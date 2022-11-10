Какой документ автор романа «Как закалялась сталь» берег как сокровище и прятал до конца своих дней?

Несмотря на то, что «Как закалялась сталь» – книга частично автобиографичная, в обычной жизни Николай Алексеевич был человеком скрытным и многие моменты хранил в секрете даже от родных. Так было и с этим документом, правда о котором всплыла только после смерти писателя.
Хотя в детстве мальчик, родившийся в 1904 году в Волынской губернии в семье отставного военного, демонстрировал хорошие способности к учебе, после школы ему пришлось пойти работать. Сначала в привокзальном буфете, а потом на электростанции.
После революции Николай проникся большевистскими идеями и поступил в Красную Армию.
Но прослужил парень недолго. Во время боя под Коростенем через несколько недель он был контужен и почти потерял зрение на одном глазу. Осенью 1920 года его демобилизовали после длительного лечения в госпитале.
Но проблемы со здоровьем только усугублялись. Парень подхватил тяжелую простуду, которая осложнилась заражением брюшным тифом. Мать выходила сына, и он даже вернулся на работу на должность помощника электромонтера. Однако пару лет спустя начались серьезные проблемы с суставами: они начали окостеневать, причиняя Николаю сильнейшие боли.
В тот же период медкомиссия после осмотра Островского признала его нетрудоспособным. О чем была выдана соответствующая справка – свидетельство об инвалидности первой группы, позволяющее получать пенсию в размере без малого 45 рублей.
Но Николай справку спрятал и никому о ней не сказал. Документ нашли только после смерти Островского. Писатель так и не воспользовался положенными ему по закону льготами. Хотя и отлично осознавал серьезность и безвыходность положения.
Через 5 лет болезнь практически полностью обездвижила молодого мужчину. Неподвижные суставы вызывали боль во всем теле, постепенно зарастали и привели к полному обездвижению. В измученном болезнью теле жил стойкий дух. И Островский задался целью приносить пользу людям. Пусть даже в таких условиях.
Он заочно отучился в университете и решил создать произведение на основе собственного опыта – всего, что он увидел, узнал, пережил. Четыре года ушло на написание романа «Как закалялась сталь». Островский стал знаменитостью, прославился, получил награду – орден Ленина. Следующее произведение «Рожденный бурей» вышло уже более слабым. Что предсказуемо, ведь его автор создавал уже практически на смертном одре. В 1936 году Николай Алексеевич ушел из жизни, едва отметив 32-летие.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Результат мы все вчера увидели. То ли еще будет.
А смысл было утаивать справку? При условии, что он лежачий больной, за которым нужен уход, лишние 45 рублей в семье никак лишними бы не были.
Скрыть то, что инвалид, так не получится, если с постели встать не можешь. А бороться можно в любой ситуации, зачем же окружающим ещё больше жизнь напрягать?