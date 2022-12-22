Кто надел чёрную повязку Кутузову, который её никогда в жизни не носил

В "пиратском" образе Кутузова нет ни на прижизненных портретах (пример из подборки – портрет работы Р.М.Волкова, где как раз видны проблемы с глазами, но повязки нет), ни в воспоминаниях современников и его личных мемуарах – есть только упоминания о боли в глазах в письмах фельдмаршала. Без повязки он стоит и на Казанской площади в Санкт-Петербурге в виде знаменитого памятника, который создан в 1837-м году.