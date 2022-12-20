Власти Канады хотят забрать и присвоить деньги олигарха Абрамовича

А Роман Аркадьевич рванул как ракета - купил замок и футбольный клуб «Челси», несколько самолетов, яхт и вертолетов.

Ну а потом случился февраль 2022 и началось странное. Часть олигархов сразу открестились от России, выразили полную поддержку западу и разъехались по Европе. И всё равно попали под санкции: Фридман, Авен, Абрамович. И другие известные и богатые персоны.

Их заграничные активы арестовали, счета заблокировали. Тот же Роман Аркадьевич потерял половину состояния: с $14,5 млрд до $6,9 млрд.