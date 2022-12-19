Женщина 12 лет обманывала и обирала подругу, притворяясь мужчиной в соцсетях

За 12 лет онлайн-романа женщина по своей воле рассталась почти с двумя миллионами юаней (около 19 млн руб.). Финансовая помощь понадобилась "любимому" не сразу, поначалу общение было крайне романтичным. И когда, уже в последние несколько лет, речь зашла о его финансовых проблемах, женщина бросилась помогать.



Самая безумная часть этой истории заключается в том, что за известного телеведущего себя выдавала старая подруга пострадавшей. И всё это было тщательно спланированной местью за давнюю обиду.



Мошенница по фамилии Ю полностью признала свою вину и рассказала следователям, как все началось. Она и жертва, г-жа Ли, дружили в юности, и их родители тоже были знакомы. Однажды мать Ли в шутку сказала Ю, что той будет трудно найти мужа, потому что она не очень красива, а у ее семьи не очень хорошее финансовое положение.



Молодая девушка приняла эти слова близко к сердцу. Чем больше она об этом думала, тем больше ей хотелось отомстить. И у нее возник план: пусть не только ей трудно будет найти любовь, но и ее подруге Ли.



12 лет назад Ю как бы случайно похвасталась матери Ли, что дружит с известным ведущим теленовостей. Рассказала о том, что он одинок и ищет себе подходящую жену. Как и ожидалось, женщина стала упрашивать, чтобы Ю свела своего знакомого с ее дочерью, и коварный план был приведен в действие.