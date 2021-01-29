Норвежцы проморгали вторжение «красной армии Сталина»

Кроме того, защитники окружающей среды жалуются, что крабы — природные хищники.





Они собираются в колонии до десяти тысяч особей и нарушают баланс экосистемы, поедая мидий, моллюсков, планктон и личинки, населяющие морское дно. В итоге оно становится морским аналогом пустыни Сахара.



В Норвегии, как и в России и на Аляске, вводят ежегодные квоты на ловлю крабов, чтобы не перенасытить рынок, и разрешают вылавливать только самцов, обязывая отпускать самок и детенышей обратно в воду (не все так делают, поэтому остается икра). Однако ловля крабов — настолько прибыльное предприятие, что скандинавская страна начала выращивать их в рыбоводческих хозяйствах. В прошлом году Норвегия экспортировала крабов на сумму десять миллионов евро. За десять лет их стоимость выросла в три раза.



К пейзажу Бугёйнеса добавились 30 огромных круглых резервуаров с тысячей крабов в каждом. Именно столько составляет улов местных за день. Время от времени в отдаленной арктической деревне появляются авторефрижераторы, которые и перевозят крабов в Осло, расположенный в 1800 километрах к югу. Уже оттуда крабов самолетами доставляют в Японию, Лондон, Дубай, Лос-Анджелес, Куала-Лумпур и т. д.



Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали немцы. Русские, сражаясь с ними, заходили вглубь спорной территории на сотню километров, пока граница не была определена после окончания войны в 1945-м году. Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, «красной армии Сталина».