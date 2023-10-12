FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7749 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Даниловском монастыре так толком и не смогли объяснить, почему на иконах у них появился патриарх Кирилл

В Даниловском монастыре так толком и не смогли объяснить, почему на иконах у них появился патриарх Кирилл

Автор:
12 октября 2023 16:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Рублев   Патриарх   Церковь   икона   святая троица   храм   
2818
3

Хотя изначально предусматривалось только святая троица.

В Даниловском монастыре прошёл съезд церковных иерархов и нанём заметили необычную икону. Это картина Рублёва. Вернее, она была ею.

Ранее патриарх на ней вроде не присутствовал, хотя в Даниловом  монастыре находится его официальная резиденция.

Тут на связь вышел депутат Милонов:

Думаю, это подарок, он глубоко символичен. Именно патриарх Кирилл стал главным радетелем возвращения Троицы в Церковь. Это его духовный труд, часть его архипастырской миссии. Безусловно, если бы я хотел что-нибудь гадское сделать, то, наверное, так можно было бы повернуть. Вряд ли его (патриарха, прим.) можно считать человеком, который стремится к мемориальному увековечиванию. Это, я бы сказал, отсылка к такой российской художественной традиции, когда человека, ассоциирующегося с каким-то зданием или святыней, изображают вместе с этой святыней, потому что для него это очень важно. Тут не надо пытаться искать плохое. Мне даже нравится: патриарх, укрепляемый Троицей в своём делании. Уж у святейшего патриарха никогда не было такого, чтобы он куда-то себя причислял, приравнивал, это точно нет. Он бы посчитал это оскорбительным для себя, если бы кто-то такое предположил.

Если ты настроен на негатив, ты всегда будешь искать негатив. Проблема критиков, что они живут в негативной обстановке, мыслят негативно, отсюда и плохое настроение у них. Ест вещи, за которые можно нас критиковать, обсуждать, но за это точно не стоит.

Но объяснения он так и не предоставил.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Андрей Рублев   Патриарх   Церковь   икона   святая троица   храм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
The Dude 2 часа назад
На репродукции картины Рублёва "Троица" какие-то вандалы прямо в стенах монастыря пририсовали туда высокопоставленного религиозного чиновника по фамилии Гундяев.
Символично, что фигура Гундяева перекрывает Троицу. Как бы являясь преградой между фигурами, изображёнными на картине и людьми, смотрящими на неё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
13k
кира 2 минуты назад
Ой, ой, как нехорошо при жизни причислять себя к миру небесному... Плохая примета...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете 7 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
X Æ A-12 8 минут назад
А яхту его почему не нарисовали? Надеюсь не сильно оскорбил ранимых верующих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Кристофер Роббин 17 минут назад
я думал что к лику святых обычно после смерти причисляют, или я не что-то не знаю о планах в отношени гундяева?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 22 минуты назад
все просто как всегда. гордыня обыкновенная и такое же тщеславие, а чинуши уже и отмазки городят во всю прыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia Полчаса назад
Однако тенденция...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Алексей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Юрий 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 39 минут назад
Вера ушла, пришло идолопоклонничество и кумира-почитание,где здесь православие ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья 41 минуту назад
Теперь это выглядит, как постер к фильму. Позор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наталья 42 минуты назад
святее всех святых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК 44 минуты назад
Какое отличное кино сняли в свое время в СССР! Немой фильм, но как же все выразительно, какая режиссура, какая массовка. А как играет Ильинский!
Хотя некоторые, наверно, назовут и этот фильм злобными нападками на церковь...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
Ли Харви Освальд 44 минуты назад
Боженька словечко замолвил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 48 минут назад
И тут один лишний....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Saturn 50 минут назад
Тщеславие обыкновенное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
504
3_fon 56 минут назад
Если человек верующий, он должен понимать, что Бог в нем и для общения с ним посредники не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 59 минут назад
согласен с Милоновым на 100% в теории. но если это не фейк-то конечно подарок так себе-по моему перебор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Час назад
Чудеса! На иконе проступил лик четвёртого святого. Нужно проверить ещё не замироточила ли икона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
Проектировщики Час назад
Фейк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
adssaf afasffdsga Час назад
Один поисковой запрос и... "Портрет был создан художником Игорем Бабайловым около 10 лет назад. " - узбагойтесь, атеисты, мало того, что вас это не касается, так ещё и иконой не является.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

247474



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Названа победительница конкурса "Мисс Россия&nbsp;— 2023"
Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"
Интересные факты о фильме "Леон"
Интересные факты о фильме "Леон"
Набирающие популярность в сообществах
Вашингтонское морское соглашение: какие проекты пришлось отложить. Часть 3: Япония
Вашингтонское морское соглашение: какие проекты пришлось отложить. Часть 3: Япония
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просмотр телевизора

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#Прикол#животные#подборка#позитив#история#милота#Россия
#в мире#интересно#автомир#аварии#кино#фильм#США#полиция#новости#кража
#люди#Юмор#интересное#ДТП#авто аварии#дети#Москва#КИтай#факты#знаменитости
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит Самые большие православные храмы России Самые большие православные храмы России Младенец, родившийся без конечностей, стал создателем невероятных нерукотворных икон Младенец, родившийся без конечностей, стал создателем невероятных нерукотворных икон 11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов 11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов Виной всему физика и коронавирус: патриарх Кирилл упал на литургии в Новороссийске Виной всему физика и коронавирус: патриарх Кирилл упал на литургии в Новороссийске На территории православного храма открыли шашлычную и закрыли На территории православного храма открыли шашлычную и закрыли

На что жалуетесь?

Вернуться