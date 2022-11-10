FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 361 пост • 289 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов
Какой документ автор романа «Как закалялась сталь» берег как сокровище и прятал до конца своих дней?

Какой документ автор романа «Как закалялась сталь» берег как сокровище и прятал до конца своих дней?

Автор:
10 ноября 2022 11:57
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Николай Островский   СТОЙКОСТЬ   Справка   болезнь   документ   инвалидность   книга   мужество   роман   
1608
5

Несмотря на то, что «Как закалялась сталь» – книга частично автобиографичная, в обычной жизни Николай Алексеевич был человеком скрытным и многие моменты хранил в секрете даже от родных. Так было и с этим документом, правда о котором всплыла только после смерти писателя.

Хотя в детстве мальчик, родившийся в 1904 году в Волынской губернии в семье отставного военного, демонстрировал хорошие способности к учебе, после школы ему пришлось пойти работать. Сначала в привокзальном буфете, а потом на электростанции.

После революции Николай проникся большевистскими идеями и поступил в Красную Армию.

×
×

Но прослужил парень недолго. Во время боя под Коростенем через несколько недель он был контужен и почти потерял зрение на одном глазу. Осенью 1920 года его демобилизовали после длительного лечения в госпитале.

Но проблемы со здоровьем только усугублялись. Парень подхватил тяжелую простуду, которая осложнилась заражением брюшным тифом. Мать выходила сына, и он даже вернулся на работу на должность помощника электромонтера. Однако пару лет спустя начались серьезные проблемы с суставами: они начали окостеневать, причиняя Николаю сильнейшие боли.

В тот же период медкомиссия после осмотра Островского признала его нетрудоспособным. О чем была выдана соответствующая справка – свидетельство об инвалидности первой группы, позволяющее получать пенсию в размере без малого 45 рублей.

Но Николай справку спрятал и никому о ней не сказал. Документ нашли только после смерти Островского. Писатель так и не воспользовался положенными ему по закону льготами. Хотя и отлично осознавал серьезность и безвыходность положения.

Через 5 лет болезнь практически полностью обездвижила молодого мужчину. Неподвижные суставы вызывали боль во всем теле, постепенно зарастали и привели к полному обездвижению. В измученном болезнью теле жил стойкий дух. И Островский задался целью приносить пользу людям. Пусть даже в таких условиях.

Он заочно отучился в университете и решил создать произведение на основе собственного опыта – всего, что он увидел, узнал, пережил. Четыре года ушло на написание романа «Как закалялась сталь». Островский стал знаменитостью, прославился, получил награду – орден Ленина. Следующее произведение «Рожденный бурей» вышло уже более слабым. Что предсказуемо, ведь его автор создавал уже практически на смертном  одре. В 1936 году Николай Алексеевич ушел из жизни, едва отметив 32-летие.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Николай Островский   СТОЙКОСТЬ   Справка   болезнь   документ   инвалидность   книга   мужество   роман   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
harlamov 57 минут назад
Хорошая книга.
Сначала убрали ее из школьной программы, а теперь указы издают о патриотическом и нравственном воспитании молодежи.
А как вы патриотическую молодежь воспитаете, если по ТВ и в интернете только одно твердят - деньги, телочки, успех, бизнес, шмотки...
Нельзя сидеть на двух стульях. Патриотизм и капитализм. Историческая достоверность и пещерный антикоммунизм.
Мы идем по навязанному нам западом пути, когда 70 лет жизни выкинуто из истории страны.
Пушкин, Достоевский и Солженицин были, а Островского не было.
30 лет разрушали связь поколений. От Николая II сразу к Ельцину. От Петра I к Путину...
Вместо "Как закалялась сталь" - "Пора зарабатывать больше! Как постоянно увеличивать доходы".
Результат мы все вчера увидели. То ли еще будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
236
sergizs Минуту назад
В Союзе каждый школьник знал об этом .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
Igor Grishaev 7 минут назад
Интересен один факт: почему автора в описании дореволюционной жизни в романе "Как закаляясь сталь" интересовали только еврейские погромы? Если не верите, посчитайте, сколько раз там упомянуты бедные угнетённые евреи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Павел Плеханов 7 минут назад
Я к Островскому отношусь с уважением, но...
А смысл было утаивать справку? При условии, что он лежачий больной, за которым нужен уход, лишние 45 рублей в семье никак лишними бы не были.
Скрыть то, что инвалид, так не получится, если с постели встать не можешь. А бороться можно в любой ситуации, зачем же окружающим ещё больше жизнь напрягать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 16 минут назад
В кино для меня Павка Корчагин только в исполнении В.Ланового!
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Том Сойер Полчаса назад
Судя по симптомам у Островского была болезнь Бехтерева.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Полчаса назад
«Самое дорогое у человека это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире борьбе за освобождение человечества».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a Полчаса назад
Лучшее, что может прочесть школьник. Мог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58170



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 случайных совпадений, которые близки к совершенству
25 случайных совпадений, которые близки к совершенству
17 захватывающих изображений редких вещей
17 захватывающих изображений редких вещей
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Комсомольске-на-Амуре автомобилистка подлетела на отбойнике и оказалась на встречной полосе
Авария дня. В Комсомольске-на-Амуре автомобилистка подлетела на отбойнике и оказалась...
Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург - 5
Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург - 5
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Мощные смартфоны Cubot со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#СССР#аварии#люди#позитив#дети#США#Россия
#Юмор#Прикол#факты#автомир#дтп#Прошлое#познавательно#кино#улыбнуло#археология
#интересно#интересное#автомобили#в мире#картинки#авто аварии#подборка#сарказм#Разное#Вещи
Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа Аферисты не дремлют: новые способы развода простого народа Ляпы из женских романов Ляпы из женских романов 15 романов о любви, которые читаются на одном дыхании 15 романов о любви, которые читаются на одном дыхании Сетевая знаменитость скончалась от болезни Бенджамина Баттона в 15 лет Сетевая знаменитость скончалась от болезни Бенджамина Баттона в 15 лет Невероятно красивые девушки, которые вернулись к жизни и полюбили ее Невероятно красивые девушки, которые вернулись к жизни и полюбили ее Действительно жуткие книги русских авторов Действительно жуткие книги русских авторов

На что жалуетесь?

Вернуться