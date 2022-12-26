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Запретный остров, на котором живет племя из каменного века

Запретный остров, на котором живет племя из каменного века

Автор:
26 декабря 2022 09:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Запретный остров   запрет   интересно   люди   племена   факты   фото   
2179
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Это – Северный Сентинельский остров, который вам запрещено посещать. На это есть несколько причин.

Но прежде чем мы о них расскажем, мы хотим уточнить, что Северный Сентинельский остров является частью Андаманских островов, расположенных прямо посередине Бенгальского залива, примерно в 1300 км от побережья Индии и 300 км от Мьянмы. За исключением вот этой крохотной части вся остальная территория находится под управлением Индии.

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Сюда входит и Серверный Сентинельский остров. Жителей, населяющего его, называют сентинельцами, и хотя технически этот клочок суши принадлежит также Индии, сентинельцы, скорее всего, даже никогда не слышали об Индии или любой другой стране. Дело в том, что сентинельцы – одна из последних групп людей на Земле, которых не коснулась цивилизация.

Они были изолированны от мировой культуры и истории на протяжении многих тысяч лет. Сентинельцы живут охотой и собирательством и добывают себе пропитание охотой, ловлей рыбы и сбором растений. В общем, делают все то, что делали наши предки десятки тысяч лет назад в эпоху палеолита. У сентинельцев нет даже земледелия и они до сих пор не открыли способ добывания огня. Но самое странное это то, как это древнее общество близко расположено от цивилизации – остров находится всего в 50 км от Порт-Блэр, современного города с населением 100 тыс. жителей, международным аэропортом, крупной военно-морской базой индийского флота и резиденцией правительства Андаманских и Никобаарских островов.

Первый известный контакт между сентинельцами и внешним миром произошел не раньше 1867 года. Тогда индийский торговый корабль разбился на рифах возле острова. Команда выжила и на лодке приплыла к берегу, где ее атаковали местные жители, которые впервые в истории их цивилизации видели чужаков. Команде удалось спасти - их подобрал проходивший мимо корабль. После этого предпринимали периодические попытки установить контакт до 1887 года. Затем эти попытки были прекращены и возобновились лишь в 1970 году, когда индийское правительство отправило на остров группу антропологов, сделавших снимки сентинельцев.

Позже в 1974 году на остров приехала группа «National Geographic» для съемок документального фильма, и была атакована - их осыпали градом стрел, когда корабль подошел слишком близко к берегу. В результате режиссер получил ранение в бедро, после чего съемочной группе пришлось удалиться. В 1981 году в северной части острова потерпел крушение корабль – его по-прежнему можно увидеть на картах гугл мэпс – и его команда передала радиограмму, в которой просила о помощи, после того, как видела как на берегу водруженных дротиками и луками сентинельцев. Но помощь все не шла.

Прошло две недели, и только тогда к кораблю прилетел вертолет и спас всех членов экипажа. По-настоящему мирный контакт между жителями острова и внешним миром – группой индийских антропологов – произошел только в 1991 году. Но в 1997 году правительство Индии решило приостановить дальнейшие попытки общения, чтобы уберечь сентинельцев от инфекций, к которым у них не было иммунитета – история знает немало подобных печальных историй – и потому, что был велик риск быть атакованным жителями острова. Наконец, в 2006 году произошла трагедия – два рыбака, незаконно рыбачивших в водах неподалеку от острова, заснули, и их лодка подплыла слишком близко к острову, и тогда они были убиты лучниками. Когда за телами рыбаков прилетел вертолет, он тоже был атакован градом стрел и ему пришлось улететь ни с чем.

В результате власти Индии вообще запретили посещать остров и объявили 5 км зону вокруг него запретной. Именно поэтому вы, скорее всего, никогда не сможете ступить на этот остров. Но даже если бы у вас и была такая возможность, вряд ли вы бы захотели рискнуть ради этого своей жизнью.
Кстати, по результатам последней переписи на острове проживает примерно 40 человек. Но специалисты считают, что реальная цифра колеблется от 50 до 400 человек. Но так это или нет, знают только те, кто оказался на острове в 2006 году. К сожалению, они уже не смогут сказать нам правду.

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Метки: Запретный остров   запрет   интересно   люди   племена   факты   фото   
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10  комментариев
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12k
Мистер Фикс 52 минуты назад
Видимо, когда-то давно они столкнулись с "дружелюбной" цивилизацией. С тех пор из уст в уста передается предание об этом.
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7k
Zhora 17 минут назад
Так выглядит Ваканда в реальности
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61k
Андрей 20 минут назад
Люди живут себе спокойно, они счастливы. Не стоит лезть к ним вместе со своей "цивилизацией".
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8k
Фомич Полчаса назад
Они были изолированы от мировой культуры и истории на протяжении многих тысяч лет.

Там же тогда многовековой инцест идет. И вроде все нормально выглядят.
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Интересно. Я ведь это можно рассматривать как вариант зоопарка...
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167
Голован Щекн 58 минут назад
нет земледелия, но и ипотеки то же нет
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45
MAX 59 минут назад
1 мегатонную ядерную бомбу им скинуть и делов
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