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Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра

Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра

Автор:
19 ноября 2022 18:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   креатив   объявление   опечатка   ошибка   фото   шутка   
1880
18

Иногда люди по незнанию или в порыве приступа креатива выдают такие гениальные перлы, что сложно сдержать улыбку, увидев такое объявление, вывеску или ценник.

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Источник:

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Метки: Юмор   вывеска   забавно   креатив   объявление   опечатка   ошибка   фото   шутка   
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4  комментария
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5k
sedoisever Полчаса назад
"Не_иссЕкаемым"... Грамотная администрация.
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Тамара 14 минут назад
А что такое "озалуп"?
Моя фантазия отказывает.
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