Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?

Хэй, торреро! Всем известна знаменитая испанская коррида - смертельно опасная игра человека с быком на арене.
А откуда вообще появилась испанская коррида и почему ее ныне так настойчиво желают запретить?
Как появилась коррида
Истоки испанской корриды историки видят еще в древнем-предревнем доиндоевропейском культе быка, бытовавшем по всему средневековью. Фрески с бычьими играми можно найти, к примеру, в минойских дворцах старого Крита, трехтысячелетней давности. А отголоски поклонения быку, ясное дело, встречаются, в том же мифе о Минотавре, которого кормили юными барышнями.
Заселившие Испанию загадочные племена иберов вполне себе культ быка восприняли. Бык, по одной из версий, даже красовался на их национальном символе.
Где-то к началу нашей эры Испанию полностью покоряют римляне. И устраивают тут свои знаменитые гладиаторские бои. В том числе, людей против быков и других крупных животных. Вплоть до слонов.
С уходом римлян местные испанцы традиций гладиаторских боев не забыли. Но вот христианство разрешило теперь проводить их лишь против животных. С учетом развала Римской империи слонов и прочих носорогов из Африки было уже не привезти. И народ вынужден был смотреть бои именно с быками (благо этих было много). Что постепенно превратились в целое четко организованное шоу.
Как организована коррида
Коррида строится по веками тонко отточенным правилам, отступить от которых значит подвергнуть риску жизни ее участников.
Вначале быку кидают затравку, чтоб он побегал. Пободал лошадей всадников-пикадоров, погонялся за пешими бандирильеро, пытающими воткнуть ему в загривок одни - пику, другие - копье-бандерилью. То есть, чтоб бык героем себя ощутил и страх потерял. А заодно подустал и ослаб от ран да потери крови.
Затем уже выходит на арену его величество матадор (el matador - "убийца"). Тот самый грациозный чувак с красной тряпкой (капоте), что в смертельно опасном танце и кончает шпагой (мулетой) животину.
Запрет на корриду
Любопытно, что захватившие затем Пиренейский полуостров арабы попытались корриду запретить. Мол, ересь и страшно. На контролируемой мусульманами испанской территории коррида угодила под страшнейшее табу.
Зато христиане испанские увидели в этом знак сопротивления захватчикам-иноверцам. И отличную тренировку смелости перед войной. Потому на корриду налегли еще упорнее. Шоу с быками стало своего рода национальным символом Испании...
Интересно, что в XVI-м столетии корриду снова попытались запретить. На этот раз римский папа Пий V, посчитавший убийство быков на арене языческим действом. Пий даже пригрозил отлучать от церкви всех участников корриды. Но испанцы, несмотря на всю свою католическую религиозность, даже тогда от корриды не отказались. И Святейший престол вынужден был смягчить свой запретит. Римский папа попросил лишь не посвящать убийство быков Христу и Святым.
Сегодня в Испании опять огромное число сторонников запрета корриды. Особенно среди зоозащитников. Мол, убийство быка на арене жесткое, кровавое зрелище, причиняющее страдание самому животному и многим наблюдающим шоу людям.
На что сторонники корриды с недоумением отвечают: а что, быка на бойне легче убивают? И вообще-то на корриде "торро" вполне имеет право на помилование с сохранением жизни. Плюс, человек и бык на арене находятся примерно в равных условиях... Ну а людей с тонкой душевной организацией никто на бои быков смотреть явно не заставляет!
Еще интересный момент. В 2000-е годы в России тоже хотели провести корриду. Даже быков подобрали для шоу. Но власти Москвы корриду велели запретить - как слишком жестокое зрелище. Даже в ее португальском варианте, когда быка убивают за сценой. В итоге, коррида в российской столице, короче, так и не состоялась. А подобранных быков сразу же добрые люди заботливо пустили на мясо...
Почему на корриде русских сажают отдельно?
Любопытный факт. Русских туристов, желающих посмотреть корриду, обычно на трибунах сажают отдельно, повыше от арены. Как и многих других иностранных зрителей, впрочем.
Как объясняют сами испанцы, делается сие оттого, что гости страны, особенно россияне, слишком часто болеют не за тореадоров, а за быков. Еще и громкими криками подбадривают рогатых. С громкими криками а-ля "Васька, давай, поддави-ка его, живодера, врежь ему" искренне радуются ошибкам матадоров, словно не понимая, что тем грозит реальная опасность. А ведь участникам боя ох как нужна в этот момент поддержка трибун...
Как вы считаете, дорогие читатели, следует ли вообще запретить корриду? В России, она, кстати, запрещена законом, аж с 2013-го года.
Источник:
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А всех защитников животных приглашаю под стены скотобоень, там вас ждут!
"...– Дело не в быке, – ответил Джон Харнед. – Это зрелище вредное: оно развращает тех, кто его видит, – люди привыкают наслаждаться мучениями животного. Впятером нападать на одного глупого быка – ведь на это же способны только жалкие трусы! И зрителей это учит трусости. Бык умирает, а люди остаются жить и усваивают урок. Зрелище трусости отнюдь не воспитывает в людях храбрость. [...] – Это трусливая забава трусливого народа, – сказал он. – Ого! – тихо отозвался Луис Сервальос. – Вам кажется, что вы понимаете нас? – Да, я теперь понял, что породило испанскую инквизицию, – ответил Джон Харнед. – Она, наверное, доставляла испанцам еще большее наслаждение, чем бой быков."
Новый русский заходит с друзьями в самый дорогой испанский ресторан и просить подать им самое дорогое блюдо. Им приносят "La esencia de las corridas" - два здоровенных бычьих яйца и немного гарнира. Все отменно, все всем понравилось.
Проходит какое-то время, снова таже компания заходит в тот же ресторан, с порога заявляет "La esencia de las corridas", но в этот раз им приносят блюдо с двумя небольшими яйцами и обилием гарнира:
- Эээ... а что-то в прошлый раз это блюдо как-то по-другому выглядело.
- Ну, бывает так, что тореадор побеждает быка, а бывает, что бык побеждает тореадора!
Часто вот как-то по жизни вспоминается, что "а бывает, что бык побеждает тореадора".
Я ночевала на Крите в гостинице с бассейном, не выбирала, так получилось. Проездом, одну ночь. И номер мне дали на втором этаже, балкон - прямо над бассейном. Еще когда ключи от номера брала, отдав паспорт, на меня странно так посмотрели, как бы оценивающе. Не придала значения. Как зашла в номер и увидела вид с балкона, всю оставшуюся ночь боролась с искушением прыгнуть в бассейн с балконa. Думала - чем я рискую? Завтра уеду и никогда их больше не увижу. Но как-то удержалась. Когда наутро забирала паспорт, мне сказали "по секрету", что на меня ставки делали - прыгну / не прыгну. Говорят, все русские до меня прыгали. Ну, хоть какое-то развлечение грекам в межсезонье.
Испания играет сегодня.
Кто выйдет из группы?
Извините, что это за блюдо вы подали на соседний столик?
Это у нас такая традиция, отвечает официант. После корриды в нашем ресторане можно заказать жареные яйца побеждённого быка.
Принесите и мне тоже, я хочу попробовать!
Извините, но в этом сезоне корриды больше не будет, а все яйца закончились. Приезжайте в следующем году.
То, что мужику не удалось попробовать такой деликатес, ещё больше раззадорило его. И на следующий год он снова полетел в Испанию, в то время, когда там проходила коррида. Но в этот раз специально прилетел пораньше. Зашёл в тот же ресторан и заказал себе это блюдо.
Через какое-то время ему приносят на тарелочке два маленьких яичка.
Что это такое? возмущается он. В прошлом году я тут был и видел, как вы подавали огромное блюдо!
Видите ли, сеньор, говорит официант, в корриде не всегда побеждает матадор…
Минойская цивилизация - это средневековье? Автор, хоть читай, что пишешь.