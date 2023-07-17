В 1920-х годах один мошенник сумел провернуть необычную аферу — настолько хитроумную, что она вошла в историю. Он втянул своих жертв-бизнесменов в «покупку» Эйфелевой башни, которую власти якобы решили продать на слом, — и не один раз, а дважды! Звали этого человека Виктор Люстиг.
Виктор Люстиг родился в Австро-Венгрии в 1890 году. Семья переехала в Париж, где он пошёл в школу. Там же чуть позже и началась его преступная жизнь. К окончанию школы Виктор был красноречивым, остроумным и привлекательным юношей (несмотря на шрам на щеке, полученный от ревнивого соперника), бегло говорившим на пяти языках и обладающим всеми задатками профессионального мошенника.
Начало преступной деятельности
Свои первые аферы Виктор Люстиг проворачивал на борту роскошных лайнеров, курсирующих между французскими и американскими портами. Изображая из себя человека с большим состоянием, он быстро втирался в доверие к самым богатым и, очевидно, не самым умным пассажирам. Когда речь (неизбежно) заходила о том, как он добился таких финансовых высот, он по большому секрету признавался в том, что просто печатает деньги — с помощью специального устройства, которое он везде возит с собой.
Естественно, люди очень хотели посмотреть на этот удивительный аппарат. Люстиг приглашал их в свою каюту и показывал машинку, которая печатает 100-долларовые купюры. Единственная проблема заключалась в том, что на печать одной купюры уходило шесть часов. Люстиг снова приглашал своих дорогих друзей через шесть часов, показывая им купюру, выходящую из автомата, и ещё раз через шесть часов, когда печаталась еще одна чёткая 100-долларовая купюра.
Увидев «своими глазами» производство двух 100-долларовых банкнот, которые было просто не отличить от настоящих, жертвы Люстига и собственной жадности начинали просить продать им этот аппарат. Люстиг после небольших переговоров продавал машинку по цене от 10 до 30 тысяч долларов (а один раз даже за 47 тысяч). Счастливые обладатели чудесного устройства довольно скоро понимали, что на самом деле аппарат — обманка, а «напечатанные» купюры в него закладывал сам Люстиг. Но к тому времени мошенник уже исчезал вместе с их деньгами.
В газетах тогда писали о том, что некие активисты призывают снести Эйфелеву башню и идут разговоры о том, оставить её или уничтожить. Виктор Люстиг изготовил поддельное удостоверение госслужащего и пригласил компании, занимающиеся металлоломом, на встречу в красивом отеле. Он выдал себя за заместителя генерального директора Министерства почт и телеграфов и поведал бизнесменам о том, что Эйфелева башня слишком дорого обходится городу и не сочетается с другими достопримечательностями — например, Триумфальной аркой. Поэтому её решено продать на слом на закрытом аукционе.
Особое внимание на этой встрече Люстиг уделил молодому бизнесмену Андре Пуассону. Он хорошо разбирался в людях и видел, что этот человек очень хочет быстрее подняться по карьерной лестнице в деловом мире, поэтому его легко поймать на крючок. Позже Люстиг пригласил Пуассона на частную встречу и убедил его в том, что за взятку поспособствует тому, что Эйфелеву башню продадут именно компании Пуассона. Тот поверил, согласился и заплатил Люстигу около 70 000 франков.
Люстиг моментально уехал из Парижа и на год осел в Австрии, чтобы переждать бурю. Однако никакой бури не последовало — по всей видимости, Пуассон не стал сообщать полиции о мошенничестве, боясь позора и скандала. Естественно, примерно через год Люстиг решил вернуться в Париж, где его никто не разыскивал, а поле для деятельности было еще непаханое.
Вернувшись, он решил провернуть ту же аферу еще раз. Сначала казалось, что всё идёт как по маслу, однако у нового покупателя сработала интуиция и он сообщил полиции о своих подозрениях. Не дожидаясь, пока его арестуют, Люстиг сбежал в Соединенные Штаты.
То, что он чуть не попал в руки правосудия, его не остановило. Сбежав в США, Виктор Люстиг с головой окунулся в преступную жизнь. Его манила не только финансовая выгода, но и желание перехитрить других. Он сумел обвести вокруг пальца даже известного гангстера Аль Капоне! Произошло это в 1925 году.
Люстиг устроил встречу с Капоне, которому тогда было 26 лет, в чикагском отеле, и убедил вложить 50 000 долларов в некую схему быстрого обогащения. Он обещал удвоить сумму за пару месяцев или даже быстрее. Говорят, что он вернул всю сумму Капоне через 60 дней, заявив, что его крупная сделка провалилась. Капоне, впечатленный этой «честностью» и поверивший рассказу Люстига о том, что тот разорился, дал аферисту 5000 долларов для новых инвестиций. Люстиг просто прикарманил деньги и уехал из города.
В США Люстиг стал профессиональным фальшивомонетчиком, и развернулся очень широко. До поры до времени всё у него шло гладко, но лет через пять он всё же привлёк внимание федеральных агентов. Его арестовали в Нью-Йорке 10 мая 1935 года по обвинению в подделке денег. Властям его, кстати, сдала любовница, узнав, что он ей изменяет.
Люстига приговорили к 20 годам заключения в тюрьме острова Алькатрас. Он скончался в тюремной больнице 11 марта 1947 года от пневмонии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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