Белая мама: маркетологи из народа и их убойные работы

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В данном посте собраны новые работы наших любимых креативных маркетологов. Их шедевры сложно комментировать, сложно понять, сложно принять. Неизвестно, остались ли довольны этой работой их работодатели, но получилось весело!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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