Женщина притворилась мертвой, чтобы не платить долг в 270 долларов

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Жительница Индонезии по имени Лиза Деви Прамита пошла на крайние меры, чтобы не платить долги. По словам ее кредитора, задолженность составляла 4,2 млн индонезийских рупий (268 долларов США). Сначала должница просила о продлении кредита, а когда и второй срок выплаты истек, ее сын объявил в соцсетях о ее трагической смерти. С фотодоказательствами!
На снимках был изображен "труп" с кусочками ваты в ноздрях. Но все это оказалось не более чем уловкой...
А история была такая.
Майя Гунаван, женщина, которая одолжила Лизе Деви Прамите 4,2 миллиона индонезийских рупий, познакомилась с ней в онлайн-группе Arisan. Это популярная лотерейная система в Индонезии, участники которой ежемесячно делают небольшие взносы в общую копилку, а затем один участник получает всю сумму за этот конкретный месяц. Поскольку все участники в конечном итоге получают ежемесячный банк, это считается типом инвестиций.
Гунаван никогда не встречалась с Лайзой Деви Прамитой лично, но когда последняя попросила у нее ссуду, она расспросила о ней некоторых других членов группы, и никто из них не сказал о ней ничего плохого. Поэтому в конце концов она согласилась одолжить 4,2 миллиона индонезийских рупий при условии, что Прамита вернет их до 20 ноября.
Прамита не уложилась в срок и попросила о продлении кредита. Майя согласилась и продлила срок до 6 декабря. Деньги ей опять не вернули, на сообщения Прамита отвечать перестала. А потом, 11 декабря, Майя Гунаван прочитала о том, что женщина умерла. И была, конечно потрясена.
Майя Гунаван, женщина, которая одолжила Лизе Деви Прамите 4,2 миллиона индонезийских рупий, познакомилась с ней в онлайн-группе Arisan. Это популярная лотерейная система в Индонезии, участники которой ежемесячно делают небольшие взносы в общую копилку, а затем один участник получает всю сумму за этот конкретный месяц. Поскольку все участники в конечном итоге получают ежемесячный банк, это считается типом инвестиций.
Гунаван никогда не встречалась с Лайзой Деви Прамитой лично, но когда последняя попросила у нее ссуду, она расспросила о ней некоторых других членов группы, и никто из них не сказал о ней ничего плохого. Поэтому в конце концов она согласилась одолжить 4,2 миллиона индонезийских рупий при условии, что Прамита вернет их до 20 ноября.
Прамита не уложилась в срок и попросила о продлении кредита. Майя согласилась и продлила срок до 6 декабря. Деньги ей опять не вернули, на сообщения Прамита отвечать перестала. А потом, 11 декабря, Майя Гунаван прочитала о том, что женщина умерла. И была, конечно потрясена.
Сын Лизы Деви Прамиты сообщил в соцсети, что его мать трагически погибла в автокатастрофе на мосту в Медане. Он также разместил фотографии своей матери с закрытыми глазами и кусочками ваты в носу, каталки и медицинского персонала, везущего на каталке тело, накрытое белыми простынями.
Майя Гунаван была опечалена смертью такой молодой женщины, выбросив из головы неуплаченный долг, но затем сын Прамиты объявил, что его мать будет похоронена в округе Ачех-Тамианг, который находится очень далеко от ее дома. Майя начала сомневаться и решила более внимательно изучить опубликованные сыном Прамиты фотографии. Она сделала поиск снимков по Google и поняла, что те, на которых не видно лица женщины, просто взяты из Интернета, чтобы инсценировать ее смерть.
Майя написала сыну Прамиты о своих догадках и он признал, что все это было фарсом, организованным его матерью с единственной целью - не возвращать долг. К сожалению, даже после этого разоблачения Лизу Деви Прамиту так и не нашли, а Майя до сих пор не получила свои деньги обратно.
Майя Гунаван была опечалена смертью такой молодой женщины, выбросив из головы неуплаченный долг, но затем сын Прамиты объявил, что его мать будет похоронена в округе Ачех-Тамианг, который находится очень далеко от ее дома. Майя начала сомневаться и решила более внимательно изучить опубликованные сыном Прамиты фотографии. Она сделала поиск снимков по Google и поняла, что те, на которых не видно лица женщины, просто взяты из Интернета, чтобы инсценировать ее смерть.
Майя написала сыну Прамиты о своих догадках и он признал, что все это было фарсом, организованным его матерью с единственной целью - не возвращать долг. К сожалению, даже после этого разоблачения Лизу Деви Прамиту так и не нашли, а Майя до сих пор не получила свои деньги обратно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews аферистка долг долги и такое бывает инсценировка смерти как не платить мошенничество обман соцсети
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