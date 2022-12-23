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Откуда взялись рельсы на дне Бурлинского озера

Откуда взялись рельсы на дне Бурлинского озера

Автор:
23 декабря 2022 10:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   на дне Бурлинского озера   познавательно   рельсы   факты   фото   
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Бурлинское озеро на Алтае является солёным и как минимум с середины 18-го века тут добывают поваренную соль промышленным способом. На берегу озера с давних времён стоит посёлок Бурсоль, а само озеро попало в ряд тех, что часто называют "Розовое".

Что касается истории, то, говорят, именно бурлинскую соль подавали к царскому столу ещё со времён Екатерины Второй. Солёное озеро было известно и до этого – может быть это историческая байка, но считается, то Пётр Первый называл это место "Царской солонкой".

А вот название "Розовое" появилось потому, что оно окрашивается в близкие к этому цвету оттенки летом, а причиной является вид мелких рачков, обитающих здесь – Artemia salina. Они выделяют определённый пигмент под действием солнечного света, причём так получается, что чем более солнечно и тепло, тем выделяемый пигмент ярче.

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Поэтому и озеро может в этот период иметь цвет от бледно-розового до малинового или почти красного. Именно в этот летний период тут особенного много туристов. Которые, кстати, приезжают не просто полюбоваться необычным водоёмом, но и на лечение – польза от солёных озёр для здоровья всем известна.

Обычно плотность воды в солёных озёрах сравнивают с Мёртвым морем – по этому поводу часто пишут, что концентрация соли в Бурлинском озере выше, хотя это не совсем так. Может быть летом, когда испаряется больше воды и концентрация соли в озере увеличивается.

Впрочем, солёность воды обычно ещё оценивают невозможностью утонуть в ней – так вот, в Бурлинском озере утонуть очень сложно. И дело не только в плотности воды, но и в глубине самого водоёма – максимум 2,5 метра в самом глубоком месте, которое надо ещё поискать.

А так, говорят, почти всё озеро здесь можно пройти пешком от берега до берега. Правда, это не быстро – размеры озера составляют примерно 6 на 8 километров. Но в теории по озеру можно ещё и проехать – на поезде по рельсам. Звучит странно, но по дну Бурлинского озера на самом деле проложены рельсы.

Они ведут к центру озера (кстати, местные жители обычно его называют просто Бурсоль, как и посёлок), где концентрация соли гораздо выше, чем у берегов – а от центра соль в нескольких вагонах везут к берегу. При этом создаётся впечатление, что поезд едет прямо по воде – и это "паровозик" является одной и главных "визитных карточек" Бурлинского озера.

Впрочем, это ещё не все особенности данного поезда. Его часто сравнивают с комбайном, потому что он в определённом смысле собирает соль со дна, складывает её в вагончики и едет по рельсам прямо на солеперерабатывающее предприятие. Это такое вот ноу-хау алтайских мастеров.

Есть тут и частный промысел, который выглядит так: местные жители приезжают на автомобилях с прицепами, просто грузят соль лопатами и уезжают. Затем соль просто сдаётся по определённой цене – говорят, для многих здесь это чуть ли не единственный источник дохода.

Впрочем, есть те, кто предпочитает не сдавать по 100 килограмм, а фасовать сам – тут же, на берегу, туристы могут купить на память уже высушенную и упакованную соль из Бурлинского озера.

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Метки: интересно   на дне Бурлинского озера   познавательно   рельсы   факты   фото   
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