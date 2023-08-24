Находки на месте кораблекрушения 1700-летней давности

Морская полиция турецкой Яловы в ходе учений в Мраморном море обнаружила кораблекрушение возрастом 1700 лет. Находка была сделана примерно в 200 метрах от берега.
В Ялове господствовали фригийцы в 1200 г. до н. э., а в 700 г. до н. э. - вифины. В 74 г. до н.э. регион перешел под контроль римского народа. После разделения Римской империи в 395 году, Ялова осталась под суверенитетом Византийской империи. Термальные источники города часто посещали византийские императоры.
Исследование возглавил доцент Серкан Гюндюз, заведующий кафедрой подводной археологии Университета Улудаг в Бурсе. В поисках были задействованы эксперты Регионального совета Коджаэли по сохранению культурного наследия и водолазы морской полиции.
С 12-метровой глубины подняли множество артефактов: амфоры для хранения рыбы, масла, оливок и сухих продуктов, деревянные фрагменты и балластные камни, использовавшиеся на кораблях.
Было установлено, что амфоры имеют форму Ганоса типа 1 и широко использовались в торговле в период с IX по XIII вв. н.э.
Гехан Чаглардере, начальник отдела полиции в морском порту Ялова, рассказал, что ранее во время учебных погружений им попадались различные предметы, они обнаружили разрушенную древнюю гавань и пирс, и там проводились археологические исследования.
"Во время учебного погружения месяц назад наши дайверы увидели 1-2 объекта и предложили провести детальное исследование. Позже мы обнаружили под водой некую конструкцию. Мы передали информацию в соответствующие учреждения. При повторном погружении специалисты подтвердили, что здесь покоится затонувший корабль", - сказал Чаглардере.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- У берегов Израиля нашли затонувший торговый корабль
- В сундуке утонувшего в 1660 году корабля ученые нашли свадебное платье
- «Северное кладбище Атлантики»: чем живёт загадочный остров с населением всего 5 человек?
- Кораблик в объятиях вечной мерзлоты, который смог удивить и озадачить
- Турецкие археологи нашли артефакт возрастом 1800 лет