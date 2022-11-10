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Белая мама: маркетологи из народа и их убойные работы

Белая мама: маркетологи из народа и их убойные работы

Автор:
10 ноября 2022 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывеска   магазин   маркетинг   продажи   смех   услуга   
3929
17
В данном посте собраны новые работы наших любимых креативных маркетологов. Их шедевры сложно комментировать, сложно понять, сложно принять. Неизвестно, остались ли довольны этой работой их работодатели, но получилось весело!
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   вывеска   магазин   маркетинг   продажи   смех   услуга   
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7  комментариев
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17k
scorpick 48 минут назад
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2k
SHAGREEN 19 минут назад
Полчаса думал, что же ему показалось.

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4k
Alexbux1 37 минут назад
Комментарий к фото
Ну вы поняли
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Комментарий удален. Причина: флуд
−1
13k
sonic24a Час назад
Тема
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