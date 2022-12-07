«Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений

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Часто ли вы читаете объявления? А это ведь бывают не только послания от ЖКХ об отключении горячей воды или сообщения о покупке и продаже квартиры в вашем доме.
Иногда белые бумажки с буквами содержат в себе нечто забавное, над чем можно посмеяться, или странное, над чем можно задуматься. Мы собрали для вас несколько подобных примеров.
Приятно познакомиться
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Даже грустно стало
Кофейный ликбез
Игра началась
Коварный Семён
Где найти старцев?
Очень внеза…
Всё логично, вопросов нет
Питерское объявление
Почему? Как говорится, «это Питер, детка». Тут не шаурма, а шаверма.
Молоток — тоже человек
Так будет не всегда!
Оригинальный заход
Праздник всё ближе
Для поклонниц турецких сериалов
А для всех тех, кого эта культура обошла стороной, поясняем: Серкан Болат — главный герой очень популярного сериала «Постучись в мою дверь». Богатый, красивый и недоступный — классика.
Что же всё-таки происходит в квартирах на пятом этаже по ночам?
Так можно или нет?
Снегири — не гири, а…
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