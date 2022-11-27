Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?

Заселившие Испанию загадочные племена иберов вполне себе культ быка восприняли. Бык, по одной из версий, даже красовался на их национальном символе.

Где-то к началу нашей эры Испанию полностью покоряют римляне. И устраивают тут свои знаменитые гладиаторские бои. В том числе, людей против быков и других крупных животных. Вплоть до слонов.