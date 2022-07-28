8 известных произведений искусства, которые были украдены, но потом возвращены

Картины, скульптуры и фрески — это лишь малая часть желанной добычи воров и грабителей. База данных Интерпола по украденным произведениям искусства насчитывает свыше 52 000 экземпляров, которые еще только предстоит найти и вернуть в музеи. Но мы хотим рассказать о 8 произведениях искусства, которым повезло.

«Причесывающаяся женщина», Пабло Пикассо

Картину, написанную в 1940-м году автор продал коллекционеру в Нью-Йорке, но в 2016 году полиция Турции организовала операцию по изъятию картины у незаконных владельцев. Картину признали подлинной, ее отдали в Университет изящных искусств, но вот незадача: нью-йоркский Музей современного искусства утверждает, что такая же картина висит у них с 1995 года, а в Турции — качественная копия. В любом случае картина обрела «свободу» и ушла из списка пропавших без вести вещей.