Какой документ автор романа «Как закалялась сталь» берег как сокровище и прятал до конца своих дней?

Но проблемы со здоровьем только усугублялись. Парень подхватил тяжелую простуду, которая осложнилась заражением брюшным тифом. Мать выходила сына, и он даже вернулся на работу на должность помощника электромонтера. Однако пару лет спустя начались серьезные проблемы с суставами: они начали окостеневать, причиняя Николаю сильнейшие боли.

В тот же период медкомиссия после осмотра Островского признала его нетрудоспособным. О чем была выдана соответствующая справка – свидетельство об инвалидности первой группы, позволяющее получать пенсию в размере без малого 45 рублей.

Но Николай справку спрятал и никому о ней не сказал. Документ нашли только после смерти Островского. Писатель так и не воспользовался положенными ему по закону льготами. Хотя и отлично осознавал серьезность и безвыходность положения.