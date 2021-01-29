Норвежцы проморгали вторжение «красной армии Сталина»

Журналист испанского издания La Vanguardia Рафаэль Рамос рассказал о вторжении в Норвегию необычных захватчиков со стороны России и сравнил это с оккупацией норвежской территории немецкой армией в период Второй мировой войны.
Испанский журналист рассказывает, как самая северная страна НАТО — Норвегия — проморгала явную агрессию с российской территории. Вторжение осуществили не россияне из вида homo sapiens, а камчатские крабы. Завезенные учеными с Дальнего Востока, они отлично прижились в Европе и вторглись в Норвегию.
На маленьком норвежском острове Вордё находится финансируемый США радар, который следит за всеми передвижениями в Баренцевом море и на Кольском полуострове, в особенности за Северным флотом ВМФ России. Учитывая глобальное потепление, появление новых морских путей и упрощение доступа к природным ресурсам, Арктика приобретает ключевую стратегическую важность.
На маленьком норвежском острове Вордё находится финансируемый США радар, который следит за всеми передвижениями в Баренцевом море и на Кольском полуострове, в особенности за Северным флотом ВМФ России. Учитывая глобальное потепление, появление новых морских путей и упрощение доступа к природным ресурсам, Арктика приобретает ключевую стратегическую важность.
Норвежцев очень беспокоит теоретически возможное вторжение России с целью захватить их нефть и природный газ (это сюжет сериала «Occupied», снято уже несколько сезонов). Время от времени, в качестве сдерживающей меры, они приглашают американские войска, чтобы провести военные учения в северном регионе страны Финнбарке, что весьма раздражает Москву. Сегодня эта атака является политической фантастикой.
Зато произошла другая атака — вторжение так называемой «красной армии Сталина». Речь идет о полчищах огромных восьминогих камчатских крабов, они могут достигать двух метров в диаметре и веса в 15 килограмм. Они напоминают огромных пауков, придуманных режиссёром второсортного фильма. Эти крабы — очень дорогой деликатес, что-то типа черной икры. В ресторанах Осло, Токио и Нью-Йорка их подают по 100 евро за порцию.
Зато произошла другая атака — вторжение так называемой «красной армии Сталина». Речь идет о полчищах огромных восьминогих камчатских крабов, они могут достигать двух метров в диаметре и веса в 15 килограмм. Они напоминают огромных пауков, придуманных режиссёром второсортного фильма. Эти крабы — очень дорогой деликатес, что-то типа черной икры. В ресторанах Осло, Токио и Нью-Йорка их подают по 100 евро за порцию.
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В отношении к этому вторжению норвежцы расходятся во мнении. Одни принимают членистоногих иммигрантов с распростертыми объятиями, а другие предпочли бы, чтобы они вернулись домой.
Камчатский краб — это инвазивный вид, прибывший с Камчатки, полуострова на дальнем востоке Сибири. В 70-ых годах советские ученые перевозили крабов в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента. Вначале ученые думали, что они не приживутся, однако сегодня крабы обитают не только на территории России, но и на территории соседней Норвегии. Крабы обогнули Нордкап и спустились вдоль берега до Лофотенских островов, скорость их передвижения — 50 километров в год. По расчетам, за десять лет они доберутся до Бергена. Там вода уже значительно теплее, вопрос в том, остановятся ли они на этом завоевании или адаптируются и продолжат свою экспансию на юг.
Камчатский краб — это инвазивный вид, прибывший с Камчатки, полуострова на дальнем востоке Сибири. В 70-ых годах советские ученые перевозили крабов в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента. Вначале ученые думали, что они не приживутся, однако сегодня крабы обитают не только на территории России, но и на территории соседней Норвегии. Крабы обогнули Нордкап и спустились вдоль берега до Лофотенских островов, скорость их передвижения — 50 километров в год. По расчетам, за десять лет они доберутся до Бергена. Там вода уже значительно теплее, вопрос в том, остановятся ли они на этом завоевании или адаптируются и продолжат свою экспансию на юг.
До недавнего времени Бугёйнес, расположенный в Варенском заливе, был депрессивной рыбацкой деревушкой с маленькими разбросанными по тундре домиками. Летом через деревню постоянно проезжали туристы, во время полярного дня они приезжали на рассвете, чтобы увидеть закат и мгновенный восход в нескольких метрах над арктическим горизонтом. «Русское вторжение» изменило жизнь населения Бугёйнеса, сегодня жители зарабатывают, без особых усилий ловя крабов и продавая их по пять долларов за килограмм (в ресторанах цены выше в 20 раз).
Однако не все так довольны. У рыбаков, специализирующихся на ловле трески и сельди, другие настроения. Гигантские крабы рвут рыбацкие сети своими острыми клешнями, которыми можно с одного раза отрезать человеку палец. Кроме того, крабы по ходу дела и сами поедают рыбу. В Бугёйнесе, расположенном в 500 метрах к северу от полярного круга, это не имеет особого значения, так как там нет промышленного рыболовства, однако на Лофонтенских островах рыбная ловля — дело, которое кормит.
Однако не все так довольны. У рыбаков, специализирующихся на ловле трески и сельди, другие настроения. Гигантские крабы рвут рыбацкие сети своими острыми клешнями, которыми можно с одного раза отрезать человеку палец. Кроме того, крабы по ходу дела и сами поедают рыбу. В Бугёйнесе, расположенном в 500 метрах к северу от полярного круга, это не имеет особого значения, так как там нет промышленного рыболовства, однако на Лофонтенских островах рыбная ловля — дело, которое кормит.
Кроме того, защитники окружающей среды жалуются, что крабы — природные хищники.
Они собираются в колонии до десяти тысяч особей и нарушают баланс экосистемы, поедая мидий, моллюсков, планктон и личинки, населяющие морское дно. В итоге оно становится морским аналогом пустыни Сахара.
В Норвегии, как и в России и на Аляске, вводят ежегодные квоты на ловлю крабов, чтобы не перенасытить рынок, и разрешают вылавливать только самцов, обязывая отпускать самок и детенышей обратно в воду (не все так делают, поэтому остается икра). Однако ловля крабов — настолько прибыльное предприятие, что скандинавская страна начала выращивать их в рыбоводческих хозяйствах. В прошлом году Норвегия экспортировала крабов на сумму десять миллионов евро. За десять лет их стоимость выросла в три раза.
К пейзажу Бугёйнеса добавились 30 огромных круглых резервуаров с тысячей крабов в каждом. Именно столько составляет улов местных за день. Время от времени в отдаленной арктической деревне появляются авторефрижераторы, которые и перевозят крабов в Осло, расположенный в 1800 километрах к югу. Уже оттуда крабов самолетами доставляют в Японию, Лондон, Дубай, Лос-Анджелес, Куала-Лумпур и т. д.
Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали немцы. Русские, сражаясь с ними, заходили вглубь спорной территории на сотню километров, пока граница не была определена после окончания войны в 1945-м году. Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, «красной армии Сталина».
Они собираются в колонии до десяти тысяч особей и нарушают баланс экосистемы, поедая мидий, моллюсков, планктон и личинки, населяющие морское дно. В итоге оно становится морским аналогом пустыни Сахара.
В Норвегии, как и в России и на Аляске, вводят ежегодные квоты на ловлю крабов, чтобы не перенасытить рынок, и разрешают вылавливать только самцов, обязывая отпускать самок и детенышей обратно в воду (не все так делают, поэтому остается икра). Однако ловля крабов — настолько прибыльное предприятие, что скандинавская страна начала выращивать их в рыбоводческих хозяйствах. В прошлом году Норвегия экспортировала крабов на сумму десять миллионов евро. За десять лет их стоимость выросла в три раза.
К пейзажу Бугёйнеса добавились 30 огромных круглых резервуаров с тысячей крабов в каждом. Именно столько составляет улов местных за день. Время от времени в отдаленной арктической деревне появляются авторефрижераторы, которые и перевозят крабов в Осло, расположенный в 1800 километрах к югу. Уже оттуда крабов самолетами доставляют в Японию, Лондон, Дубай, Лос-Анджелес, Куала-Лумпур и т. д.
Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали немцы. Русские, сражаясь с ними, заходили вглубь спорной территории на сотню километров, пока граница не была определена после окончания войны в 1945-м году. Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, «красной армии Сталина».
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