У острова Касос обнаружили десять древних кораблекрушений

"Морской археологический проект Касос" стартовал ещё в 2019 году. Над ним трудилась международная группа экспертов и только сейчас опубликовала отчёт.

Находки относятся к доисторическому периоду (3000 г. до н.э.), классическому (460 г. до н.э.), эллинистическому (100 г. до н.э. - 100 г. н.э.), римскому (200 г. до н.э. - 300 г. н.э.), византийскому (800 - 900 гг. н.э.), а также к средневековому и османскому периодам.