комиссию.
Ружери начал планировать свою бионическую и биомиметическую концепцию 13 лет назад и уверен, что она может быть реализована уже к 2050 году.
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