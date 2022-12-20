Власти Канады хотят забрать и присвоить деньги олигарха Абрамовича

Начнут с небольшой компании, а потом уж «отожмут» остальное.
Роман Аркадьевич Абрамович - известный олигарх, в прошлом соратник Бориса Березовского.
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Потом они разругались в пух и прах. Березовскому в России стало туго и он уехал в Лондон. Там у него было несколько судов с Абрамовичем и все из них он проиграл. У него вообще под конец жизни не осталось практически ничего - ездил на подержанной машине с одним охранником. По меркам олигархов - самое дно. Как считают, из-за этого он впал в глубокую депрессию, которая закончилась известным эпизодом в ванной.
А Роман Аркадьевич рванул как ракета - купил замок и футбольный клуб «Челси», несколько самолетов, яхт и вертолетов.
Ну а потом случился февраль 2022 и началось странное. Часть олигархов сразу открестились от России, выразили полную поддержку западу и разъехались по Европе. И всё равно попали под санкции: Фридман, Авен, Абрамович. И другие известные и богатые персоны.
Их заграничные активы арестовали, счета заблокировали. Тот же Роман Аркадьевич потерял половину состояния: с $14,5 млрд до $6,9 млрд.
После ареста активов их дипломатично «заморозили» - вроде бы не трогали, но и не отдавали назад. А теперь началась «разморозка»: глава МИД Канады объявила, что начала процедуру конфискации активов Абрамовича. Пока речь идёт о компании Granite Capital Holdings, она стоит «всего» $26 миллионов. По меркам олигарха - смешная сумма. Так, на выходных погулять. Но речь о первом случае конфискации, потом могут войти во вкус и «освоить» все остальное: яхты,самолеты, бизнес и деньги на счетах.
Всё проходит под лозунгом помощи известной стране. Якобы, после продажи активов, деньги пойдут на восстановление. Возможно и такое, хотя чаще всего на заявленную цель идёт 5-10%, а всё остальное оседает в карманах «правильных» людей.
Роман Аркадьевич упорно молчит и ситуацию никак не комментирует. Возможно, из-за того, что отлично понимает - если вмешаться, то можно потерять вообще всё.
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Это просто холокост какой-то! Куда смотрит МИД Израиля??
Ну с Абрамовичем всё не так просто. Все эти санкции направлены на одно - чтоб подпиндосные олигархи активнее старались состряпать гос переворот. Отсюда хозяин их и бьёт палкой.
Россияненские клептархи 30 лет грабили Россию и деньги прятали на Западе. Ну вот теперь Запад их разденет до трусов. Поделом тварям.
Это к комментам ниже...
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Это не правильный вывод. Если гопники полезли по карманам жертвы в подворотне, то они заберут всё независимо от того кричала ли жертва или молчала. Если жертва будет кричать, то её вырубят. И кстати убийство Березовского - это посыл нашим олигархам, что западные "гопники" готовы на всё.