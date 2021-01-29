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Норвежцы проморгали вторжение «красной армии Сталина»

Норвежцы проморгали вторжение «красной армии Сталина» (6 фото)

Автор:
29 января 2021 08:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   краб   красная армия Сталина   познавательно   сталин   факты   фото   
886
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Журналист испанского издания La Vanguardia Рафаэль Рамос рассказал о вторжении в Норвегию необычных захватчиков со стороны России и сравнил это с оккупацией норвежской территории немецкой армией в период Второй мировой войны.
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Метки: интересно   краб   красная армия Сталина   познавательно   сталин   факты   фото   
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9k
Kostick 3 часа назад
сталин то каким боком? и как можно одновременно и жаловаться, и выращивать?
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Евгения Ефимова Полчаса назад
Не понимаю, чем они недовольны. Им еды деликатесной нахаляву подогнали, а они еще жалуются. Зажрались!
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