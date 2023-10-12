В Даниловском монастыре так толком и не смогли объяснить, почему на иконах у них появился патриарх Кирилл

Хотя изначально предусматривалось только святая троица.
В Даниловском монастыре прошёл съезд церковных иерархов и нанём заметили необычную икону. Это картина Рублёва. Вернее, она была ею.
Ранее патриарх на ней вроде не присутствовал, хотя в Даниловом монастыре находится его официальная резиденция.
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Думаю, это подарок, он глубоко символичен. Именно патриарх Кирилл стал главным радетелем возвращения Троицы в Церковь. Это его духовный труд, часть его архипастырской миссии. Безусловно, если бы я хотел что-нибудь гадское сделать, то, наверное, так можно было бы повернуть. Вряд ли его (патриарха, прим.) можно считать человеком, который стремится к мемориальному увековечиванию. Это, я бы сказал, отсылка к такой российской художественной традиции, когда человека, ассоциирующегося с каким-то зданием или святыней, изображают вместе с этой святыней, потому что для него это очень важно. Тут не надо пытаться искать плохое. Мне даже нравится: патриарх, укрепляемый Троицей в своём делании. Уж у святейшего патриарха никогда не было такого, чтобы он куда-то себя причислял, приравнивал, это точно нет. Он бы посчитал это оскорбительным для себя, если бы кто-то такое предположил.
Если ты настроен на негатив, ты всегда будешь искать негатив. Проблема критиков, что они живут в негативной обстановке, мыслят негативно, отсюда и плохое настроение у них. Ест вещи, за которые можно нас критиковать, обсуждать, но за это точно не стоит.
Но объяснения он так и не предоставил.
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Символично, что фигура Гундяева перекрывает Троицу. Как бы являясь преградой между фигурами, изображёнными на картине и людьми, смотрящими на неё.
Хотя некоторые, наверно, назовут и этот фильм злобными нападками на церковь...
наброс сделан, гОвны забурлили.
Стало быть шум возник из ниоткуда?