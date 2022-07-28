8 известных произведений искусства, которые были украдены, но потом возвращены

Какие известные произведения искусства были потеряны или украдены, но потом обнаружены и вновь возвращены на свое законное место?
Картины, скульптуры и фрески — это лишь малая часть желанной добычи воров и грабителей. База данных Интерпола по украденным произведениям искусства насчитывает свыше 52 000 экземпляров, которые еще только предстоит найти и вернуть в музеи. Но мы хотим рассказать о 8 произведениях искусства, которым повезло.
«Причесывающаяся женщина», Пабло Пикассо
Картину, написанную в 1940-м году автор продал коллекционеру в Нью-Йорке, но в 2016 году полиция Турции организовала операцию по изъятию картины у незаконных владельцев. Картину признали подлинной, ее отдали в Университет изящных искусств, но вот незадача: нью-йоркский Музей современного искусства утверждает, что такая же картина висит у них с 1995 года, а в Турции — качественная копия. В любом случае картина обрела «свободу» и ушла из списка пропавших без вести вещей.
Мозаика церкви Панайя Канакария
Во время турецкого вторжения в 1974 году на Кипр из церкви украли мозаику с изображением Святого Марка. Работе было больше 1600 лет, и до 2018 года о ней ничего не слышали, пока одна британская семья не купила старинную мозаику для своего дома и не решила оценить ее. Узнав об истинной ценности и редкости произведения, семья согласилась вернуть лик святого кипрскому народу за сущие пустяки — $11 400 000. Стоит ли говорить, что власти Кипра согласились на покупку, ведь мозаика — важный пример раннехристианского искусства, которое мало сохранилось в стране.
Бенинские бронзы
Это группа скульптур, выполненных из бронзы и латуни, которая датируется XVI веком. Они были сделаны мастерами королевства Бенин (современная Нигерия). Во время европейских колонизаций британцы захватили эту часть Африки, а бенинские бронзы увезли с собой. Часть была утеряна, а часть хранилась в британских музеях. В последние годы страны Европы решили сражаться со своим колониальным прошлом и начали возвращать украденные артефакты на родину. Так, Британский музей вернул бронзы в Нигерию.
Зодиакальные скульптуры
До 1860 года в Старом летнем саду Пекина стояли водяные часы, где вместо цифр — 12 бронзовых голов животных, относящихся к китайскому зодиаку. Потом нагрянули британцы и французы во время Второй опиумной и похитили все головы. Долгие годы Китай ищет эти бронзовые скульптуры и возвращает на родину, мечтая когда-нибудь восстановить часы. На данный момент найдены крыса, кролик, бык, тигр, обезьяна, лошадь и свинья, а дракон, змея, петух и собака — до сих пор не обнаружены.
«Три персонажа», Руфино Тамайо
Это картина с удивительной судьбой. Написанная в 1970 году мексиканским художником, она была продана одному американцу. Мужчина купил полотно на аукционе за $55 000 как подарок для жены. Но в 1987 семья переезжала и оставила все вещи, включая картину Тамайо, на складе временного хранения. Склад ограбили, и картина пропала. Лишь в 2003 году некая Элизабет Гибсон шла по улице и заметила бесхозную картину. Она забрала ее домой, а потом решила оценить у эксперта. Именно тогда выяснилось, что картина считается украденной. Элизабет вернула «персонажей» законным владельцам, получив награду в $15 000. Но и это не все: в 2007 картину выставили на аукцион, где ее продали за $1 049 000, и Гибсон получила небольшую долю от той продажи.
«Ребенок с мыльным пузырем», Рембрандт Харменсон ван Рейн
В 1999 году француз похитил картину из муниципального музея и бережно хранил ее у себя на протяжении 15 лет. В 2014 году он решил исправить свой поступок и отнес картину в полицию, сдавшись на милость властям. Любопытно, но Рембрандт — один из главных любителей воров, и в базе пропавших картин числится более 300 его работ.
«Крик», Эдвард Мунк
Картину украли из нацмузея Осло в 1994 году, при этом ворам хватило одной минуты: они взломали окно рядом с картиной и быстро вытащили полотно. «Крик» обнаружили только спустя 3 месяца и вернули. Интересно, что Мунк написал еще одну версию картины, и она хранилась в его собственном музее, но и ту картину похитили. Правда, полиция нашла грабителей по горячим следам и быстро вернула полотно.
«Мона Лиза», Леонардо до Винчи
В 1911 году один художник и частый посетитель Лувра подошел к сотруднику музея и спросил, когда же вернут «Мону Лизу». Именно тогда работники Лувра заметили, что картина исчезла. Это происшествие попало в СМИ, а картина обрела невероятную популярность, которая не угасает до сих пор. Лишь 28 месяцев спустя полиция схватила вора, пытавшегося сдать картину во Флоренции на черном рынке.
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АНТИФИШКИ
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