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Власти Канады хотят забрать и присвоить деньги олигарха Абрамовича

Власти Канады хотят забрать и присвоить деньги олигарха Абрамовича

Автор:
20 декабря 2022 14:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   активы   борис березовский   деньги   конфискация   миллиардер   олигарх   роман абрамович   санкции   челси   
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Начнут с небольшой компании, а потом уж «отожмут» остальное.

Роман Аркадьевич Абрамович - известный олигарх, в прошлом соратник Бориса Березовского.

Потом они разругались в пух и прах. Березовскому в России стало туго и он уехал в Лондон. Там у него было несколько судов с Абрамовичем и все из них он проиграл. У него вообще под конец жизни не осталось практически ничего - ездил на подержанной машине с одним охранником. По меркам олигархов - самое дно. Как считают, из-за этого он впал в глубокую депрессию, которая закончилась известным эпизодом в ванной.

А Роман Аркадьевич рванул как ракета - купил замок и футбольный клуб «Челси», несколько самолетов, яхт и вертолетов.

Ну а потом случился февраль 2022 и началось странное. Часть олигархов сразу открестились от России, выразили полную поддержку западу и разъехались по Европе. И всё равно попали под санкции: Фридман, Авен, Абрамович. И другие известные и богатые персоны.

Их заграничные активы арестовали, счета заблокировали. Тот же Роман Аркадьевич потерял половину состояния: с $14,5 млрд до $6,9 млрд.

После ареста активов их дипломатично «заморозили» - вроде бы не трогали, но и не отдавали назад. А теперь началась «разморозка»: глава МИД Канады объявила, что начала процедуру конфискации активов Абрамовича. Пока речь идёт о компании Granite Capital Holdings, она стоит «всего» $26 миллионов. По меркам олигарха - смешная сумма. Так, на выходных погулять. Но речь о первом случае конфискации, потом могут войти во вкус и «освоить» все остальное: яхты,самолеты, бизнес и деньги на счетах.

Всё проходит под лозунгом помощи известной стране. Якобы, после продажи активов, деньги пойдут на восстановление. Возможно и такое, хотя чаще всего на заявленную цель идёт 5-10%, а всё остальное оседает в карманах «правильных» людей.

Роман Аркадьевич упорно молчит и ситуацию никак не комментирует. Возможно, из-за того, что отлично понимает - если вмешаться, то можно потерять вообще всё.

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Метки: Канада   активы   борис березовский   деньги   конфискация   миллиардер   олигарх   роман абрамович   санкции   челси   
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44  комментария
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6k
Том Сойер 2 часа назад
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9k
Александр 2 минуты назад
Надо было больше айфонов подарить уродам, что стреляли в наших ребят. Щука подпиндосная.
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304
Igor Grishaev 9 минут назад
Бедный, бедный еврей. То жемчуг мелкий, то яхты конфискуют.
Это просто холокост какой-то! Куда смотрит МИД Израиля??
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30k
Ashabad 17 минут назад
А ведь предупреждали его...
Ссылка www.youtube.com
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6k
a6m5 18 минут назад
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6k
КремлеКот 21 минуту назад
Фиг с ним с Абрамовичем, но в самом факте показана вся суть Запада, лживая и двуличная.
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20k
nobody® Полчаса назад
Весь мир пытается найти или создать лазейки, чтобы хоть как-то сделать вид, что не украли, а по закону. Никто (Канада) решили сразу воровать.
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20k
Евгений Полчаса назад
Ссылка coub.com
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Ищите Романа в ванной
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59k
Опиум для народа Полчаса назад
Какая, с"ка, жаль...)))
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Ай-ай-ай! Ну, вот и началось раскулачивание. Как говорили большевики в 1917: грабь награбленное, экспроприируй эксплуататоров.
Россияненские клептархи 30 лет грабили Россию и деньги прятали на Западе. Ну вот теперь Запад их разденет до трусов. Поделом тварям.
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49
Алекс Куликов 46 минут назад
Их предупреждал Путин. Обидно, что наворованное не вернулось в Россию
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65
MAX Час назад
Так и надо этому вору предателю
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1k
Росомаха Час назад
А что, ледоруба не нашлось?
Это к комментам ниже...
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1k
GoInDown Час назад
Скоро будет отбирать подаренные азовцам айфоны, чтобы хоть как то прокормиться.
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4k
Suvar_ Час назад
наших олигархов дербанит весь мир. а почему наши то не отжимают? это же народные деньги по сути.
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
богатые в этом случае не умный а хитропопый.но англичан свой хитрый уй нашолся на таких вот. а ведь Презедент прудупреждал, а они думали что это всё смекулёчки ? ню нююю.
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Эх, Рома Рома! И набуя ты старался, "азовцев" в Эмираты на частном борту вывозил, игрушками их одаривал? Один *уй тебя использовали , как гандон, а теперь выкинули. Вот - впредь тебе наука, жидяре пархатому!
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24k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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46k
Андрей 2 часа назад
Роман Аркадьевич упорно молчит и ситуацию никак не комментирует. Возможно, из-за того, что отлично понимает - если вмешаться, то можно потерять вообще всё.
____________________________________________________________________

Это не правильный вывод. Если гопники полезли по карманам жертвы в подворотне, то они заберут всё независимо от того кричала ли жертва или молчала. Если жертва будет кричать, то её вырубят. И кстати убийство Березовского - это посыл нашим олигархам, что западные "гопники" готовы на всё.
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51
Илья Кармановский 2 часа назад
вот же суки! это наши деньги! были наши..или не были нашими никогда..щас уже не разберёшь, но всё равно СУКИ!
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