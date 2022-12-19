Женщина 12 лет обманывала и обирала подругу, притворяясь мужчиной в соцсетях

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Шанхайская полиция недавно объявила о раскрытии одной из самых странных афер в Интернете. Пострадавшей оказалась женщина, которая в течение 12 лет думала, что поддерживает в соцсетях романтическую связь с известным ведущим теленовостей. Встретиться у влюбленных никак не получалось, а вот помочь деньгами он иногда просил...
За 12 лет онлайн-романа женщина по своей воле рассталась почти с двумя миллионами юаней (около 19 млн руб.). Финансовая помощь понадобилась "любимому" не сразу, поначалу общение было крайне романтичным. И когда, уже в последние несколько лет, речь зашла о его финансовых проблемах, женщина бросилась помогать.
Самая безумная часть этой истории заключается в том, что за известного телеведущего себя выдавала старая подруга пострадавшей. И всё это было тщательно спланированной местью за давнюю обиду.
Мошенница по фамилии Ю полностью признала свою вину и рассказала следователям, как все началось. Она и жертва, г-жа Ли, дружили в юности, и их родители тоже были знакомы. Однажды мать Ли в шутку сказала Ю, что той будет трудно найти мужа, потому что она не очень красива, а у ее семьи не очень хорошее финансовое положение.
Молодая девушка приняла эти слова близко к сердцу. Чем больше она об этом думала, тем больше ей хотелось отомстить. И у нее возник план: пусть не только ей трудно будет найти любовь, но и ее подруге Ли.
12 лет назад Ю как бы случайно похвасталась матери Ли, что дружит с известным ведущим теленовостей. Рассказала о том, что он одинок и ищет себе подходящую жену. Как и ожидалось, женщина стала упрашивать, чтобы Ю свела своего знакомого с ее дочерью, и коварный план был приведен в действие.
Самая безумная часть этой истории заключается в том, что за известного телеведущего себя выдавала старая подруга пострадавшей. И всё это было тщательно спланированной местью за давнюю обиду.
Мошенница по фамилии Ю полностью признала свою вину и рассказала следователям, как все началось. Она и жертва, г-жа Ли, дружили в юности, и их родители тоже были знакомы. Однажды мать Ли в шутку сказала Ю, что той будет трудно найти мужа, потому что она не очень красива, а у ее семьи не очень хорошее финансовое положение.
Молодая девушка приняла эти слова близко к сердцу. Чем больше она об этом думала, тем больше ей хотелось отомстить. И у нее возник план: пусть не только ей трудно будет найти любовь, но и ее подруге Ли.
12 лет назад Ю как бы случайно похвасталась матери Ли, что дружит с известным ведущим теленовостей. Рассказала о том, что он одинок и ищет себе подходящую жену. Как и ожидалось, женщина стала упрашивать, чтобы Ю свела своего знакомого с ее дочерью, и коварный план был приведен в действие.
Злоумышленница создала поддельные профили ведущего новостей в социальных сетях и написала своей жертве. Она знала подругу лучше, чем кто-либо другой, прекрасно знала ее характер, увлечения, романтические ожидания, поэтому найти с ней общий язык, выдавая себя за симпатичного успешного мужчину, не составило труда. Единственной проблемой было сделать так, чтобы роман оставался виртуальным.
Каждый раз, когда Ли просила о личной встрече со своим "онлайн-парнем", он находил предлог. Он был либо слишком занят работой, либо уехал по делам, либо заболел, либо просто слишком устал, чтобы встретиться с ней. Но продолжал бесконечно очаровывать ее и признаваться в любви, чего, видимо, было достаточно, чтобы держать Ли на крючке.
Мошенничество изначально не входило в план Ю, но к 2018 году у нее начались финансовые проблемы и она отчаянно нуждалась в деньгах. Зная, что подруга по уши влюблена в созданного ею онлайн-персонажа, она начала просить у нее финансовой помощи, придумывая всевозможные предлоги. Это были легкие деньги, поэтому она не ограничилась одним разом, а продолжала периодически использовать Ли как кошелек.
Каждый раз, когда Ли просила о личной встрече со своим "онлайн-парнем", он находил предлог. Он был либо слишком занят работой, либо уехал по делам, либо заболел, либо просто слишком устал, чтобы встретиться с ней. Но продолжал бесконечно очаровывать ее и признаваться в любви, чего, видимо, было достаточно, чтобы держать Ли на крючке.
Мошенничество изначально не входило в план Ю, но к 2018 году у нее начались финансовые проблемы и она отчаянно нуждалась в деньгах. Зная, что подруга по уши влюблена в созданного ею онлайн-персонажа, она начала просить у нее финансовой помощи, придумывая всевозможные предлоги. Это были легкие деньги, поэтому она не ограничилась одним разом, а продолжала периодически использовать Ли как кошелек.
Ю, что называется, вошла во вкус: она умоляла, манипулировала, даже угрожала разорвать отношения всякий раз, когда Ли задавала слишком много вопросов или не хотела перечислять деньги. За годы "виртуального романа" она научилась настолько мастерски дергать за ниточки, что Ли каждый раз верила и отдавала все, что у нее было.
Дошло до того, что жертва потратила все свои сбережения и залезла в долги. Тут даже до нее стало доходить, что она находится в странной ситуации. Ли пришла к Ю с просьбой помочь встретиться с тем самым ее другом, ведущим теленовостей. Она хотела встретиться с ним лично, выяснить, что происходит, и потребовать вернуть деньги. Ю пыталась отговорить ее, но было понятно, что теперь это уже не сработает.
Дошло до того, что жертва потратила все свои сбережения и залезла в долги. Тут даже до нее стало доходить, что она находится в странной ситуации. Ли пришла к Ю с просьбой помочь встретиться с тем самым ее другом, ведущим теленовостей. Она хотела встретиться с ним лично, выяснить, что происходит, и потребовать вернуть деньги. Ю пыталась отговорить ее, но было понятно, что теперь это уже не сработает.
Почувствовав, что ее афере пришел конец, мошенница во всём призналась. Неясно, хотела ли она в этот момент ощутить триумф, увидев выражение лица своей жертвы, или просто надеялась на то, что та не станет обращаться в полицию и они всё это как-то решат между собой.
Однако Ли пошла в полицию и написала жалобу. Расследование по этому делу еще не окончено. В нем много странностей и неувязок, и мало у кого укладывается в голове, как можно было отправить 2 миллиона юаней кому-то, кого даже никогда не видел. Или как можно полагать, что у тебя в течение 12 лет серьезные отношения по Интернету. Тем не менее, информация о деле исходит от полицейского управления Шанхая, так что в ней должна быть доля правда. Нарочно такое не выдумаешь!
Однако Ли пошла в полицию и написала жалобу. Расследование по этому делу еще не окончено. В нем много странностей и неувязок, и мало у кого укладывается в голове, как можно было отправить 2 миллиона юаней кому-то, кого даже никогда не видел. Или как можно полагать, что у тебя в течение 12 лет серьезные отношения по Интернету. Тем не менее, информация о деле исходит от полицейского управления Шанхая, так что в ней должна быть доля правда. Нарочно такое не выдумаешь!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Китай и такое бывает месть мошенничество ну и ну обман развод на бабло соцсети фейковый профиль
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