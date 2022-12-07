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«Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений

«Не верьте коту Семёну!» и ещё 17 странных и забавных объявлений

Автор:
07 декабря 2022 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывеска   забавно   надписи   объявление   фото   
856
18

Часто ли вы читаете объявления? А это ведь бывают не только послания от ЖКХ об отключении горячей воды или сообщения о покупке и продаже квартиры в вашем доме.

Иногда белые бумажки с буквами содержат в себе нечто забавное, над чем можно посмеяться, или странное, над чем можно задуматься. Мы собрали для вас несколько подобных примеров.


Приятно познакомиться

×
×

Даже грустно стало


Кофейный ликбез


Игра началась


Коварный Семён


Где найти старцев?


Очень внеза…


Всё логично, вопросов нет


Питерское объявление

Почему? Как говорится, «это Питер, детка». Тут не шаурма, а шаверма.


Молоток — тоже человек


Так будет не всегда!


Оригинальный заход

Праздник всё ближе

Для поклонниц турецких сериалов

А для всех тех, кого эта культура обошла стороной, поясняем: Серкан Болат — главный герой очень популярного сериала «Постучись в мою дверь». Богатый, красивый и недоступный — классика.


Что же всё-таки происходит в квартирах на пятом этаже по ночам?


Так можно или нет?


Снегири — не гири, а…

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Метки: Прикол   Юмор   вывеска   забавно   надписи   объявление   фото   
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PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
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Victor 11 минут назад
про игру началась.: слабительное можно и в ответ насыпать
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Похабыч Полчаса назад
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