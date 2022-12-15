Самый долгий эксперимент в истории. Зачем люди много лет ждали каплю

В 1927 году профессор Томас Парнелл из Университета Квинсленда (Австралия) решил продемонстрировать своим студентам, что некоторые вещества, которые кажутся твердыми, на самом деле являются жидкостями с очень высокой вязкостью. Он тогда не знал, что запустит самый долгий эксперимент в истории, который продолжается до сих пор.
Для опыта профессор взял пек. Так называют остатки от перегонки каменноугольного, торфяного, древесного дёгтя, а также нефтяной смолы.
Парнелл расплавил немного смолы в стеклянной воронке с запаянной ножкой и оставил ее остывать на три года. Даже подготовка в этом эксперименте кажется слишком долгой. Но она всё равно не сравнима с временем самого опыта.
В твердых веществах молекулы или атомы сохраняют неизменную структуру. В итоге, такое тело сохраняет не только объем, но и форму. Жидкость же форму сохранить не может, потому и течет.
В 1930 году он отрезал запаянную ножку, подвесил воронку над стаканом и стал ждать. Прошло восемь лет, прежде чем первая капля упала в стакан, и еще девять лет, прежде чем упала вторая. Эти падения не увидел никто. Просто потому, что рядом с препаратом в момент падения никого и не было.
Парнелл не дожил до падения третьей капли в 1954 году, так как скончался в сентябре 1948 года. Он так и не смог увидеть ни одной капли. Но эксперимент продолжил жить дальше.
Эксперимент с падением капли мог бы остаться в безвестности, если бы не Джон Мейнстоун, который поступил на физический факультет Квинслендского университета в 1961 году. Он убедил кафедру выставить эксперимент на всеобщее обозрение в фойе здания кафедры.
Сейчас этот эксперимент продолжается уже не с целью демонстрации студентам, а чтобы измерить скорость движения куска пека. И, соответственно, расход куска этой смолы. Это, в целом, позволит распространить результаты на жидкости с высокой вязкостью.
С тех пор упало еще шесть капель и это какое-то проклятье, ведь увидеть смогли только девятую.
Профессор Мейнстоун так и не увидел процесс падения. В 1979 году шестая капля упала во время выходных. Никто не мог это просчитать и у профессора точно был очень тяжелый понедельник.
В 1988 году, когда эксперимент с гордостью демонстрировался на Всемирной выставке в Брисбене, профессор Мейнстоун шел за напитком, когда упала седьмая капля.
К 2000 году была установлена видеокамера, чтобы запечатлеть восьмую каплю, но в решающий момент она вышла из строя.
И только в апреле 2014, когда всё оборудование было настроено, на специальном сайте трансляции люди смогли увидеть падение капли пека, которое так сильно ждали.
Нужно отметить, что сам эксперимент в Квинсленде был превзойден по популярности в июле 2013 года, когда другая давняя воронка из смолы дала первую каплю, которая упала при зрителях.
Пек это еще не самое "твердое" вещество, которое на самом деле является жидким.
Есть еще один материал, который по структуре является жидкостью — стекло. Структура стекла соответствует структуре жидкости. Просто ее вязкость слишком высокая. Чтобы увидеть, как стекло течет, потребуется невообразимо много времени.
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