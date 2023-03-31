Печальный конец красивой сказки о любви: история Лиззи Сиддал

Лиззи родилась в 1829 году и стала третьим ребёнком из восьми в семье мелкого мастерового. Отец Чарли делал столовые приборы. И скудный заработок ремесленника не позволял досыта кормить такую ораву.

Девочка помогала матери с шитьём на продажу. Когда немного подросла, устроилась в шляпную мастерскую. До работы было 5 километров, которые приходилось преодолевать в любую погоду.

Как-то девушке попался на глаза обрывок бумаги, в который завернули покупки в местной лавке. На нём были стихи, прочтя которые Элизабет навсегда влюбилась в поэзию. В её сумрачном мире свечей, иголок и пыльных тканей это был единственный лучик света.