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Женщина притворилась мертвой, чтобы не платить долг в 270 долларов

Женщина притворилась мертвой, чтобы не платить долг в 270 долларов

Автор:
27 декабря 2022 15:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   аферистка   долг   долги   и такое бывает   инсценировка смерти   как не платить   мошенничество   обман   соцсети   
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Жительница Индонезии по имени Лиза Деви Прамита пошла на крайние меры, чтобы не платить долги. По словам ее кредитора, задолженность составляла 4,2 млн индонезийских рупий (268 долларов США). Сначала должница просила о продлении кредита, а когда и второй срок выплаты истек, ее сын объявил в соцсетях о ее трагической смерти. С фотодоказательствами!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   аферистка   долг   долги   и такое бывает   инсценировка смерти   как не платить   мошенничество   обман   соцсети   
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Николаевич 2 часа назад

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Мирлан Дононбаев Час назад
Тоже мне новости. В советское время такое было на поток поставлено. Должники в гробу фотографировались и за меньшую сумму долга, чем 270 долларов. Власти с этим явлением боролись, как могли.
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