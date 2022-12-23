FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5914 постов • 2339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Нанотехнологии СССР: крохотный брелок-дозиметр радиации

Нанотехнологии СССР: крохотный брелок-дозиметр радиации

Автор:
23 декабря 2022 10:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   брелок-дозиметр радиации   изобретение   интересно   факты   фото   
718
18

Попался мне в руки такой интересный компактный брелок-индикатор радиации "Бири-2-1", выпущенный в последний год существования СССР.

Его размеры и вес для того времени нас реально удивили, ведь современные брелоки-дозиметры выпускаются примерно таких же размеров.

И конечно мы не могли не поделиться таким чудом с вами.

×
×

И так, перед нами брелок-индикатор радиоактивного излучения в своей заводской коробочке и сейчас мы будем производить распаковку из далёкого прошлого.

Состояние просто идеальное с хранения, а сам прибор абсолютно рабочий.

Внутри находится сам брелок и зарядное устройство с аккумуляторами к нему, а также паспорта на них.

Этот индикатор служит как для предупреждения о приближении к заражённым бета-активными радионуклидами местам с повышенной радиацией, обнаружения превышения допустимых норм на одежде и продуктах, так и для оценки оценки мощности дозы гамма излучения.

В общем чем ближе вы подходите к источнику радиации, тем более часто возникают пикающие звуки и моргания светодиода. Как в компьютерных играх, разберётся даже ребёнок.

Так выглядит паспорт изделия.

Здесь же небольшая инструкция по эксплуатации прибора.

А выпущен он был в 1991 г. на предприятии "Явир" в городе Тернополь за два месяца до распада СССР.

Только посмотрите на размеры этого брелока. Вес этой крохотульки менее 50 грамм.

На обратной стороне есть небольшая таблица, при помощи которой можно определять уровень фона в микрорентгенах по звуку и/или светодиоду. Таким образом простой индикатор радиации имеет ещё и функцию дозиметра.

В общем естественный фон это 7-14 сигналов в минуту.

В батарейный отсек нормально встаёт целый ассортимент современных батареек 1,5 вольт. Более десяти разных типоразмеров сюда влезает. В нашем случае установлены LR44.

А теперь перейдём к осмотру зарядного устройства к брелку.

На него также присутствует паспорт изделия.

Само зарядное устройство по габаритам и весу примерно такое же, как у среднестатистического современного смартфона. И это, напоминаем, в 1991 г.

А так выглядят оригинальные аккумуляторы, которые шли в комплекте с зарядным устройством. Что интересно, не смотря на то, что они немного окислились за прошедшие 30 с лишним лет, они до сих пор держат заряд.

Правда заряжать их необходимо сутки и проще использовать современные батарейки, которых хватает на 200 часов непрерывной работы.

Ну а так этот брелок выглядит в сравнении с нашим дежурным полноценным дозиметром МКС-151, выпущенным в 2009 г.

А на этом всё.

P. S. тестов и замеров не будет, т.к. не будем же мы просто показывать сфотографированный горящий светодиод, да и не особо видим в них смысл. Можете поверить на слово, что работает он как надо.

Зато эту статью, как и регулярно многие другие наши статьи, уже успели спереть у нас на Пикабу и наумничать там в комментариях, устроив клоунаду. :)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   брелок-дозиметр радиации   изобретение   интересно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
babuby 40 минут назад
А сейчас почему-то категорически отвергают такие единицы измерения как мкр/ч. Типа: Зиверты - вот наше всё, единственное верное и правильное! Про показания в мкр/ч, говорят что это полное фуфло. Местности, на которых показывает в районе 100мкр/ч, признаны очистившимися.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
бат св 5 минут назад
немного поумничаю: такие девайсы были у матери в лабе еще в начале 80х.
выдавали ИТР, были еще накопительного типа,которые в конце смены сдавались.
-для вас это чудо, для ваших бабушек и дедушек-обыденность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
TirAn 10 минут назад
Могли делать. И делали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266587



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь
Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь
Набирающие популярность в сообществах
Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты
Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты
В СССР только копировали
В СССР только копировали
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да блин

Популярные теги
#фото#интересное#история#новый год#дтп#Приколы#Ynews#дети#СССР#Россия
#Юмор#подборка#факты#люди#картинки#Жизнь#кот#дизайн#автомир#Еда
#интересно#Прикол#животные#аварии#кино#забавно#автомобили#комментарии#Спорт#новости
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Как в СССР нелегально записывали музыку на рентгеновских снимках Как в СССР нелегально записывали музыку на рентгеновских снимках Советские «головы»: фарфор, который выглядит некрасиво и даже пугающе Советские «головы»: фарфор, который выглядит некрасиво и даже пугающе Как благодаря Александру Беляеву в СССР увлеклись научной фантастикой Как благодаря Александру Беляеву в СССР увлеклись научной фантастикой Опасная профессия: как курьер по доставке еды изобрёл бронежилеты нового типа Опасная профессия: как курьер по доставке еды изобрёл бронежилеты нового типа Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора

На что жалуетесь?

Вернуться