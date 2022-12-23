Нанотехнологии СССР: крохотный брелок-дозиметр радиации

Ну а так этот брелок выглядит в сравнении с нашим дежурным полноценным дозиметром МКС-151, выпущенным в 2009 г.

А на этом всё.

P. S. тестов и замеров не будет, т.к. не будем же мы просто показывать сфотографированный горящий светодиод, да и не особо видим в них смысл. Можете поверить на слово, что работает он как надо.

Зато эту статью, как и регулярно многие другие наши статьи, уже успели спереть у нас на Пикабу и наумничать там в комментариях, устроив клоунаду. :)