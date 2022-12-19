Достижения женщины, спасшей тысячи больных лепрой, присвоил коллега

Уроженка Сиэтла, она появилась на свет в 1892 году. Наукой увлеклась благодаря деду: Джеймс Болл был одним из первых чернокожих фотографов. И девочка заворожено следила за ним, когда тот работал с реактивами.

После получения диплома университета Вашингтона девушка продолжила учёбу, и впервые в его истории женщина получила степень магистра. Совместно с хирургом Гарри Холлманом она начала исследования воздействия на возбудителя проказы масла гиднокарпуса. Оно показало хорошие результаты, но положительное следствие оказалось случайным.