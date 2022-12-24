12 случаев, когда на съёмках фильмов известных актёров заменяли их кукольными дублёрами

В таких случаях на помощь приходит наша любимая компьютерная графика, которая может всё на свете, просто это будет дорого стоить. И вот тут-то самое время посочувствовать съёмочным бригадам из каких-нибудь 1980-х. Никакого вам CGI — сиди-выдумывай способ, как снять сцену, где киборг из будущего с каменным лицом ковыряется у себя в глазу лезвием. Такому в школе дублёров не учат.

Поэтому давайте же отдадим должное реалистичным (и не очень) кукольным актёрам, которые заменяли звёзд кино в прошлые десятилетия. И, кстати, как выясняется — они востребованы и в современных проектах. Особенно любопытно на них взглянуть, когда рядом стоит реальный актёр, чью внешность они дублируют. Давайте смотреть.

Брюс Кэмбелл и его кукольный дублёр на съёмках фильма «Армия тьмы» (1992)