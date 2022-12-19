Блогер поставил на победу сборной Франции и проиграл 650 тысяч долларов

Канадский блогер Феликс Лянжель твёрдо верил в победу Франции в финале ЧМ-2022. И поставил на это $500 тысяч. Если бы сборная победила - получил бы полтора миллиона. Как он говорил: «Это будет мой самый лёгкий выигрыш».

Но потом Франция стала проигрывать - и он отозвал ставку. Вернуть удалось лишь $5 тысяч, остальные 495 000 остались у ставочников. А когда Мбаппе сравнял счёт, блогер снова поверил в себя и Францию. В честь этого события, сверхразум «зарядил» ещё одну ставку на победу любимой сборной.

Итог известен: Аргентина победила в серии пенальти и стала чемпионом мира.