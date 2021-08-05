Женщина-хирург, выдававшая себя за мужчину

Переодевания мужчины в женщину и наоборот часто являются сюжетами комедийных фильмов, но в жизни бывают и серьезные случаи. Примером этому является жизнь человека, известного под именем Джеймса Бэрри.
Как появился «Джеймс Бэрри»
В английской семье зеленщика примерно в 1792 году родилась девочка Маргарет Энн Балкли. Ее воспитывали в британских традициях строгости, послушания и приверженности к чистоте. Разорение отца и его заключение в тюрьму заставили семью искать средства существования. Маргарет решила стать врачом, но получить медицинское образование по британским правилам девушка не могла. Тогда было принято решение: Маргарет на время должна притвориться мужчиной и поступить на медицинский факультет. Осуществляя план, мать и Маргарет сели на корабль, отплывающий в Шотландию, а покинули его мать и юноша с именем Джеймс Бэрри. Худощавая фигура девушки и короткая стрижка позволили окружающим принять ее за молодого человека.
Обучение прошло успешно, и Джеймс Бэрри стал хирургом. К сожалению, финансовое состояние семьи не позволило ему вернуться домой, и он поступил на службу в британскую армию, теперь уже на всю жизнь оставаясь Джеймсом Бэрри. Армия, с ее трудными заболеваниями и ранами, сделала из Джеймса прекрасного хирурга, который со своим британским стремлением к порядку стал невыносим для начальства. Его отправили в Индию, а затем посылали в другие британские колонии. В карьере Бэрри были взлеты и падения: он получил звание генерал-инспектора и был разжалован в рядовые хирурги из-за нарушения дисциплины; он боролся с эпидемией холеры, долго болел желтой лихорадкой, заразившись ею на британских островных государствах – но остался верен своей профессии.
Бэрри был не только блистательным хирургом, который брался за трудные операции и стал одним из первых, кто провел операцию по кесареву сечению, он был заботливым врачом для своих пациентов, добиваясь в больницах качественного лечения и хорошего питания. Больные и раненые уважали Бэрри, а начальство ненавидело, считая, что он позволяет «нежиться» пациентам в больницах. В Кейптауне он добился строительства надежной водопроводной сети, в Канаде – улучшения условий содержания в местах заключения и в лепрозориях, в Африке наладил доставку медикаментов.
Была ли тайна Джеймса Бэрри раскрыта при его жизни?
Если и была раскрыта, то об этом молчали. Наверняка, его верный слуга Джон знал или догадывался, но предпочел сохранить хорошие отношения с хозяином. Коллеги-медики не могли не догадываться, кто скрывается за невысокой, тщедушной фигуркой с тонким голоском, но Джеймс был верным другом и всегда приходил на помощь в трудных медицинских случаях; кроме того, они вместе противостояли произволу начальства. Говорили, что мэр Кейптауна был особо нежен с Джеймсом – Маргарет, и что у них даже родился ребенок, но судьба ребенка неизвестна, а Джеймс, по всей вероятности, не хотел терять заслуженное место в обществе.
Тайна была раскрыта, когда Джеймс Бэрри 25 июля 1865 года скончался от дизентерии, а его тело обмывала некая София Бишоп. Пораженная, она хотела получить деньги за свое молчание от друзей Бэрри, но те убедили ее, что она встретилась с физиологической аномалией, которая на сенсацию не тянет. Лишь во второй половине XX века исследователь из ЮАР, читая переписку Джеймса Бэрри, установил настоящее имя хирурга – Маргарет Энн Балкли.
О необыкновенной жизни военного хирурга написаны книги и сняты фильмы.
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