Женщина притворилась мертвой, чтобы не платить долг в 270 долларов

Сын Лизы Деви Прамиты сообщил в соцсети, что его мать трагически погибла в автокатастрофе на мосту в Медане. Он также разместил фотографии своей матери с закрытыми глазами и кусочками ваты в носу, каталки и медицинского персонала, везущего на каталке тело, накрытое белыми простынями.



Майя Гунаван была опечалена смертью такой молодой женщины, выбросив из головы неуплаченный долг, но затем сын Прамиты объявил, что его мать будет похоронена в округе Ачех-Тамианг, который находится очень далеко от ее дома. Майя начала сомневаться и решила более внимательно изучить опубликованные сыном Прамиты фотографии. Она сделала поиск снимков по Google и поняла, что те, на которых не видно лица женщины, просто взяты из Интернета, чтобы инсценировать ее смерть.



Майя написала сыну Прамиты о своих догадках и он признал, что все это было фарсом, организованным его матерью с единственной целью - не возвращать долг. К сожалению, даже после этого разоблачения Лизу Деви Прамиту так и не нашли, а Майя до сих пор не получила свои деньги обратно.