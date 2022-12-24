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12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их кукольными дублёрами

12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их кукольными дублёрами

Автор:
24 декабря 2022 09:18
Сообщество : Кино
Метки: Кукла   дублер   интересно   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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Не всякий актёр согласится самостоятельно сниматься во всех сценах фильма, особенно когда они опасны из-за неуёмной фантазии режиссёра. Однако не каждый живой дублёр способен заменить актёра в определённых обстоятельствах. Вдруг по сюжету герой должен сгореть дотла. Ну мало ли какие бывают фильмы.

В таких случаях на помощь приходит наша любимая компьютерная графика, которая может всё на свете, просто это будет дорого стоить. И вот тут-то самое время посочувствовать съёмочным бригадам из каких-нибудь 1980-х. Никакого вам CGI — сиди-выдумывай способ, как снять сцену, где киборг из будущего с каменным лицом ковыряется у себя в глазу лезвием. Такому в школе дублёров не учат.

Поэтому давайте же отдадим должное реалистичным (и не очень) кукольным актёрам, которые заменяли звёзд кино в прошлые десятилетия. И, кстати, как выясняется — они востребованы и в современных проектах. Особенно любопытно на них взглянуть, когда рядом стоит реальный актёр, чью внешность они дублируют. Давайте смотреть.


Брюс Кэмбелл и его кукольный дублёр на съёмках фильма «Армия тьмы» (1992)

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Это третья часть франшизы «Зловещие мертвецы».


Линда Блэр и её аниматронный дублёр на съёмках фильма «Изгоняющий дьявола» (1973)

Вы ведь поняли, с какой стороны кукла, правда?


Арнольд Шварценеггер роется в себе на съёмках «Терминатора» (1984)


Он же и аниматронный Т-800 на съёмках фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)


А это уже за кадром фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019)


Хьюго Уивинг и головы агентов Смитов на съёмках «Матрицы»


Сара Полсон на съёмках четвёртого сезона сериала «Американская история ужасов» (2014)


Роберт Патрик и его жидкометаллическая версия на съёмках фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)


Робби Колтрейн и его дублёр в огромной маске Хагрида на съёмках фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Голова использовалась, чтобы усилить эффект огромности волшебного лесничего по сравнению с остальными персонажами.


Финн Уиттрок и его голова на съёмках сериала «Американская история ужасов»


Кэти Бейтс и её пугающие силиконовые головы на съёмках фильма «Мизери» (1990)

Вероятное предназначение этих кукол — момент с ударом пишущей машинкой.


Кукла в виде Сигурни Уивер для фильма «Чужой 3» (1992)


Насколько же реалистично она выглядит!

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Метки: Кукла   дублер   интересно   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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