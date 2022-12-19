Достижения женщины, спасшей тысячи больных лепрой, присвоил коллега

Проказа – жуткая и очень древняя болячка. Первые упоминания о ней относятся к третьему тысячелетию до нашей эры.
Она уродует тела людей, превращая их в искорёженных чудовищ, в которых человеческого за годы болезни почти что не остаётся. Соответственно, в целях предотвращения распространения заразы и просто из-за отталкивающего вида несчастных выселяли за пределы населённых пунктов, где в своего рода гетто они доживали свою жизнь.
Возбудитель – палочка или бацилла Хансена была выявлена в 1873 году. Но для поиска методов борьбы с ней потребовались десятилетия. Колоссальный вклад в это дело внесла химик Элис Болл.
Уроженка Сиэтла, она появилась на свет в 1892 году. Наукой увлеклась благодаря деду: Джеймс Болл был одним из первых чернокожих фотографов. И девочка заворожено следила за ним, когда тот работал с реактивами.
После получения диплома университета Вашингтона девушка продолжила учёбу, и впервые в его истории женщина получила степень магистра. Совместно с хирургом Гарри Холлманом она начала исследования воздействия на возбудителя проказы масла гиднокарпуса. Оно показало хорошие результаты, но положительное следствие оказалось случайным.
Хотя масло этого тропического растения издревле использовали для лечения кожных болезней, при использовании в качестве инъекций оно не давало нужного результата. Было слишком густым, а после на теле оставался болезненный долго не проходящий волдырь. И Холлману необходим был человек, хорошо разбиравшийся в свойствах растений. Диссертация Элис как раз была посвящена способам получения из лекарственных растений активных компонентов.
Она смогла справиться с поставленной задачей и путём омыления выделила компоненты для изготовления состава, который можно было использовать для инъекций.
Полученные соли жирных кислот она трансформировала в эфир. Который после обработки отлично усваивался организмом с сохранением всего спектра целебных свойств.
И это действительно был прорыв: в результате лечения пациентов стали сотнями выписывать. Скорее всего, Элис ещё удивила бы этот мир. Но, увы, девушка скончалась совсем молодой, всего в 24 года. А оформить и опубликовать результаты своей работы она не успела. Зато это отлично сделал коллега Артур Дин, подписав статью своим именем. И общественность посчитала именно его автором инновационной технологии. Только после публикации Холлмана, в которой он указал имя настоящего разработчика, выяснилась правда.
Впрочем, бюрократическая машина, как водится, долго скрипела колёсами. Только в 2000 году в Гавайском университете была установлена мемориальная доска в честь Элис. А через 7 лет химика посмертно наградили медалью отличия.
Предупредить осложнения и вернуться к нормальной жизни тысячам людей позволили результаты трудов Болл. Они выступали основным терапевтическим средством вплоть до 40-х, когда для лечения лепры начали использовать антибиотики.
Источник:
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Читаем - занимался проблеммой Холлман, решение нашла Болл, а опубликовал Артур Дин, как свою собственную работу, не упомянув Болл.
Мир ужасно несправедлив.