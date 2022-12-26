Запретный остров, на котором живет племя из каменного века

Прошло две недели, и только тогда к кораблю прилетел вертолет и спас всех членов экипажа. По-настоящему мирный контакт между жителями острова и внешним миром – группой индийских антропологов – произошел только в 1991 году. Но в 1997 году правительство Индии решило приостановить дальнейшие попытки общения, чтобы уберечь сентинельцев от инфекций, к которым у них не было иммунитета – история знает немало подобных печальных историй – и потому, что был велик риск быть атакованным жителями острова. Наконец, в 2006 году произошла трагедия – два рыбака, незаконно рыбачивших в водах неподалеку от острова, заснули, и их лодка подплыла слишком близко к острову, и тогда они были убиты лучниками. Когда за телами рыбаков прилетел вертолет, он тоже был атакован градом стрел и ему пришлось улететь ни с чем.