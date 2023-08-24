Находки на месте кораблекрушения 1700-летней давности

Гехан Чаглардере, начальник отдела полиции в морском порту Ялова, рассказал, что ранее во время учебных погружений им попадались различные предметы, они обнаружили разрушенную древнюю гавань и пирс, и там проводились археологические исследования.

"Во время учебного погружения месяц назад наши дайверы увидели 1-2 объекта и предложили провести детальное исследование. Позже мы обнаружили под водой некую конструкцию. Мы передали информацию в соответствующие учреждения. При повторном погружении специалисты подтвердили, что здесь покоится затонувший корабль", - сказал Чаглардере.