Откуда взялись рельсы на дне Бурлинского озера

Что касается истории, то, говорят, именно бурлинскую соль подавали к царскому столу ещё со времён Екатерины Второй. Солёное озеро было известно и до этого – может быть это историческая байка, но считается, то Пётр Первый называл это место "Царской солонкой".

А вот название "Розовое" появилось потому, что оно окрашивается в близкие к этому цвету оттенки летом, а причиной является вид мелких рачков, обитающих здесь – Artemia salina. Они выделяют определённый пигмент под действием солнечного света, причём так получается, что чем более солнечно и тепло, тем выделяемый пигмент ярче.