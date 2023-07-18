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"Мой любимый цвет синий, но я никогда его не видел": как живёт незрячий с рождения парень из Астаны

"Мой любимый цвет синий, но я никогда его не видел": как живёт незрячий с рождения парень из Астаны

Автор:
18 июля 2023 10:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Казахстан   инвалид   история   история из жизни   незрячий   паралимпиец   слепой   
1289
5

Ардан Галымулы - 25-летний уроженец Алматы (сейчас живёт в Астане). Он родился незрячим. С детства его оберегали родители, а старшие брат и сестра наоборот учили жить самостоятельно. В подростковом возрасте мальчик уже сам убирался в доме, топил печку, рубил дрова.

Отучился Ардан в школе-интернате, где жил всю неделю (воскресенье - день дома) с такими же особенными детьми. Затем он увлёкся спортом, и сейчас ездит на соревнования в составе паралимпийской сборной Казахстана по голболу.

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Ардан женат, супругу не смутила инвалидность мужа. По его словам, он завоевал будущую жену шутками, а она покорила его "с первого взгляда". Сейчас Ардан ещё и блогер: на него подписаны более 40 тыс. человек, которым интересно наблюдать за жизнью незрячего человека, не опустившего руки, а наслаждающегося жизнью.


С помощью брайлевского дисплея Ардын может читать и отвечать на сообщения в соцсетях. Вести аккаунт ему помогает супруга и друзья.

Ардан часто рассказывает о каких-то интересных вещах, о которых у зрячих людей много мифов. Недавно он ответил на самые каверзные вопросы.


  • Ты видишь сны?
  • Да, но только во снах я тоже ничего не вижу, как в жизни. Мозг понимает, кто во сне рядом, в какой ситуации я.

  • Как ты представляешь других людей?
  • Я не представляю лицо, черты лица, не думаю, красивый человек или нет. Я могу по голосу понять характер, в каком состоянии человек: расстроен или счастлив. Иногда могу определить полный человек или худой.

  • Различаешь ли ты цвета?
  • Я их все знаю, даже то, как они лучше всего сочетаются. Мой любимый цвет синий, но я никогда его не видел.

  • Что ты видишь?
  • В глазах нет черноты: я вижу свет, солнце, и большие тени, если они близко.

  • Правда ли, что у незрячих обостряются другие чувства?
  • Я просто уделяю больше внимания других способам получения информации, так как через глаза не могу. Я прислушиваюсь к каждому звуку, чувствую острее запахи. Концентрируюсь не на зрении просто.

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Метки: Казахстан   инвалид   история   история из жизни   незрячий   паралимпиец   слепой   
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3  комментария
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15k
ss 2 часа назад
Я уважаю людей, которые не забухиваются, не опускаются, а продолжают жить. Молодец, парень!
_______

А теперь про современность:

" ...с такими же особенными детьми"

Не особенный они! Они инвалиды. Все эти термины типа "особенные", отдаляют от обычных людей проблемы людей с физическими дефектами. Раньше был инвалид и было понятно, что это у человеку нужна помощь, так как ему трудно жить в мире, который приспособлен на обычных людей. А теперь вдруг все они стали "особенными"...
Впрочем... Джорж Карлин об этом уже сказал. А лучше него у меня не получится...
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31k
Ego sum qui sum 20 минут назад
молодец
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−1
Шурик Македонский 44 минуты назад
Парень реально крут. Видимо ещё ему помогает то, что он просто не знает как по другому.
Тем кто раньше видел и стал слепым, или слышал и стал глухим - таким наверняка ещё сложнее.
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