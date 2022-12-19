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Удивительный гигантский плавучий город в форме ската

Удивительный гигантский плавучий город в форме ската

Автор:
19 декабря 2022 10:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   корабль   круто   плавучий город   скат   удивительно   фото   
248
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Невероятные изображения показывают планы плавучего города, в котором могли бы разместиться тысячи человек.

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Метки: в мире   корабль   круто   плавучий город   скат   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Игорь 4 минуты назад
Очередной утопический проект.
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