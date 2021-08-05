Женщина-хирург, выдававшая себя за мужчину

Обучение прошло успешно, и Джеймс Бэрри стал хирургом. К сожалению, финансовое состояние семьи не позволило ему вернуться домой, и он поступил на службу в британскую армию, теперь уже на всю жизнь оставаясь Джеймсом Бэрри. Армия, с ее трудными заболеваниями и ранами, сделала из Джеймса прекрасного хирурга, который со своим британским стремлением к порядку стал невыносим для начальства. Его отправили в Индию, а затем посылали в другие британские колонии. В карьере Бэрри были взлеты и падения: он получил звание генерал-инспектора и был разжалован в рядовые хирурги из-за нарушения дисциплины; он боролся с эпидемией холеры, долго болел желтой лихорадкой, заразившись ею на британских островных государствах – но остался верен своей профессии.

Бэрри был не только блистательным хирургом, который брался за трудные операции и стал одним из первых, кто провел операцию по кесареву сечению, он был заботливым врачом для своих пациентов, добиваясь в больницах качественного лечения и хорошего питания. Больные и раненые уважали Бэрри, а начальство ненавидело, считая, что он позволяет «нежиться» пациентам в больницах. В Кейптауне он добился строительства надежной водопроводной сети, в Канаде – улучшения условий содержания в местах заключения и в лепрозориях, в Африке наладил доставку медикаментов.