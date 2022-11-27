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Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?

Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?

Автор:
27 ноября 2022 09:55
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Пикадоры   бык   интересно   испанская коррида   люди   факты   фото   
2721
11

Хэй, торреро! Всем известна знаменитая испанская коррида - смертельно опасная игра человека с быком на арене.

А откуда вообще появилась испанская коррида и почему ее ныне так настойчиво желают запретить?


Как появилась коррида

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Истоки испанской корриды историки видят еще в древнем-предревнем доиндоевропейском культе быка, бытовавшем по всему средневековью. Фрески с бычьими играми можно найти, к примеру, в минойских дворцах старого Крита, трехтысячелетней давности. А отголоски поклонения быку, ясное дело, встречаются, в том же мифе о Минотавре, которого кормили юными барышнями.

Заселившие Испанию загадочные племена иберов вполне себе культ быка восприняли. Бык, по одной из версий, даже красовался на их национальном символе.

Где-то к началу нашей эры Испанию полностью покоряют римляне. И устраивают тут свои знаменитые гладиаторские бои. В том числе, людей против быков и других крупных животных. Вплоть до слонов.

С уходом римлян местные испанцы традиций гладиаторских боев не забыли. Но вот христианство разрешило теперь проводить их лишь против животных. С учетом развала Римской империи слонов и прочих носорогов из Африки было уже не привезти. И народ вынужден был смотреть бои именно с быками (благо этих было много). Что постепенно превратились в целое четко организованное шоу.

Как организована коррида

Коррида строится по веками тонко отточенным правилам, отступить от которых значит подвергнуть риску жизни ее участников.

Вначале быку кидают затравку, чтоб он побегал. Пободал лошадей всадников-пикадоров, погонялся за пешими бандирильеро, пытающими воткнуть ему в загривок одни - пику, другие - копье-бандерилью. То есть, чтоб бык героем себя ощутил и страх потерял. А заодно подустал и ослаб от ран да потери крови.

Затем уже выходит на арену его величество матадор (el matador - "убийца"). Тот самый грациозный чувак с красной тряпкой (капоте), что в смертельно опасном танце и кончает шпагой (мулетой) животину.

Запрет на корриду

Любопытно, что захватившие затем Пиренейский полуостров арабы попытались корриду запретить. Мол, ересь и страшно. На контролируемой мусульманами испанской территории коррида угодила под страшнейшее табу.

Зато христиане испанские увидели в этом знак сопротивления захватчикам-иноверцам. И отличную тренировку смелости перед войной. Потому на корриду налегли еще упорнее. Шоу с быками стало своего рода национальным символом Испании...

Интересно, что в XVI-м столетии корриду снова попытались запретить. На этот раз римский папа Пий V, посчитавший убийство быков на арене языческим действом. Пий даже пригрозил отлучать от церкви всех участников корриды. Но испанцы, несмотря на всю свою католическую религиозность, даже тогда от корриды не отказались. И Святейший престол вынужден был смягчить свой запретит. Римский папа попросил лишь не посвящать убийство быков Христу и Святым.

Сегодня в Испании опять огромное число сторонников запрета корриды. Особенно среди зоозащитников. Мол, убийство быка на арене жесткое, кровавое зрелище, причиняющее страдание самому животному и многим наблюдающим шоу людям.

На что сторонники корриды с недоумением отвечают: а что, быка на бойне легче убивают? И вообще-то на корриде "торро" вполне имеет право на помилование с сохранением жизни. Плюс, человек и бык на арене находятся примерно в равных условиях... Ну а людей с тонкой душевной организацией никто на бои быков смотреть явно не заставляет!

Еще интересный момент. В 2000-е годы в России тоже хотели провести корриду. Даже быков подобрали для шоу. Но власти Москвы корриду велели запретить - как слишком жестокое зрелище. Даже в ее португальском варианте, когда быка убивают за сценой. В итоге, коррида в российской столице, короче, так и не состоялась. А подобранных быков сразу же добрые люди заботливо пустили на мясо...

Почему на корриде русских сажают отдельно?

Любопытный факт. Русских туристов, желающих посмотреть корриду, обычно на трибунах сажают отдельно, повыше от арены. Как и многих других иностранных зрителей, впрочем.

Как объясняют сами испанцы, делается сие оттого, что гости страны, особенно россияне, слишком часто болеют не за тореадоров, а за быков. Еще и громкими криками подбадривают рогатых. С громкими криками а-ля "Васька, давай, поддави-ка его, живодера, врежь ему" искренне радуются ошибкам матадоров, словно не понимая, что тем грозит реальная опасность. А ведь участникам боя ох как нужна в этот момент поддержка трибун...

Как вы считаете, дорогие читатели, следует ли вообще запретить корриду? В России, она, кстати, запрещена законом, аж с 2013-го года.

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Метки: Пикадоры   бык   интересно   испанская коррида   люди   факты   фото   
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48  комментариев
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Всегда болею за быка
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13k
Александр 6 минут назад
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31k
Юр21 8 минут назад
Я считаю что коррида - это дело самих испанцев, у нас стенка на стенку в почёте, правда уже подзабытое развлечение...
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40
Иван Днепров 12 минут назад
Кровавое зрелище? Да! Жестокое зрелище!? Да! Но тысяча чертей ... коррида даёт быку хотя бы ШАНС!!! В отличии от той же бойни, где животине вариантов не предусмотрено. Так что затрудняюсь сказать что-то определённо но, в одном уверен точно. Если испанцы сохранили эту традицию и пронесли её через века то, никто не имеет права требовать её отменить!
А всех защитников животных приглашаю под стены скотобоень, там вас ждут!
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11k
GMN 21 минуту назад
В Барселоне (Каталония) коррида запрещена уже лет 15. А в остальной Испании убивают быков пока...
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337
MidMaster Полчаса назад
Я думаю об этом как русский на трибуне корриды
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5k
magic32 39 минут назад
Джек Лондон "Безумие Джона Харнеда"

"...– Дело не в быке, – ответил Джон Харнед. – Это зрелище вредное: оно развращает тех, кто его видит, – люди привыкают наслаждаться мучениями животного. Впятером нападать на одного глупого быка – ведь на это же способны только жалкие трусы! И зрителей это учит трусости. Бык умирает, а люди остаются жить и усваивают урок. Зрелище трусости отнюдь не воспитывает в людях храбрость. [...] – Это трусливая забава трусливого народа, – сказал он. – Ого! – тихо отозвался Луис Сервальос. – Вам кажется, что вы понимаете нас? – Да, я теперь понял, что породило испанскую инквизицию, – ответил Джон Харнед. – Она, наверное, доставляла испанцам еще большее наслаждение, чем бой быков."
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7k
evenSeven 41 минуту назад
Из всего этого варварского действа мне только старый анекдот нравится:
Новый русский заходит с друзьями в самый дорогой испанский ресторан и просить подать им самое дорогое блюдо. Им приносят "La esencia de las corridas" - два здоровенных бычьих яйца и немного гарнира. Все отменно, все всем понравилось.
Проходит какое-то время, снова таже компания заходит в тот же ресторан, с порога заявляет "La esencia de las corridas", но в этот раз им приносят блюдо с двумя небольшими яйцами и обилием гарнира:
- Эээ... а что-то в прошлый раз это блюдо как-то по-другому выглядело.
- Ну, бывает так, что тореадор побеждает быка, а бывает, что бык побеждает тореадора!

Часто вот как-то по жизни вспоминается, что "а бывает, что бык побеждает тореадора".
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4k
Ivan 42 минуты назад
Был на корриде лет в 16. Чтоб отдельно посадили-не помню. Мне было как-то не интересно. "Опасности" для людей я ни разу не заметил. И смотрел в пол глаза. Моральными вопросами о мучении животного я не задавался. Впечатления не произвело. Но, с другой стороны, я не люблю массовые зрелища вообще. Театр, футбол-это все не мое.
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5k
magic32 43 минуты назад
"Плюс, человек и бык на арене находятся примерно в равных условиях..." - мататадора перед выходом тоже гоняют по арене, бросают в него пиками?
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18k
Алексей Теуш 46 минут назад
По-моему Маяковский сокрушался, что нельзя установить быку на рога пулемёты.
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19k
Valiko 46 минут назад
За Ваську!
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10k
An4aR 52 минуты назад
Андрей Мыльников, «Коррида в Мадриде» (левая часть триптиха «Три креста Испании»).
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1k
КАКАнгел 58 минут назад
Конечно запретить надо . или сделать её несколько иной. Быка тренировать, оружие только рога копыта (не допускать металлических удлинителей рогов ), специально и проводить соревнования на скорость . Допустим закидывать 12 человек (ну лучше испанцев если мы будим воевать с НАТО, или ладно хохлов как облегченный вариант - они же европейцы ) на арену и какой бык быстрее их порвет- тот и чемпион. Тому честь хвала и почет.
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7k
Elena Ki 58 минут назад
Я думала - потому что русские рвутся на арену.

Я ночевала на Крите в гостинице с бассейном, не выбирала, так получилось. Проездом, одну ночь. И номер мне дали на втором этаже, балкон - прямо над бассейном. Еще когда ключи от номера брала, отдав паспорт, на меня странно так посмотрели, как бы оценивающе. Не придала значения. Как зашла в номер и увидела вид с балкона, всю оставшуюся ночь боролась с искушением прыгнуть в бассейн с балконa. Думала - чем я рискую? Завтра уеду и никогда их больше не увижу. Но как-то удержалась. Когда наутро забирала паспорт, мне сказали "по секрету", что на меня ставки делали - прыгну / не прыгну. Говорят, все русские до меня прыгали. Ну, хоть какое-то развлечение грекам в межсезонье.
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1k
K_II_T Час назад
Ну что.
Испания играет сегодня.
Кто выйдет из группы?
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327
Андерсен Час назад
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10k
Шео Час назад
Приехал как-то мужик в Испанию посмотреть на корриду. И когда он был там в одном из ресторанов, то увидел за соседним столиком, как им подали какое-то большое экзотическое блюдо. Он подозвал официанта и спрашивает:
Извините, что это за блюдо вы подали на соседний столик?
Это у нас такая традиция, отвечает официант. После корриды в нашем ресторане можно заказать жареные яйца побеждённого быка.
Принесите и мне тоже, я хочу попробовать!
Извините, но в этом сезоне корриды больше не будет, а все яйца закончились. Приезжайте в следующем году.

То, что мужику не удалось попробовать такой деликатес, ещё больше раззадорило его. И на следующий год он снова полетел в Испанию, в то время, когда там проходила коррида. Но в этот раз специально прилетел пораньше. Зашёл в тот же ресторан и заказал себе это блюдо.

Через какое-то время ему приносят на тарелочке два маленьких яичка.
Что это такое? возмущается он. В прошлом году я тут был и видел, как вы подавали огромное блюдо!
Видите ли, сеньор, говорит официант, в корриде не всегда побеждает матадор…
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6k
Mixalych Час назад
Интересно, а если на арену выпустить двух быков и двух карнавальных живодеров одновременно?
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24k
ПаганецЪ Час назад
(С)...древнем-предревнем доиндоевропейском культе быка, бытовавшем по всему средневековью. Фрески с бычьими играми можно найти, к примеру, в минойских дворцах старого Крита, трехтысячелетней давности.(/С)

Минойская цивилизация - это средневековье?
Автор, хоть читай, что пишешь.
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10k
Андрей Ма-С Час назад
блин а я думал что я один такой бессердечный и зря я радуюсь когда бык насаживает на рога этих петухов ряженых. Ан нет оказывается просто русский)
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306
Олеся Андрей Ма-С Полчаса назад
Просто я русских, поэтому болею за быка, но нормально отношусь, когда толпа мужиков с навороченым оружием гоняет и убивает кабанов.
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