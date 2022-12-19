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Женщина 12 лет обманывала и обирала подругу, притворяясь мужчиной в соцсетях

Женщина 12 лет обманывала и обирала подругу, притворяясь мужчиной в соцсетях

Автор:
19 декабря 2022 18:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   и такое бывает   месть   мошенничество   ну и ну   обман   развод на бабло   соцсети   фейковый профиль   
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Шанхайская полиция недавно объявила о раскрытии одной из самых странных афер в Интернете. Пострадавшей оказалась женщина, которая в течение 12 лет думала, что поддерживает в соцсетях романтическую связь с известным ведущим теленовостей. Встретиться у влюбленных никак не получалось, а вот помочь деньгами он иногда просил...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   и такое бывает   месть   мошенничество   ну и ну   обман   развод на бабло   соцсети   фейковый профиль   
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