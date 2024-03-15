У острова Касос обнаружили десять древних кораблекрушений

Группа Национального греческого исследовательского фонда в сотрудничестве с Министерством культуры обнаружила десять затонувших кораблей и другие важные артефакты в ходе изучения морского района вокруг греческого острова Касос.
"Морской археологический проект Касос" стартовал ещё в 2019 году. Над ним трудилась международная группа экспертов и только сейчас опубликовала отчёт.
Находки относятся к доисторическому периоду (3000 г. до н.э.), классическому (460 г. до н.э.), эллинистическому (100 г. до н.э. - 100 г. н.э.), римскому (200 г. до н.э. - 300 г. н.э.), византийскому (800 - 900 гг. н.э.), а также к средневековому и османскому периодам.
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Дайверы, работавшие на глубине от 20 до 47 метров, обнаружили десять затонувших кораблей с грузами из Африки, Малой Азии, Италии и Испании.
Со дна подняли уникальные артефакты: испанская амфора с печатью на ручке (150-170 гг. н.э.), сосуды для питья, фляги римских времён, каменный якорь архаического периода.
Впервые с помощью гидролокатора бокового обзора провели картографирование и батиметрию рифа Касос-Карпатос и района Карпатолимнион.
Кроме того, учёным удалось найти кораблекрушение времён Второй мировой войны. Это деревянный корабль с металлическими элементами, длина которого составляла 25-30 метров
Находки зафиксировали и задокументировали посредством современных научных методов. Всё это позволяет лучше изучить историю Касоса и богатого культурного наследия Средиземноморья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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