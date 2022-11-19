Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра

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Иногда люди по незнанию или в порыве приступа креатива выдают такие гениальные перлы, что сложно сдержать улыбку, увидев такое объявление, вывеску или ценник.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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