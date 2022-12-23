Нанотехнологии СССР: крохотный брелок-дозиметр радиации

Попался мне в руки такой интересный компактный брелок-индикатор радиации "Бири-2-1", выпущенный в последний год существования СССР.
Его размеры и вес для того времени нас реально удивили, ведь современные брелоки-дозиметры выпускаются примерно таких же размеров.
И конечно мы не могли не поделиться таким чудом с вами.
И так, перед нами брелок-индикатор радиоактивного излучения в своей заводской коробочке и сейчас мы будем производить распаковку из далёкого прошлого.
Состояние просто идеальное с хранения, а сам прибор абсолютно рабочий.
Внутри находится сам брелок и зарядное устройство с аккумуляторами к нему, а также паспорта на них.
Этот индикатор служит как для предупреждения о приближении к заражённым бета-активными радионуклидами местам с повышенной радиацией, обнаружения превышения допустимых норм на одежде и продуктах, так и для оценки оценки мощности дозы гамма излучения.
В общем чем ближе вы подходите к источнику радиации, тем более часто возникают пикающие звуки и моргания светодиода. Как в компьютерных играх, разберётся даже ребёнок.
Так выглядит паспорт изделия.
Здесь же небольшая инструкция по эксплуатации прибора.
А выпущен он был в 1991 г. на предприятии "Явир" в городе Тернополь за два месяца до распада СССР.
Только посмотрите на размеры этого брелока. Вес этой крохотульки менее 50 грамм.
На обратной стороне есть небольшая таблица, при помощи которой можно определять уровень фона в микрорентгенах по звуку и/или светодиоду. Таким образом простой индикатор радиации имеет ещё и функцию дозиметра.
В общем естественный фон это 7-14 сигналов в минуту.
В батарейный отсек нормально встаёт целый ассортимент современных батареек 1,5 вольт. Более десяти разных типоразмеров сюда влезает. В нашем случае установлены LR44.
А теперь перейдём к осмотру зарядного устройства к брелку.
На него также присутствует паспорт изделия.
Само зарядное устройство по габаритам и весу примерно такое же, как у среднестатистического современного смартфона. И это, напоминаем, в 1991 г.
А так выглядят оригинальные аккумуляторы, которые шли в комплекте с зарядным устройством. Что интересно, не смотря на то, что они немного окислились за прошедшие 30 с лишним лет, они до сих пор держат заряд.
Правда заряжать их необходимо сутки и проще использовать современные батарейки, которых хватает на 200 часов непрерывной работы.
Ну а так этот брелок выглядит в сравнении с нашим дежурным полноценным дозиметром МКС-151, выпущенным в 2009 г.
А на этом всё.
P. S. тестов и замеров не будет, т.к. не будем же мы просто показывать сфотографированный горящий светодиод, да и не особо видим в них смысл. Можете поверить на слово, что работает он как надо.
Зато эту статью, как и регулярно многие другие наши статьи, уже успели спереть у нас на Пикабу и наумничать там в комментариях, устроив клоунаду. :)
Источник:
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выдавали ИТР, были еще накопительного типа,которые в конце смены сдавались.
-для вас это чудо, для ваших бабушек и дедушек-обыденность.