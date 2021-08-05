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Женщина-хирург, выдававшая себя за мужчину

Женщина-хирург, выдававшая себя за мужчину (3 фото)

Автор:
05 августа 2021 09:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: врач   женщина   интересно   история   факты   фото   хирург   
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Переодевания мужчины в женщину и наоборот часто являются сюжетами комедийных фильмов, но в жизни бывают и серьезные случаи. Примером этому является жизнь человека, известного под именем Джеймса Бэрри.

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Метки: врач   женщина   интересно   история   факты   фото   хирург   
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