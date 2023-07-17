Свои первые аферы Виктор Люстиг проворачивал на борту роскошных лайнеров, курсирующих между французскими и американскими портами. Изображая из себя человека с большим состоянием, он быстро втирался в доверие к самым богатым и, очевидно, не самым умным пассажирам. Когда речь (неизбежно) заходила о том, как он добился таких финансовых высот, он по большому секрету признавался в том, что просто печатает деньги — с помощью специального устройства, которое он везде возит с собой.

Естественно, люди очень хотели посмотреть на этот удивительный аппарат. Люстиг приглашал их в свою каюту и показывал машинку, которая печатает 100-долларовые купюры. Единственная проблема заключалась в том, что на печать одной купюры уходило шесть часов. Люстиг снова приглашал своих дорогих друзей через шесть часов, показывая им купюру, выходящую из автомата, и ещё раз через шесть часов, когда печаталась еще одна чёткая 100-долларовая купюра.

Увидев «своими глазами» производство двух 100-долларовых банкнот, которые было просто не отличить от настоящих, жертвы Люстига и собственной жадности начинали просить продать им этот аппарат. Люстиг после небольших переговоров продавал машинку по цене от 10 до 30 тысяч долларов (а один раз даже за 47 тысяч). Счастливые обладатели чудесного устройства довольно скоро понимали, что на самом деле аппарат — обманка, а «напечатанные» купюры в него закладывал сам Люстиг. Но к тому времени мошенник уже исчезал вместе с их деньгами.