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Находки на месте кораблекрушения 1700-летней давности

Находки на месте кораблекрушения 1700-летней давности

Автор:
24 августа 2023 15:03
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Мраморное море   Турция   амфора   кораблекрушение   корабль   находка   
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Морская полиция турецкой Яловы в ходе учений в Мраморном море обнаружила кораблекрушение возрастом 1700 лет. Находка была сделана примерно в 200 метрах от берега.

В Ялове господствовали фригийцы в 1200 г. до н. э., а в 700 г. до н. э. - вифины. В 74 г. до н.э. регион перешел под контроль римского народа. После разделения Римской империи в 395 году, Ялова осталась под суверенитетом Византийской империи. Термальные источники города часто посещали византийские императоры.

Исследование возглавил доцент Серкан Гюндюз, заведующий кафедрой подводной археологии Университета Улудаг в Бурсе. В поисках были задействованы эксперты Регионального совета Коджаэли по сохранению культурного наследия и водолазы морской полиции.

С 12-метровой глубины подняли множество артефактов: амфоры для хранения рыбы, масла, оливок и сухих продуктов, деревянные фрагменты и балластные камни, использовавшиеся на кораблях.

Было установлено, что амфоры имеют форму Ганоса типа 1 и широко использовались в торговле в период с IX по XIII вв. н.э.

Гехан Чаглардере, начальник отдела полиции в морском порту Ялова, рассказал, что ранее во время учебных погружений им попадались различные предметы, они обнаружили разрушенную древнюю гавань и пирс, и там проводились археологические исследования.

"Во время учебного погружения месяц назад наши дайверы увидели 1-2 объекта и предложили провести детальное исследование. Позже мы обнаружили под водой некую конструкцию. Мы передали информацию в соответствующие учреждения. При повторном погружении специалисты подтвердили, что здесь покоится затонувший корабль", - сказал Чаглардере.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мраморное море   Турция   амфора   кораблекрушение   корабль   находка   
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3  комментария
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35k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
Их тысячи по миру затонуло. Жаль далеко не все найдут...
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17
ivandike 2 минуты назад
Профессия мечты
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Ivan 10 минут назад
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