FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9782 поста • 1370 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Блогер поставил на победу сборной Франции и проиграл 650 тысяч долларов

Блогер поставил на победу сборной Франции и проиграл 650 тысяч долларов

Автор:
19 декабря 2022 15:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: final   Канада   Победа   Чемпионат мира по футболу 2022   блогер   проигрыш   сборная аргентины   сборная франции   ставка   
1059
2
1

Шёл к успеху, но слегка не фартануло.

Канадский блогер Феликс Лянжель твёрдо верил в победу Франции в финале ЧМ-2022. И поставил на это $500 тысяч. Если бы сборная победила - получил бы полтора миллиона. Как он говорил: «Это будет мой самый лёгкий выигрыш».

Но потом Франция стала проигрывать - и он отозвал ставку. Вернуть удалось лишь $5 тысяч, остальные 495 000 остались у ставочников. А когда Мбаппе сравнял счёт, блогер снова поверил в себя и Францию. В честь этого события, сверхразум «зарядил» ещё одну ставку на победу любимой сборной.

Итог известен: Аргентина победила в серии пенальти и стала чемпионом мира.

Ну а горе-ставочник потерял 650 000 долларов.

Не фартануло, не повезло.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: final   Канада   Победа   Чемпионат мира по футболу 2022   блогер   проигрыш   сборная аргентины   сборная франции   ставка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Том Сойер 39 минут назад
Одно слово - блогер....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 4 минуты назад
А я три миллиона евро потерял на Франции. Обидно. Но, считаю, что деньги - не главное. Считаю, что человек обязан в таких ситуациях быть сильным. Поэтлму пойду, погорюю и начну с нуля. Жизнь есть жизнь - это не Интернет вдоль и поперек перейти и языком болтать, чтобы все верили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Элитный тигр 21 минуту назад
И теперь весь мир узнал, какой это до.л.б.о.ё.б. Хотя блохеры они все такие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям Полчаса назад
А че он там ртом пердит? Или это такой канадский акцент?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev Полчаса назад
Д.о.л.б.о.е.б, ну зато купил себе опыт, теперь он точно знает, если хочешь выиграть на ставках -купи себе букмекерскую контору.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Copycat 44 минуты назад
Пол миллиона подписчиков в инсте, так как это блогер думаю у него на твиче или юьюбе тоже дофига, зная сколько зарабатывают блогеры у которых в 10 раз меньше зрительской базы, я думаю он за пол года-год отобьет эту потерю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

187196



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
СК призвали проверить песни Клавы Коки
СК призвали проверить песни Клавы Коки
Набирающие популярность в сообществах
10 фактов о Таиланде, о которых вы не подозревали
10 фактов о Таиланде, о которых вы не подозревали
Что происходит в индустрии видеоигр в России
Что происходит в индустрии видеоигр в России
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#страна#факты#комментарии#Ynews#подборка#креатив#Россия
#люди#Юмор#фотографии#животные#красота#Приколы#новый год#дети#футбол#интересное
#интересно#история#картинки#кино#задержание#удивительно#Прикол#катар#природа#полиция
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить 6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить ФИФА отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с речью перед финалом чемпионата мира по футболу ФИФА отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с речью перед финалом чемпионата мира по... В Катаре идет финал чемпионат мира по футболу 2022 В Катаре идет финал чемпионат мира по футболу 2022 Чем закончилась борьба тролля-трудовика с&nbsp;мега-грудью с толерантным обществом Чем закончилась борьба тролля-трудовика с мега-грудью с толерантным обществом "Я не хочу умирать, но я бедный": в Канаде одобрили эвтаназию пожаловавшемуся на нехватку денег "Я не хочу умирать, но я бедный": в Канаде одобрили эвтаназию пожаловавшемуся на нехватку денег В Санкт-Петербурге задержали приятеля Дацика и Барецкого, подозреваемого в убийстве девушки В Санкт-Петербурге задержали приятеля Дацика и Барецкого, подозреваемого в убийстве девушки

На что жалуетесь?

Вернуться