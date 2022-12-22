Кто надел чёрную повязку Кутузову, который её никогда в жизни не носил

Образ фельдмаршала Кутузов с чёрной повязкой на правом глазу появился благодаря кино, а в реальности знаменитый русский полководец ничем таким в жизни не пользовался. Известно, что его ранения привели к тому, что правый глаз был немного перекошен, но он не прятал его за повязкой.
В "пиратском" образе Кутузова нет ни на прижизненных портретах (пример из подборки – портрет работы Р.М.Волкова, где как раз видны проблемы с глазами, но повязки нет), ни в воспоминаниях современников и его личных мемуарах – есть только упоминания о боли в глазах в письмах фельдмаршала. Без повязки он стоит и на Казанской площади в Санкт-Петербурге в виде знаменитого памятника, который создан в 1837-м году.
Похоже, что в нашу "коллективную память" чёрная повязка фельдмаршала попала благодаря советскому фильму "Гусарская баллада", где роль Кутузова исполнял Игорь Ильинский. Хотя и для советского кино это был не первый раз – с повязкой полководец появляется в сцене битвы в конце фильма "Кутузов", снятого в 1943-м году (хотя весь фильм ходит без повязки).
Однако именно "Гусарская баллада" режиссёра Эльдара Рязанова стала особо популярным фильмом – в СССР и теперь в России. Позаимствована ли авторами картины идея с повязкой из снятого во время войны "Кутузова", происходило ли это осознанно – неизвестно. Однако образ настолько удался, что и сейчас многие совершенно уверены, что "всё так и было".
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Не одел, а надел.